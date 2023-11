Atlantis und unendliches Wissen: Die atemberaubenden Geheimnisse der Großen Sphinx

Die Legende von der Kammer unter der Sphinx ist Jahrtausende alt. Seit Generationen glauben Historiker, dass dort ein verborgenes Erbe der ägyptischen Zivilisation liegt.

Die meisten Menschen haben wahrscheinlich schon einmal das Rätsel gehört: „Welches Geschöpf läuft morgens auf vier Fuß, nachmittags auf zwei Fuß und nachts auf drei Fuß?“

Das Rätsel wurde Ödipus gestellt, als Theben von der Sphinx gequält wurde, und als Ödipus richtig antwortete, dass es sich bei der Kreatur um einen Menschen handelte (der als Baby krabbelte, als Erwachsener aufrecht ging und im Alter die Hilfe eines Stocks brauchte), wurde er gerettet und Ödipus zum König ernannt.

Dabei heiratete er die frisch verwitwete Iokaste, die sich als seine Mutter herausstellte.

Diese tragische Geschichte wurde vom griechischen Dramatiker Sophokles in ein Theaterstück – Ödipus Tyrannus – umgewandelt, aber in diesem Fall ist die Sphinx legendär, weil sie den Körper eines Löwen, Flügel und einen weiblichen Kopf hat, ganz anders als die massive ägyptische Statue, mit der wir uns beschäftigen, diese sind mittlerweile so vertraut.

Darüber hinaus sind die Rätsel der ägyptischen Sphinx viel mysteriöser.

Eine jahrhundertealte Schaufel

Wissenschaftlern ist es kürzlich gelungen, seine Geheimnisse zu lüften. Viele Jahre lang wusste niemand, wie die Ägypter ein solch riesiges Bauwerk errichteten. Wissenschaftler der New York University haben herausgefunden, dass es der Wind war, der den antiken Bildhauern half.

Das Denkmal war ursprünglich ein Monolith (ein einzelner Felsen). Durch die Einwirkung der Luft löste sich die weiche äußere Kalksteinschicht allmählich auf und legte schließlich festes Gestein frei. Später schnitzten Handwerker die Gesichtszüge der Sphinx – Rumpf, Pfoten und ihren anmutigen Kopf.

Aber wenn man etwas tiefer geht, werden die Dinge noch komplizierter: Kenner des Seltsamen und Wunderbaren sind schon seit Ewigkeiten besessen davon, was sich unter der Struktur verbirgt.

Einige glauben, dass es unterirdische Gewölbe gibt, in denen große ägyptische Schätze aufbewahrt werden, eine sogenannte Halle der Aufzeichnungen oder eine „Krypta der Zivilisation“.

Natürlich gibt es im Internet viele Spekulationen und die Online-Community wurde erst richtig lebendig, als Drohnenaufnahmen kleine Löcher mit Türen am Kopf und am Rücken der Sphinx zeigten.

Es stellte sich heraus, dass die Drohnenaufnahmen doch nicht ganz so bahnbrechend waren: Émile Baraize, ein französischer Ägyptologe und Arbeitsleiter beim Ägyptischen Antiquitätendienst, machte die Welt vor fast einem Jahrhundert auf diese Löcher aufmerksam, nachdem er umfangreiche Ausgrabungen und Restaurierungen durchgeführt am Standort zwischen 1925 und 1936 durchgeführt hatte.

Baraize entdeckte, dass das Loch oben für die Anbringung einer Krone oder einer anderen Kopfbedeckung gedacht war und führte in eine Sackgasse. Die Luke hinten führte zu einer kleinen leeren Kammer.

Der Franzose führte zahlreiche detaillierte Tagebücher mit Zeichnungen, veröffentlichte jedoch keines davon und das ist einer der Gründe, warum die Spekulationen nie nachgelassen haben.

Offenbarungen eines Hellsehers

Die Legende um die Halle der Rekorde gibt es schon seit Jahrtausenden und es gibt die Vermutung, dass es nicht die Sphinx ist, die erkundet werden sollte, sondern ihre unmittelbare Umgebung.

Mehrere Wandaufzeichnungen über ägyptische Tempel wurden entschlüsselt, um zu zeigen, dass Thoth (der altägyptische Gott der Weisheit) alles vorhandene Wissen sammelte und es irgendwo im Tal der Pyramiden versteckte.

Herodot, der griechische Historiker und Geograph, der oft als „Vater der Geschichte“ bezeichnet wird, schrieb im fünften Jahrhundert v. Chr. – vor etwa 2.500 Jahren – über ein Netzwerk unterirdischer Tunnel in Gizeh. Diese Behauptung wurde später von neuplatonischen Philosophen wie Jamblichos (245/280 bis 325/330 n. Chr.) in seinem Werk „De Mysteriis“ („Über die Mysterien“ [der Ägypter, Chaldäer und Assyrer]) untersucht.

Es wurde im frühen Mittelalter auch von den Mitgliedern des Geheimbundes Hermes Trismegistus angenommen.

Es waren jedoch die von arabischen Reisenden niedergeschriebenen koptischen Legenden, die dem geheimen Raum die größte Glaubwürdigkeit verliehen. Die Geschichten besagen, dass die miteinander verbundenen unterirdischen Gänge, die von den drei Pyramiden aus gegraben wurden, zu einer einzigen riesigen Krypta führen – zwischen den Pfoten der Großen Sphinx .

Es ist keine einfache Aufgabe, dorthin zu gelangen. Der Eingang wird von Wächterstatuen bewacht, die die Eindringlinge töten.

Archäologen aus aller Welt versuchten im 18. und 19. Jahrhundert dorthin zu gelangen – keinem einzigen gelang es.

Das 20. Jahrhundert veränderte alles: Edgar Cayce, ein amerikanischer Hellseher, erlangte in den dreißiger Jahren unglaubliche Popularität, indem er in Trance verfiel – was dazu führte, dass er als „der schlafende Prophet“ bekannt wurde – und einen höheren Daseinszustand erreichte, in dem er besessen war von Geistern, die „Fragen zu verschiedenen Themen wie Heilung, Reinkarnation, Leben nach dem Tod, vergangene Leben, Atlantis und die Zukunft“ beantworteten.

Viele Zeitgenossen von Cayce waren skeptisch, da die meisten seiner „Vorhersagen“ oft scheiterten.

Das Medium soll unter einer der Pfoten der Sphinx in die Halle der Aufzeichnungen geschaut haben. Er enthüllte, dass die Krypta das Erbe von Atlantis enthielt, der legendären Hochkultur, die schließlich den Göttern zum Opfer fiel und vom Atlantischen Ozean verschluckt wurde.

Nicht die ganze Wahrheit

Jahrzehntelang wurden Cayces Äußerungen mit mehr als einer Prise Salz aufgenommen. Doch 1989 (43 Jahre nach Cayces Tod im Jahr 1945) gruben japanische Wissenschaftler der Waseda-Universität in Tokio die Pfoten der Sphinx aus und fanden unter der linken einen kleinen Tunnel, der etwa drei bis vier Meter tief war.

Kurz darauf führte der amerikanische Geophysiker Thomas Dobecki eine seismologische Untersuchung durch und entdeckte, dass der Korridor zu versiegelten Kammern führte. Die ägyptischen Behörden intervenierten jedoch und untersagten alle weiteren Forschungen in der Umgebung des Denkmals.

Wie bei der Sphinx selbst scheint die Wahrheit umso weiter in den Hintergrund zu treten, je näher man dem Geheimnis des Denkmals kommt, und entzieht sich für immer der Betrachtung.

Doch einige Jahre später sprang Zahi Abass Hawass – ein ägyptischer Archäologe, Ägyptologe und ehemaliger Staatsminister für Altertumsangelegenheiten – ein und wählte einen kreativen Ansatz.

Da es unmöglich ist, in der Nähe der Sphinx zu graben, hat er das gesamte Gebiet mit geodätischem Radar ausgeleuchtet.

Dank seiner Intervention wurde nun enthüllt, dass es tatsächlich ein kleines Netzwerk von Galerien und Kammern unter der Erde gibt. Doch zum Leidwesen der Abenteurer sind sie alle leer. Das Radar hat kein festes Objekt erfasst. Aber stimmt das wirklich?

Hawass hat immer behauptet, dass die Geheimnisse Ägyptens endlos sind – vielleicht wartet das Geheimnis der Halle der Rekorde immer noch darauf, gelüftet zu werden.

Quelle