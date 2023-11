Experimentiert HAARP mit künstlichem Licht? Eine Beschwörung metaphysischer Erfahrungen, während die Rabbiner sagen, dass der Messias kommt

Am 5. November erreichten Polarlichter nicht nur Südfrankreich, sondern auch den Süden Griechenlands.

Gleichzeitig passierte auf der Sonne im Großen und Ganzen nichts. Die Leute freuten sich, machten eine Flut leuchtender Fotos und einige begannen sich zu fragen, warum dies geschah und wie „natürlich“ dieses Phänomen ist.

Es stellte sich heraus, dass nicht alles so einfach ist. Die Aurora fiel zeitlich mit regulären wissenschaftlichen (oder vielleicht auch nicht ausschließlich) Experimenten zusammen.

Vom 4. bis 7. November führten Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten ein Forschungsexperiment zur Ausbreitung von künstlichem Licht in der oberen Atmosphäre sowie von Radiowellen mit sehr niedriger und extrem niedriger Frequenz (VLF/ELF) durch.

Dies wurde auf der Website des Geophysikalischen Instituts der University of Alaska Fairbanks (UAF) berichtet .

Alaskaner konnten während einer viertägigen Forschungskampagne ein künstliches Polarlicht am Himmel sehen, das vom HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) geschaffen wurde.

Wissenschaftler des Geophysikalischen Instituts der University of Alaska Fairbanks, der Cornell University, der University of Colorado Denver, der University of Florida und dem Georgia Institute of Technology führten Experimente am UAF-Forschungsstandort durch.

„Die Experimente Konzentrieren Sich Auf Die Ionosphäre, Den Bereich Der Atmosphäre Von 50 Bis 563 Km (30 Bis 350 Meilen) Über Der Erdoberfläche“, Sagte UAF Auf Seiner Facebook-Seite.

HAARP erzeugte Luftglühen, indem es Elektronen in der Ionosphäre der Erde anregte, ähnlich wie Sonnenenergie das natürliche Polarlicht erzeugt, wobei Impulse hochfrequenter Funkübertragungen ein- und ausgeschaltet wurden.

Das HAARP Ionospheric Research Instrument ist ein Phased-Array aus 180 Hochfrequenzantennen, die auf einer Fläche von 33 Acres verteilt sind. Es kann eine Leistung von 3,6 Megawatt in die obere Atmosphäre und Ionosphäre abstrahlen.

Das HAARP-Projekt wurde im Frühjahr 1997 in Gakona, Alaska, gestartet. HAARP wurde ursprünglich von der Luftwaffe entwickelt und in ihrem Besitz, doch im August 2015 übertrug sie den Komplex angeblich zu Forschungszwecken an die UAF.

Das Geophysical Institute der University of Alaska Fairbanks nutzt HAARP im Rahmen einer Vereinbarung mit der US Air Force.

Im Jahr 2021 gewährte die National Science Foundation der UAF einen fünfjährigen Zuschuss in Höhe von 9,3 Millionen US-Dollar für den Bau eines subauroralen geophysikalischen Observatoriums am HAARP.

Das Observatorium untersucht die oberen Schichten der Atmosphäre und die geokosmische Umgebung der Erde. Das Observatorium umfasst Antennen, ein inkohärentes Strahlungsradar mit einer Antenne mit zwanzig Metern Durchmesser, Laserortungsgeräte, Magnetometer, Computer zur Signalverarbeitung und Antennenfeldsteuerung.

Der Komplex wird von einem Labor auf der Kirtland Air Force Base in New Mexico verwaltet und erforscht.

An dem Projekt sind Labore für Astrophysik, Geophysik und das Space Technology Center der US Air Force beteiligt.

HAARP und Erdbeben

Zuvor wurde berichtet, dass eine mögliche Folge des HAARP-Programms das schreckliche Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 sein könnte, bei dem damals etwa 200.000 Menschen starben.

Es gibt auch eine Theorie, dass das Projekt an der „Anregung“ des jüngsten Erdbebens in der Türkei beteiligt war.

HAARP und Blue Ray

Es wäre auch angebracht, an das Blue Beam-Projekt zu erinnern . Nach dieser Theorie verwenden Regierungen High-Tech-Geräte, um mithilfe eines Hologramms eine falsche Invasion von Außerirdischen, religiöse Ereignisse oder andere Ereignisse zu inszenieren, die dazu dienen, das Verhalten der Menschen zu kontrollieren und eine neue Weltordnung zu errichten.

In dieser Hinsicht kann das erklärte Ziel des jüngsten HAARP-Experiments natürlich nicht umhin, zu gewissen Überlegungen zu führen: die Ausbreitung von künstlichem Licht in den oberen Schichten der Atmosphäre. Wir leben in apokalyptischen Zeiten.

Rabbiner sagen, dass der Messias kommt

Im Lichte des oben Gesagten, prophezeit der größte amerikanische Kabbalist, dass der Messias, d.h. der Antichrist, kommt und nach Israel gezogen ist.

Der israelische Rabbiner Ron Chaya spricht:

„Liebe Freunde, Wir Erhalten Viele Nachrichten, Dass Der Messias Kommt. Gestern Zitierten Rabbiner Im Internet Die Geschichte Eines Von Chahals Soldaten, Der In Gaza Verwundet Wurde Und Klinisch Tot War. Als Er Zurückkam Und Wieder Zu Sich Kam, Erzählte Er Ihnen, Dass Er Dort Hinaufgegangen Sei Und Gesehen Habe, Dass Im Himmel Großer Streit Herrschte. Sie Bringen Uns Den Messias, Deshalb Wird Er Jetzt Oder In Ein Paar Wochen Erscheinen. Das Ist Es, Was Wir Sind.“

Zweitens gibt es vielleicht den größten amerikanischen Kabbalisten, der eine große Gemeinschaft in Amerika hat und jetzt nach Israel gekommen ist. Er sagte:

„Ich lebe hier, es ist vorbei. Ich werde nicht noch einmal nach Amerika reisen.“

Und deine Gemeinde wird dein Zuhause verlassen?

„Machiah kommt, ich bleibe hier.“

Ob es uns gefällt oder nicht, wir leben in einer Zeit, in der wir die Herrschaft des Antichristen erleben werden.

Er ist bereits gekommen und begeht heimlich seine heimtückischen Taten. Die Zeit seines Erscheinens rückt so nahe, dass er nicht nur an Türen klopft, sondern sie mit aller Kraft einschmettert und sie fast einstürzt.

Die Inthronisierung des Antichristen wird im Tempel Salomos stattfinden, der so bald wie möglich wiederhergestellt wird.

Dafür sind heute alle Voraussetzungen gegeben und die Welt wird bald einen Meister haben.

Daher kehrt der religiöse Kampf als treibende Kraft des Endes der Geschichte mit immer größerer Macht zurück.

Alain Dieckhoff, soziologischer Forschungsdirektor des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung Frankreichs (CNRS), steht dem Zionismus und seinen Wurzeln im Messianismus gegenüber:

„Messianisten wollen politisch den Weltuntergang herbeiführen, um ihren Messias (Antichristen) herbeizuführen. Sie wollen den Dritten Tempel bauen.“

