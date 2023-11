Aufstieg der Menschheit in die 5. Dimension oder eine 40 Jahre alte aufgewärmte Theorie?

Netzfund:

Gestern Morgen erlebte die Erde einen weiteren großen Lichtschub, und er ist immer noch stark! Hochschwingende kosmische Energiewellen durchfluten die Erdatmosphäre und werden nun sichtbar im Schumann-Resonanzdiagramm aufgezeichnet.

Heute Abend spüren die Sternensaaten der Erde die intensiven Auswirkungen sehr starker Aufstiegssymptome. In Starseed-Foren auf der ganzen Welt häufen sich Berichte über diese schwerwiegenden Symptome. Manche Leute sagen, die Empfindungen seien so stark, dass sie überwältigt werden.

Laut den Plejadiern ist die Zeit für den Aufstieg der Menschheit in die 5. Dimension abgelaufen und es werden massive Anstrengungen unternommen, um die menschliche DNA auf eine höhere Schwingung umzukodieren.

Die menschliche DNA befindet sich seit langem in einer sehr niedrigen Schwingung und benötigt eine große Energiemenge, um wieder mit den höheren Bereichen in Resonanz zu treten.

Ihre DNA erfährt von innen heraus tiefgreifende Veränderungen, wobei buchstäbliche Reaktionen auf atomarer Ebene in Ihren Zellen stattfinden. Diese Wechselwirkung zwischen Licht und dem menschlichen Körper mag zunächst schockierend sein.

Die Integration dieser leistungsstarken neuen Informationen in Zellen ist ein schrittweiser Prozess, der Zeit und Geduld erfordert.

Viele Menschen fragen sich, warum die meisten Menschen in der 3D-Realität davon nicht betroffen zu sein scheinen. Der Grund dafür ist, dass Sternensaaten eine viel höhere Empfindlichkeit und Fähigkeit haben, dieses Licht zu absorbieren als sogenannte konventionelle Menschen.

Und dieses Licht schwingt mit einer so hohen Frequenz, dass es weit über die dreidimensionale Ebene hinausgeht. Allerdings beeinflusst ein Teil dieses Lichts immer noch die Menschheit, insbesondere diejenigen, die gerade mit ihrem persönlichen Erwachen begonnen haben.

Während dieses intensive Licht auf die Erde fällt, ist es wichtig, dass Sie alles tun, um Ihre Schwingung zu erhöhen und auf dem höchsten Niveau zu halten. Denken Sie daran, dass Sie sich in jeder Hinsicht für die Liebe entscheiden, einschließlich Ihrer tiefen Liebe zu sich selbst und Ihrem Leben.

Der einfachste Weg, diese schweren Aufstiegssymptome zu lindern, besteht darin, einfach zu schlafen oder sich zumindest ausreichend auszuruhen.

Die Gründe dafür sind: 1) Die Heilung erfolgt im REM-Schlaf und 2) Es handelt sich um einen Zustand, in dem das Licht des Universums in unsere Zellen und DNA integriert wird.

Es ist wichtig, farbenfrohes rohes Obst und Gemüse zu essen. Trinken Sie viel sauberes Wasser, verbringen Sie Zeit in der Natur, um sich zu erden, meditieren Sie eine Stunde lang und halten Sie einen Kristall in der Nähe, um Energie durch Ihren Körper zur Erde zu senden.

Obwohl sich die Dinge im Moment vielleicht überwältigend anfühlen, machen die Lichtkräfte weiterhin Überstunden und versuchen, die Erde mit immer mächtigeren Mitteln in das nächsthöhere harmonische Universum zu heben. Bitte seien Sie sich dessen bewusst.

Denken Sie daran, dass Sie dafür geboren wurden! Ein wichtiger Teil Ihrer Mission auf der Erde besteht darin, dieses Licht zu empfangen, es in Ihrem Körper zu verankern und es im Energienetz der Erde zu verankern.

Sie sind eine wichtige Brücke zwischen Himmel und Erde und ebnen den Weg für den Wohlstand der Menschheit.

Vielen Dank für Ihr Engagement für Licht. Ihre Bemühungen waren sehr erfolgreich und Sie kommen Ihrem endgültigen Ziel näher.

Der Aufstieg beschleunigt sich und damit auch die Ereignisse! Diese intensive Phase wird nicht ewig dauern und Sie stehen kurz vor dem Abschluss Ihrer großen Mission.

Sei stark und vergiss nicht zu atmen!

Wir heißen Sie herzlich willkommen, Ihre Aufstiegssymptome und Erfahrungen mit uns zu teilen.

Kommentar:

Diese Theorie existiert seit den 1980er Jahren und kann auf Wikipedia nachgelesen werden.

Das Ground Crew Project ist eine UFO-Religion mit Sitz in Kalifornien und Hawaii. [1] [2] [3] [4] Sie wurde in den 1980er Jahren von Sheldan Nidle gegründet, stellte den Betrieb 1996 online und spaltete sich später in die „Ground Crew“ und die „Planetary Activation Organization“ auf. …

Mitglieder sagen, das Ziel der Religion bestehe darin, die Menschheit auf einen groß angelegten Erstkontakt zwischen der Erde und der „ Galaktischen Föderation “ vorzubereiten, die angeblich eine außerirdische Organisation sei , die bei der angeblichen Transformation helfen werde…

Er behauptete, eine Mission auf der Erde für die „Galaktische Föderation der Planeten“ zu leiten, um die Welt auf diese bevorstehende Transformation vorzubereiten, die stattfinden soll, wenn der Planet in den Weg eines kosmischen „Photonengürtels“ eintritt, [5 ] [ 6] [14] ein Bereich im Weltraum, von dem er behauptete, er habe hochenergetische Eigenschaften, ähnlich dem Plasma in der Atmosphäre von Sternen. [1]

In seiner Erzählung hieß es, dass der Photonengürtel die Umwandlung der Erde in einen makellosen Zustand unterstützen würde [5] und die übermenschlichen Fähigkeiten der Menschheit wiederherstellen würde, indem er den genetischen Code der gesamten Menschheit schrittweise von einem Doppelhelix-DNA-Muster in ein 12-Helix-DNA-Muster umwandelte . [15] Die „schlafende“ Zirbeldrüse würde aktiviert und ein sofortiger Heilungsprozess würde stattfinden. [16] Es wurde erwartet, dass der menschliche Körper, nachdem er in der Vergangenheit bestimmte kosmische Fähigkeiten verloren hatte, seine galaktische Fähigkeit wiedererlangen würde, sich zu verjüngen, Krankheiten und Alterung zu überwinden und telepathisch zu werden. [14] [15] [16] [17]

Die Kanalisierung behauptete, dass menschliche Strukturen bei der Aktivierung des Photonengürtels zerstört würden und die einzigen sicheren Orte der Untergrund oder das Innere von Raumschiffen wären. Den ersten Channelings zufolge könnte nur ein außerirdisches Eingreifen der Galaktischen Föderation den größten Teil der Menschheit retten. Nidle kanalisierte die Erzählung mindestens wöchentlich und behauptete, dass riesige unterirdische Kammern gebohrt würden und riesige Raumschiffe vorbereitet würden, um Menschen unterzubringen, die einer Bruderschaft im Weltraum beitreten würden. [5] [18]

In der Erzählung heißt es, dass während des Eintritts der Erde in den Photonengürtel und spätestens am 17. Dezember 1996 eine Massenlandung von 15 Millionen Raumschiffen der „Galaktischen Föderation“ die Bewusstseinsbildung der Menschheit mithilfe ihrer fortschrittlichen Technologie abschließen würde. Dies würde bis 2012 ein Paradies der soziologischen und ökologischen Evolution – eine galaktische und göttliche Gesellschaft – schaffen. [15] [19] [20] [21]

Es wurde behauptet, dass die Landung Hunderte fortgeschrittener Rassen repräsentieren würde, darunter Plejadier, Sirianer, Kassopäer und Arkturianer , die sich rund um den Globus ausbreiten würden, um die menschliche Bevölkerung zu treffen und zu besänftigen. „Wir werden von der gesamten Schöpfung unterstützt – der spirituellen Hierarchie , den Engelreichen, der Galaktischen Föderation des Lichts, aufgestiegenen Meistern und unseren Weltraumbrüdern und -schwestern.“ [9] [22] Alle irdischen Waffen würden zunächst neutralisiert und dann auf die Schiffe gebeamt; und alle mechanischen Geräte würden abgeschaltet. …

Die Mitglieder müssen sich auch an der Schaffung eines „Netzwerks des Lichts“ beteiligen, die Lehren erweitern und sich mit ähnlich positionierten neuen Altersgruppen vernetzen…

Laut Nidles Channeling war die Föderation weiterhin „so schnell wie möglich dem massiven Erstkontakt verpflichtet“, aber die spirituelle Transformation des Menschen in die göttliche Form stand nun im Mittelpunkt. Die Herrscher der Erde wurden als geheime Kabalen identifiziert, die die Menschheit über Jahrtausende hinweg negativ beeinflusst hatten, aber nach und nach von der Föderation entfernt werden sollten. „Sternentore“ wurden in der oberen Atmosphäre platziert, um die Transformation zu unterstützen, und spezielle „Galaktische und Medizinische Teams“ unterstützten die Menschen beim Schlafen.

Die Erzählung stellte die Erde nun aufgrund der herausragenden Rolle der Menschheit als einen lebenswichtigen Planeten im Universum dar. Es war ein besonderes „Schaufenster“, das als Schalter in der spirituellen Transformation der Milchstraße dienen sollte. Helland stellt fest, dass das Konzept so anthropozentrisch wurde, dass es eine spezielle Tageszählung für die Menschheit auf der Erde beinhaltete, die von den galaktischen „Zeitwächtern“ eingeführt wurde…

Lassen Sie sich nicht täuschen. Vieles von dem was im Netz umherschwirrt ist Teil einer Ersatzreligion der Elite. Versuchen Sie im Alltag ein besserer Mensch zu sein, helfen Sie Tier und Mitmenschen. Bleiben Sie im Herzen und alles andere kommt von selbst. Auf Licht, Aliens oder sonstige externe Mächte zu hoffen und zu warten ist ein Trugschluss. Mutter Erde ist immer mit Ihnen.