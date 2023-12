Nächstes Jahr wird die Erde voraussichtlich von heftigen Sonnenstürmen bombardiert

Wissenschaftler sagen voraus, dass wir im Jahr 2024 das „Sonnenmaximum“ erreichen werden, viel früher als erwartet und mit Ausbrüchen, die stark genug sind, um das weltweite Internet wochenlang lahmzulegen.

Ungefähr alle 11 Jahre durchläuft die Sonne das sogenannte „Sonnenmaximum“, wenn auf ihrer Oberfläche viele dunkle Flecken in Planetengröße erscheinen. Diese dunklen Flecken können geladene Teilchen freisetzen, die auf die Erde treffen.

Die Mail Online berichtet: Diese „Sonnenflecken“, die sich zusammenballen und etwas bilden können, das wie ein Archipel aussieht , werden durch massive Veränderungen im Magnetfeld unseres Sterns verursacht.

Sie schießen auch heftige Energieexplosionen in Richtung Erde und verursachen so „Sonnenstürme“, die möglicherweise Satelliten beschädigen und das Internet stören können .

Eine neue Studie zeigt, dass dieses solare Maximum früher als erwartet kommt – höchstwahrscheinlich Anfang 2024.

Die neue Prognose stammt von einem indischen Forscherteam und steht im Gegensatz zur neuesten Prognose der NASA , die ihr Eintreffen Ende 2025 vorsieht .

Die neue Studie wurde von Dr. Dibyendu Nandi geleitet, einem Physiker vom IISER Kolkata Centre of Excellence in Space Sciences in Indien.

Er sagte, es sei „nicht möglich, die Intensität und Folgen“ von Sonnenstürmen so früh vorherzusagen, aber wir sollten mehr erfahren, wenn das neue Jahr naht.

„Die stärksten Stürme können manchmal zu einem katastrophalen Zerfall der Erdumlaufbahn von Satelliten führen und satellitengestützte Dienste wie Kommunikations- und Navigationsnetze stören“, sagte er gegenüber MailOnline.

„Sie können auch starke Störungen im Erdmagnetfeld hervorrufen und Stromnetze in Regionen mit hohen Breitengraden ausschalten.“

„Natürlich erzeugen sie auch wunderschöne Polarlichter, sodass wir davon ausgehen können, dass 2024 ein gutes Jahr für Polarlichtjäger wird.“

Sonne aktuell und Titelbild:

Die der Erde zugewandte Sonnenaktivität verlief auf einem recht ruhigen Niveau. Sonnenregion AR 3533 im Nordwestquadranten zeigte in den nächsten 24 Stunden Anzeichen von Wachstum und erzeugte zusammen mit AR 3534 im Südosten geringfügige C-Flares in geringer Stärke.

Unterdessen können wir auf der anderen Seite der Sonne mithilfe einer Technik namens helioseismische Bildgebung das Vorhandensein der alten Sonnenfleckenregion 3514 erkennen. Dies war die Quelle einer Sonneneruption X2,8 am 14. Dezember.

In den LASCO-Koronagraphenbildern der letzten Tage wurden einige kleinere CMEs auf der Rückseite der Sonne beobachtet, daher bleibt abzuwarten, wie aktiv AR 3514 noch ist. An diesem Wochenende sollten wir beginnen, die Sonnenfleckengruppe vom Ostrand aus wieder auftauchen zu sehen. Bleiben Sie dran.