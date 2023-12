Die esoterischen Wurzeln von Weihnachten und der Wintersonnenwende

Heute werden wir die verborgene esoterische Bedeutung von Weihnachten und seine Verbindung zur Wintersonnenwende erforschen.

Wir werden uns mit den heidnischen Ursprüngen von Weihnachten befassen, die in den Saturnalien verwurzelt sind, einem römischen Feiertag, der Exzess und Gesetzlosigkeit feiert.

Darüber hinaus werden wir die astrologische Bedeutung der Wintersonnenwende untersuchen, die den Untergang der Sonne und den symbolischen Tod darstellt und den Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt widerspiegelt.

Letztendlich wird es das konventionelle Weihnachtsverständnis vieler Menschen in Frage stellen und eine tiefere spirituelle Essenz offenbaren, die über die kommerzialisierten Traditionen, die wir heute kennen, hinausgeht.

Der folgende Auszug aus Esoteric (Soul) Astrology erklärt diesen Prozess am besten:

Die gesamte Natur reagiert auf diese Strömungen. Nur die Menschheitsfamilie hat vergessen, weil sie das Innere der Realität nicht mehr sehen kann.

Die Lichtkräfte bewegen sich entweder auf die Erde zu oder von ihr weg. Das ist es, was unsere Jahreszeiten ausmacht. Der Weg der Sonne ist eng an der Bewegung der Lichtströme beteiligt, die auf die Erde fallen.

Während der Herbst-Tagundnachtgleiche dringt das Licht der Sonne in die äußeren Atmosphärenschichten der Erde ein. Zur Wintersonnenwende dringt das Licht in das Innere unseres Globus ein.

Aus der Ferne außerhalb unseres Sonnensystems sieht die Erde aus wie eine feurige Kugel, die sich am Himmel dreht. Während der Frühlings-Tagundnachtgleiche befindet sich das Licht erneut am Rande der Erde, und zur Sommersonnenwende ist das Licht hoch am Himmel.

Beachten Sie, dass das Licht im Winter tief im Erdkern und im Sommer hoch am Himmel ist. Dies ist sowohl eine Metapher als auch eine Realität auf innerer Ebene.

Wir können uns um unsere persönliche Psychologie kümmern, wenn wir uns auf die Einflüsse der unterschiedlichen Lichtstrahlen einstellen, die jeden Monat sowie während der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen auf die Erde fallen.

Lichtwellen, die zur Erde hinabsteigen und von dort aufsteigen, sind eine okkulte Tatsache, also eine innere Realität, die die meisten nicht sehen. Diejenigen von uns, die sich eine vollständigere Verbindung mit spirituellen Kräften wünschen, müssen sich mit dieser Realität intelligent auseinandersetzen, denn es ist die Bewegung dieser sich ständig verändernden Lichtströme, die auf die Erde strömen, die unser evolutionäres Wachstum ermöglichen.

Diese Kraftwellen treiben alle Königreiche auf der Erde nach oben, heben das geistige Feuer der Wirbelsäule des Körpers in die Herz- und Kopfzentren und haben den Effekt, denjenigen von uns, die sich durch Intelligenz und Absicht auf die Teilnahme vorbereitet haben, Erleuchtung zu spenden.

Die Wintersonnenwende war historisch gesehen die Geburtszeit aller großen Lehrer der Erde. Da es die Zeit des neuen Lichts für den Planeten ist, wählen die Weltlehrer diese besondere Zeit für die Inkarnation, weil sie immer eine neue Lehre mit sich bringen.

Diese Lehre ist ein neuer Zustand der Erleuchtung für die Menschen auf der Erde. Die Wintersonnenwende findet am 21. Dezember statt, zur gleichen Zeit, in der der Grundton des Planeten vom Schützen zum Steinbock wechselt.

Zur Zeit der Wintersonnenwende kehren die im Erdkern versunkenen Lichtströme um und ändern ihren Kurs, genau wie die Sonne, die ihren Kurs nach Süden umkehrt und sich nach Norden dreht.

Eine umgekehrte Bewegung eines Planetenkörpers erzeugt eine starke Kraft, bis sich die neue Bewegung oder der neue Weg stabilisiert. Daher gibt es vom 21. Dezember bis zum 25. Dezember um Mitternacht ein starkes Kraftfeld aus Licht und Strahlung, das die Erde umhüllt.

Die Absicht von Weihnachten scheint der übergeordnete Wert hinter seiner wahren, esoterischen Bedeutung oder seinem heidnischen Ursprung zu sein. Ein Symbol oder eine Feier ist nur so stark wie die Absicht dahinter.

Während Weihnachten zum größten Feiertag geworden ist, der die Unternehmenswelt unterstützt, die wiederum Lobbyarbeit gegen unsere Bürgerrechte betreibt, ist es auch eine Zeit des Gebens und des Zusammenseins mit der Familie.

Video: