In Area 51 sei ein metallenes eiförmiges UFO aufbewahrt worden, behauptet der Whistleblower

Ein Auftragnehmer für Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie hat von den Erlebnissen seines Großonkels erzählt, der einst in der geheimnisvollen Einrichtung arbeitete.

Seit Bob Lazar sich zum ersten Mal über das geäußert hat, was er in Area 51 gesehen hat, ist die Basis – die sich innerhalb der Nevada Test and Training Range etwa 83 Meilen nordwestlich von Las Vegas befindet – zum Synonym für Geschichten über schwarze Projekte und rückentwickelte Projekte von Alien-Technologie geworden.

Jetzt hat sich Eric Taber, der 13 Jahre lang als Rüstungsunternehmer gearbeitet hat, zu Wort gemeldet und enthüllt, was sein verstorbener Großonkel Sam Urquhart, der als Auftragnehmer auf dem Stützpunkt gearbeitet hatte, während seiner Zeit dort gesehen und gehört hat.

„Mein Großonkel hat 28 Jahre lang in der Luftwaffe gedient, Rang E8 [entspricht einem First Sergeant]“, sagte er Mail Online in einem Interview. „Er erzählte mir, dass er von 1997 bis 2014 bei Area 51 gearbeitet habe.“

Laut Taber hatte Urquhart größtenteils gezögert, über die Besonderheiten seiner Arbeit zu sprechen, bis er eines Tages, während sie sich auf der hinteren Veranda unterhielten, beschloss, die Details von etwas preiszugeben, von dem ihm ein leitender EG&G-Ingenieur erzählt hatte – ein Objekt, das angeblich in den 1980er Jahren von der CIA unversehrt in der Wüste geborgen worden war.

„Der leitende EG&G-Ingenieur beschrieb meinem Großonkel, dass es eiförmig sei, etwa so groß wie ein SUV, glatt und nahtlos, metallisch aussehend, silbergrau in der Farbe, ohne Steuerflächen, ohne Klappen, ohne Einlass usw Auspuff und keine Schrift oder Symbole auf der Außenseite“, erinnert er sich.

„Das sind die besten und klügsten Ingenieure, die man sich vorstellen kann. Sie haben vergeblich versucht herauszufinden, was die Energiequelle ist, wie man sie aktiviert und wie sie funktioniert. Sie haben versucht, Elektrizität in sie einzuspeisen.“

Angeblich waren die Ingenieure nicht einmal in der Lage, das Äußere des Fahrzeugs zu durchdringen, was es unmöglich machte, an den Inhalt zu gelangen.

Nach großem Aufwand gelang es ihnen schließlich, eine kleine Probe des Rumpfmaterials zu Testzwecken zu beschaffen und stellten fest, dass es von außerhalb der Erde stammte.

Am Ende wurde das Objekt an einen anderen Stützpunkt verschifft und sein Onkel hörte nie wieder davon.

„Sam sagte, das amerikanische Volk würde es wahrscheinlich nie zu sehen bekommen“, sagte Taber.