Stellen Sie die richtigen Fragen!

Fragen die sich jeder stellen sollte:

1- Was macht eine ägyptische Pyramide auf einem US-Dollar-Schein?

2- Warum haben 56 Länder einen Vertrag unterzeichnet, um sich nicht in die Antarktis zu wagen?

3- Warum fliegen Flugzeuge nie über die Antarktis?

4- Wie hat die NASA die Aufnahmen der Mondlandung „verloren“, wahrscheinlich einer der wichtigsten Momente für die Menschheit?

5- Wenn Neil Armstrong als Erster einen Fuß auf den Mond gesetzt hat, wer hat dann die Kamera gehalten?

6 Warum waren wir nie wieder auf dem Mond?

7- Wenn Affen sich zu Menschen entwickelt haben, warum sind Affen dann noch Affen?

8- Wie existieren 95% der „Schrott“-DNA? Wer hat entschieden, dass das eigentlich „Müll“ ist?

9- Wie wurden riesige, symmetrische, detaillierte, heilige und geometrisch feste Strukturen wie Kathedralen und Parlamentsgebäude von Menschen geschaffen, die in Holzhütten lebten, auf Pferdekutschen gefahren sind und keine Maschinen oder Laser hatten?

10- Wie kommt es, dass diese gleiche vorluanische Architektur auf der ganzen Welt gefunden wird?

11 – Warum gibt es Bilder in der altägyptischen Kunst, die „Raumschiffe“ darstellen scheinen?

12- Warum werden Überreste und Bilder von riesigen Menschen gefunden? Und warum wird in verschiedenen alten Schriften von Kulturen, die voneinander entfernt sind, von Riesen gesprochen, einschließlich der Bibel?

13- Warum gibt es Bilder von Pilzen in der alten christlichen Kunst? Und warum kleidet sich Papi wie riesige Pilze Amanita Muscaria?

15- Warum zeigen altägyptische Kunstwerke Kiefern und ist es ein Zufall, dass sogar die Zirbeldrüse wie eine Kiefer aussieht?

16- Warum gibt es Darstellungen von Drachen auf der ganzen Welt und in verschiedenen Kulturen, Tausende von Jahren voneinander entfernt und es wird auch in der Bibel erwähnt?

17- Warum gibt es in der Musik- und Unterhaltungsbranche so viel dreist dämonische Symbolik?

18 Warum drehen sich die meisten Videospiele um Töten?

19 – Wie ist es möglich, dass Filme und Cartoons wie The Simpsons in der Lage sind, bestimmte kulturelle Ereignisse so genau und genau vorhersagen zu können?

20- Wie lassen Waldbrände Autos schmelzen, die Bäume intakt lassen?

21 – Wie hoch sind die Staatsschulden? Wenn es einen Schuldner gibt, gibt es auch einen Gläubiger: wer ist es?

22- Wie kommt es, dass die sogenannte „Staatsverschuldung“ trotz Steuererhöhungen wächst? Wo geht das Geld der Steuerzahler hin?

23- Warum wird regelmäßige Vergiftung mit Alkohol und Tabak als „normal“ angesehen und euphemistisch „trinken“ und „rauchen“ bezeichnet?

24 Warum sind Alkohol und Tabak in fast allen Shows und Filmen vertreten?

25- Wie sagen und wiederholen Nachrichtensprecher auf der ganzen Welt und auf verschiedenen Kanälen dasselbe Skript bis zum Buchstaben?

26 – Wenn wir fortgeschrittener und informiert sind als je zuvor, warum haben wir dann die höchsten Raten an Fettleibigkeit, Krebs und Herzproblemen, ganz zu schweigen von Depressionen?

