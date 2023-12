Leuchtkugelzauber kurz vor Heiligabend! So sehen Sie die Sternschnuppen

Der letzte Sternschnuppenstrom des Jahres wartet kurz vor Heiligabend auf. In der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember 2023 flitzen die Ursiden über den Nachthimmel. Das müssen Sie bei der Beobachtung beachten.

Kurz vor Heiligabend können Hobbyastronomen ein letztes Mal in diesem Jahr eine Vielzahl von Sternschnuppen am Nachthimmel sehen.

Doch leider könnten sowohl das Wetter als auch das Mondlicht dem Spektakel ein jähes Ende bereiten.

Ursiden im Dezember 2023 beobachten: Alle Infos zum letzten Sternschnuppen-Strom des Jahres

Bis zum 26. Dezember 2023 flammen die Ursiden am Firmament auf. In der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember erreicht der Meteorstrom seinen Höhepunkt. Dann sind möglicherweise bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde sichtbar.

„Die Ursiden erscheinen am gesamten Himmel, aber der Blick nach Norden lohnt besonders“, empfiehlt Uwe Pilz, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde. Die beste Beobachtungszeit ist morgens ab 4.30 Uhr.

„An diesen Tagen ist der Strom schon relativ stark und der Mond untergegangen“, sagt der Experte. Dann würden noch rund zwei Stunden verbleiben, um das Spektakel zu beobachten. Zumindest, wenn das Wetter mitspielt.

Wetterprognose für Ursiden-Maximum: Vollmond behindert den Blick auf Sternschnuppen

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stehen die Chancen für einen wolkenfreien Blick auf den dunklen Nachthimmel eher schlecht.

In der Nacht zum Samstag müsse über der Mitte und im Osten der Bundesrepublik mit Regenschauern und im Westen sowie Südwesten sogar mit andauernde, am Schwarzwald und an den Alpen sogar kräftige Niederschläge rechnen. Lediglich im Nordosten könnte es Auflockerungen geben.