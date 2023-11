Den Brief des Teufels knacken: Die verschlüsselte Botschaft einer Nonne aus dem 17. Jahrhundert

Haben Sie sich jemals gefragt, was der Teufel sagen würde, wenn er einem Menschen einen Brief schreiben könnte? Nun, Sie sind nicht allein.

Im Jahr 1676 behauptete eine sizilianische Nonne namens Maria Crocifissa della Concezione, sie habe einen solchen Brief vom Fürsten der Dunkelheit persönlich erhalten.

Der Brief war in einem mysteriösen Code geschrieben, der Gelehrte jahrhundertelang verwirrte, bis vor kurzem ein Forscherteam eine im Dark Web gefundene Software nutzte, um ihn zu entschlüsseln.

Was haben sie gefunden? Und was sagt es uns über die Nonne, den Teufel und die Geschichte der Kryptographie?

Die Nonne und der Brief

Maria Crocifissa della Concezione wurde 1645 als Isabella Tomasi geboren. Sie war eine Nachfahrin der Adelsfamilie Tomasi, zu der auch der berühmte Schriftsteller Giuseppe Tomasi di Lampedusa gehörte.

Im Alter von 15 Jahren trat sie in das Benediktinerkloster Palma di Montechiaro auf Sizilien ein, wo sie den Namen Maria Crocifissa annahm. Sie galt als talentierte Musikerin und Malerin, neigte aber auch zu Visionen und hysterischen Anfällen. Sie glaubte, oft vom Teufel besessen zu sein, der versuchte, sie von ihrem Glauben abzubringen.

Am 11. August 1676 wurde sie bewusstlos in ihrer Zelle aufgefunden, mit Tintenflecken auf Händen und Gesicht und einem Brief auf ihrem Schreibtisch. Der Brief wurde in einem unbekannten Alphabet geschrieben, bestehend aus 14 Symbolen und 500 Buchstaben.

Sie behauptete, der Brief sei ihr während einer ihrer Besessenheit vom Teufel diktiert worden und sie habe keine Ahnung, was er bedeute. Sie und ihre Mitschwestern glaubten, dass der Brief eine Falle Satans sei, um sie dazu zu bringen, auf Gott zu verzichten.

Der Brief wurde jahrhundertelang zusammen mit anderen Schriften und Gemälden von Maria Crocifissa im Archiv des Klosters aufbewahrt. Es war einer von mehreren verschlüsselten Briefen, die sie im Laufe ihres Lebens produzierte, aber der einzige, der überlebte.

Viele Gelehrte und Kryptografen versuchten, den Code zu knacken, aber keinem gelang es.

Der Code und die Software

Im Jahr 2017 erhielt eine Gruppe von Forschern des Wissenschaftszentrums Ludum auf Sizilien eine Kopie des Briefes und beschloss, einen neuen Ansatz auszuprobieren.

Sie nutzten eine Software, die sie im Dark Web gefunden hatten und von der sie annahmen, dass sie von Geheimdiensten zum Codeknacken verwendet wurde.

Die Software nutzte künstliche Intelligenz und Deep Learning, um die Symbole im Buchstaben mit verschiedenen Alphabeten und Sprachen zu vergleichen.

Die Forscher bereiteten die Software mit antiken griechischen, arabischen, lateinischen und runischen Alphabeten sowie einigen erfundenen Symbolen vor. Dann gaben sie ihm den Text des Briefes und warteten auf die Ergebnisse.

Zu ihrer Überraschung gelang es der Software, 15 Zeilen des Briefes zu entziffern, wobei eine Mischung aus Sprachen und Referenzen zum Vorschein kam.

Die Botschaft und die Bedeutung

Der entschlüsselte Text des Briefes enthüllte eine bizarre und widersprüchliche Botschaft voller Gotteslästerungen und Beleidigungen gegen Gott, Jesus und den Heiligen Geist.

Der Brief brachte auch einige philosophische Gedanken über die menschliche Natur, den freien Willen und das Böse zum Ausdruck. Hier einige Auszüge aus dem Brief:

– „Gott glaubt, er könne Sterbliche befreien“

– „Dieses System funktioniert für niemanden“

– „Vielleicht ist sich Styx jetzt sicher“

– „Die Heilige Dreifaltigkeit sind tote Gewichte“

– „Niemand kann uns bezahlen“

– „Ihr seid alle Flammen“

– „Ihr seid alle Feuer“

– „Ihr seid alle brennend“

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass der Brief nicht wirklich vom Teufel geschrieben wurde, sondern von Maria Crocifissa selbst.

Sie vermuteten, dass sie über gute Sprachkenntnisse verfügte, die es ihr ermöglichten, den Code zu erfinden, und dass sie möglicherweise an einer Geisteskrankheit wie Schizophrenie oder einer bipolaren Störung litt, die sie dazu brachte, sich Dialoge mit dem Teufel vorzustellen.

Sie stellten auch fest, dass einige der Sätze in dem Brief denen in anderen historischen Texten ähnelten, beispielsweise „Der Fürst“ von Niccolò Machiavelli oder „Die Stadt Gottes“ des Heiligen Augustinus.

Dies deutete darauf hin, dass Maria Crocifissa belesen war und von verschiedenen Quellen beeinflusst wurde.

Die Forscher veröffentlichten ihre Ergebnisse in einem Artikel mit dem Titel „The Devil’s Letter: A Cryptographic Mystery from 1676“.

Sie erhielten auch viele Anfragen von Neugierigen und satanischen Sekten, die mehr über den Brief wissen wollten.

Das Geheimnis und die Geschichte

Der Brief von Maria Crocifissa gibt einen Einblick in die Geschichte der Religion, Kultur und Psychologie im Europa des 17. Jahrhunderts.

Zu dieser Zeit erlebte Europa große soziale und politische Veränderungen, wie den Aufstieg des Absolutismus, Nationalismus und Kolonialismus, den Niedergang des Feudalismus und die Folgen des Dreißigjährigen Krieges.

Es war auch eine Zeit wissenschaftlicher und künstlerischer Innovationen sowie religiöser Konflikte und Verfolgung.

Die katholische Kirche stand vor Herausforderungen durch die protestantische Reformation, die Aufklärung und den Aufstieg des Säkularismus. Sie reagierte mit der Gegenreformation, die darauf abzielte, die Kirche von innen heraus zu reformieren und Häresie und Andersdenkende zu bekämpfen.

Die Kirche förderte auch den Heiligen- und Reliquienkult sowie die Praxis des Exorzismus und der Hexenjagd.

In diesem Zusammenhang erlebten viele Menschen religiöse Visionen, Wunder und Besitztümer, die oft als Zeichen göttlichen oder dämonischen Eingreifens gedeutet wurden.

Einige dieser Menschen wurden als Heilige oder Mystiker verehrt, während andere als Ketzer oder Hexen verurteilt wurden.

Einige von ihnen beschäftigten sich auch mit der Kryptographie, entweder um ihre Nachrichten vor Feinden zu verbergen oder um mit übernatürlichen Wesen zu kommunizieren.

Maria Crocifissa war eine dieser Menschen. Sie lebte in einer Zeit und an einem Ort, in dem die Grenzen zwischen Realität und Fantasie, zwischen Glauben und Vernunft, zwischen Gott und dem Teufel verschwommen und umstritten waren.

Ihr Brief ist ein Zeugnis ihres persönlichen Kampfes sowie der größeren historischen Kräfte, die ihre Welt geprägt haben.