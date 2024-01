Und während die ganze Welt die Explosionen in New York beobachtete, achteten nur wenige Menschen auf ein anderes Ereignis in derselben Metropole.

Es wurde von einem Mini-Erdbeben der Stärke 1,7 erschüttert. Es scheint eine Kleinigkeit zu sein, aber die Rettungsdienste waren ernsthaft alarmiert.

Es ist nicht klar, was solche Erschütterungen verursacht haben könnte. In der Stadt selbst waren sie nicht zu spüren, aber auf Roosevelt Island im East River spürten die Menschen Erschütterungen und Vibrationen von Gebäuden, und die Stromausfälle wurden in der Nähe der Unfallstelle aufgezeichnet.

Das Interessanteste ist, dass die Anwohner am frühen Morgen Explosionen hörten und vielleicht das Erdbeben durch sie verursacht wurde.

Wie stark die Explosion dann gewesen sein muss, dass die Insel bebte und wo es passierte, dass man es hörte, aber nicht gesehen?

Hier kommt die Hypothese auf, dass eine künstliche Explosion unter der Erde in geheimen Bunkerlabors stattfindet.

„Es war wie eine Explosion, es hörte sich an, als wäre eine Bombe explodiert. Das Gebäude bebte, es weckte uns. Wir riefen unten an und sie sagten, dass es in allen vier Gebäuden passiert sei“, sagte ein Anwohner.

Oder ist unter Wasser etwas explodiert? Hier ist eine mysteriöse Situation entstanden. New York Island erbebte, und die Gründe dafür sind noch unklar.

Beamte sagten, die Anrufe seien von der Insel sowie von der Upper East Side von Manhattan und Astoria gekommen.

„Fox 5 NY hat heute Morgen ein Luftbild aufgenommen, das mehrere Einsatzfahrzeuge auf der Insel zeigt. In New York ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 1,7. Anwohner auf Roosevelt Island am East River berichteten, sie hätten eine laute Explosion und Gebäudebeben gehört.“ (Fox 5 New York)

Die Verwaltung des Bürgermeisters von New York bestreitet trotz der Aussagen von Zeugen und Augenzeugen, dass es Explosionen gegeben habe, die ein Erdbeben auf der Insel ausgelöst hätten, und sagt, man solle ihnen Glauben schenken und nicht den Bewohnern der Insel.

Und das macht den Vorfall noch mysteriöser; Vielleicht wurde unter der Insel tatsächlich ein geheimes biologisches Labor gesprengt, in dem unheimliche Geheimexperimente mit außer Kontrolle geratenen Biomaterialien durchgeführt wurden.

Vielleicht stoppte diese mysteriöse Explosion, die die Bewohner der Insel hörten, aber nicht sahen, die Ausbreitung der Zombie-Apokalypse wie in einem gruseligen Horrorfilm.

Es ist klar, warum das Büro des Bürgermeisters die Explosionen bestreitet; Sie wollen keine Panik auslösen, aber was ist, wenn die Situation außer Kontrolle gerät und Biomonster oder ein bedrohlicher Virus einer neuen Generation auf die Straßen der Metropole strömen könnten?

Ein Augenzeuge berichtete Folgendes:

„Gegen 5:45 Uhr oder so spürte ich plötzlich, wie sich mein Bett und das Gebäude bewegten und ein sehr lautes Geräusch zu hören war“, sagte Bewohnerin Georgette Sinclair gegenüber FOX 5 NY. „Ich bin aufgewacht und dachte, es gäbe ein Erdbeben.“

Erdbeben an der Ostküste der Vereinigten Staaten sind ein sehr seltenes Phänomen, was umso beängstigender ist, als es nur auf einer Insel in New York auftrat, die eindeutig künstlichen Ursprungs war.

Darüber hinaus gibt es laut US Geological Survey im Osten Nordamerikas mehr alte Gesteine, von denen einige Hunderte Millionen Jahre früher entstanden sind als im Westen.

Diese alten Formationen waren extremen Drücken und Temperaturen ausgesetzt, wodurch sie fester wurden und Erdbeben dort praktisch verhindert wurden.

Generell werden wir weitere Ereignisse abwarten; Sollte es in den kommenden Tagen in New York zu einem Infektionsausbruch kommen, dann wird es in einem geheimen biologischen Untergrundlabor mit Sicherheit einen Notfall geben.

