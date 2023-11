Mysteriöse Lichtshow am Himmel bleibt ungeklärt

Als O’Brien Byrd am frühen Mittwochmorgen aufwachte und ein seltsames Licht durch sein Schlafzimmerfenster in Martin City im US Bundesstaat Kansas fiel, wusste er, dass etwas Seltsames vor sich ging.

Es war ungefähr 4:30 Uhr morgens, als das große stationäre Licht Byrds Aufmerksamkeit erregte und ihn dazu veranlasste, aus dem Bett zu steigen und sich auf sein Deck zu begeben, um einen besseren Blick darauf zu werfen.

„Als ich nach draußen kam und freie Sicht hatte, sah ich, dass es genau das war, was ich dachte. Es waren vier Lichtpunkte – oben, unten, links und rechts – die eng beieinander gruppiert waren und am Himmel schwebten, umgeben von einem hellen, pulsierenden Licht.

Die Punkte waren etwa so groß wie die Sterne oder etwas größer. Insgesamt war er mit dem pulsierenden Licht etwa zehnmal so groß wie der größte Stern am Himmel“, sagte Byrd. „Das war definitiv kein Stern und es war nicht der Mond. Man konnte erkennen, dass es sich in unserer Atmosphäre befand. Es gab kein Geräusch und es bewegte sich nicht, während die Sterne um es herum taten. Ich dachte immer: ‚Was könnte das sein?‘“

Byrd beobachtete das Objekt mehr als 20 Minuten lang in einer Höhe, die er auf 15.000 bis 20.000 Fuß schätzte, bevor er beschloss, einen Weg zu finden, es genauer zu betrachten.

Obwohl Byrd kein Teleskop besitzt und sich selbst als „klassische Montana-Redneck-Jagdmaschine“ bezeichnet, schnappte er sich sein Spektiv und sein Stativ und rannte zurück nach unten, um das Objekt am Himmel besser betrachten zu können.

Die Standbilder und Videos, die er mit dem Zielfernrohr aufnahm, verstärkten das Rätsel nur noch.

Durch das Zielfernrohr bestätigte Byrd seine früheren Beobachtungen eines kugelförmigen Objekts mit vier Lichtern im Inneren, nur dass er jetzt erkennen konnte, dass das schnell pulsierende Licht genauso schnell seine Farben wechselte, von Rot über Blau zu Grün und mehr.

Nachdem Byrd noch einige Minuten zugeschaut hatte, beschloss er, hineinzugehen und sich aufzuwärmen. Da wurde die Begegnung noch seltsamer.

„Als ich mich umdrehte, sah ich im Süden noch einen“, sagte er. „Ich blinzelte ein paar Mal und bemerkte einen dritten im Süden, der etwas westlich war, weiter entfernt und schwach. Das war keine seltsame Reflexion, das war absolut ein drittes Objekt.“

Byrd ging weiter hinein, um sich seinen Kaffee zu holen. Als er nach draußen zurückkehrte, waren die seltsamen Lichter verschwunden.

Während einige Byrds Sichtung als atmosphärische Anomalie oder als fälschlicherweise identifizierte Sichtung eines Planeten am Nachthimmel abtun würden, ist das Phänomen der mysteriösen Lichter am Himmel über dem Flathead kein neues Phänomen.

Laut Aufzeichnungen des Mutual UFO Network (MUFON) und des Center for UFO Studies (CUFOS) haben Bewohner des Flathead Valley im letzten Jahrzehnt andere nicht identifizierte Objekte gemeldet, die über ihnen hinwegflogen, wobei mehrere Berichte fast identisch mit dem von Byrd beschriebenen waren.

In einem Bericht vom 5. Februar 2014 an CUFOS aus Columbia Falls wurde ein „extrem helles Licht südwestlich von Columbia Falls“ beschrieben. Es sah aus wie ein sehr heller Stern oder eine ferne weiße Sonne. Es bewegte sich langsam hinter den Horizont, war reinweiß und flackerte wie ein Stern, war aber viel zu hell.“

In Montana sind unbekannte Luftphänomene kein unbekanntes Ereignis. Einer der bekanntesten Fälle in der Geschichte ereignete sich im Frühjahr 1967 auf der Malmstrom Air Force Base in Great Falls.

Bei diesem Vorfall berichteten mehrere Zeugen von einem unbekannten Objekt, das über den Atomraketensilos der Basis schwebte bevor mehr als zwei Dutzend der Raketen für mehrere Minuten außer Betrieb waren.

Laut Mikki Radabah, Bewohnerin von Kalispell, sind die mysteriösen Lichter über dem Tal ein nahezu nächtliches Ereignis.

„Ich sehe diese Dinge seit Jahren und frage mich, warum niemand darüber gesprochen hat“, sagte Radabah. „Nachdem mein Mann gestorben war, war ich oft nachts draußen und beobachtete die Sterne. Eines Nachts fiel mir etwas auf, das ich nicht erklären konnte, und seitdem sehe ich sie. Sie können sie fast jede Nacht sehen, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen. Sie sind bunt und drehen sich sehr schnell. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder so, aber ich habe keine Ahnung, was sie sind.“

Laut Radabah sind die mysteriösen Lichter sowohl von Osten als auch von Westen her aufsteigen zu sehen und sogar in Nächten mit vollständiger Wolkendecke zu sehen, was Satelliten und Sterne als mögliche Erklärung ausschließt.

„Ich weiß nicht, was sie sind. Vielleicht sind es Satelliten, aber ich glaube nicht, dass Satelliten so funktionieren. Außerdem kann man sie in manchen Nächten sogar unter der Wolkendecke sehen. Es ist einfach nicht normal und ich habe es mein ganzes Leben lang genossen, den Himmel zu beobachten“, sagte sie.

„Mein Mann interessierte sich schon immer für Außerirdische und all das, aber ich war nicht interessiert. Ich wollte nichts davon hören und begann dann, diese Dinge selbst zu sehen. Ich glaube immer noch nicht, dass wir von Außerirdischen oder ähnlichem besucht werden, aber ich denke schon, dass es etwas ist.“

Anfragen an die NASA, NORAD und die FAA bezüglich der Byrd-Sichtung blieben bisher unbeantwortet, so dass die Frage unbeantwortet bleibt: Was sehen die Menschen am Himmel über dem Flathead Valley?

Während MUFON nicht auf Fragen zur Sichtung antwortete, wies der wissenschaftliche Direktor von CUFOS, Mark Rodeghier, die Vorfälle im Flathead Valley schnell zurück.

„Das ist erst vor Kurzem passiert und die Berichte haben uns noch nicht erreicht, aber ich würde vermuten, dass es sich hierbei um einen einfachen Fall einer Fehlidentifizierung handelt“, sagte er.

„Wenn wir Berichte darüber erhalten, dass ein Objekt über einen längeren Zeitraum schwebt, ist das normalerweise der Fall. Die Venus nähert sich derzeit ihrem hellsten Punkt am Himmel und man könnte sie leicht mit einem großen, hellen und unbeweglichen Objekt verwechseln. Es passiert ständig.“

Während diese Erklärung einige zufriedenstellen könnte, bestehen Byrd und Radabah darauf, dass es sich bei dem, was sie sahen, nicht um einen Planeten handelte.

„Ich war wirklich froh zu sehen, dass jemand anders hinschaute und diese Dinge bemerkte. Selbst wenn es sich um Satelliten oder was auch immer handelt, möchte ich wissen, was sie dort oben über unserer Stadt machen“, sagte Radabah.

„Sieht es aus wie ein klassisches UFO aus den Filmen? Ich würde sagen, nicht wirklich, aber andererseits habe ich noch nie zuvor ein UFO gesehen“, sagte Byrd.

„Ich bin nicht blind. Ich weiß, wie Sterne aussehen. Ich weiß, wie Kometen aussehen, und ich weiß, wie StarLink-Satelliten aussehen. Ich habe mein ganzes Leben lang das Nordlicht gesehen. Dies war nichts davon.

Jemand muss letzte Nacht den Himmel überwacht haben. Jemand muss wissen, was das für Dinge sind.“

Ein unbekanntes Objekt, fotografiert am frühen Mittwochmorgen, 8. November, am Himmel westlich von Martin City. (Foto von O’Brien Byrd)