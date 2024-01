Medienbericht: Brasilien – geheimnisvolle Riesenfigur auf einem Hügel löst Spekulationen über Außerirdische aus (Video)

Ein rätselhaftes Stück Filmmaterial aus Brasilien zeigt eine ziemlich große und eigenartig aussehende Gestalt, die auf einem Hügel steht, und einige haben spekuliert, dass es sich bei dem unheimlichen Individuum tatsächlich um einen Außerirdischen gehandelt haben könnte.

Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde das seltsame Video von einer Gruppe von Menschen gefilmt, die die malerische Ilha do Mel oder Honiginsel im Bundesstaat Paraná besuchten.

Auf dem Filmmaterial bestaunen die Zeugen die mysteriöse Gestalt, wobei ein Beobachter erklärt: „Sie ist zu groß, um ein Mensch zu sein.“

Das Video schneidet dann ein paar Sekunden später auf das scheinbare Bild und man sieht, wie sich das bizarre Wesen den Hügel hinunter bewegt, bevor es schließlich aus dem Blickfeld verschwindet.

Als das Filmmaterial am Wochenende online gestellt wurde, verbreitete es sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien in Brasilien, wobei viele Leute argumentierten, dass es sich bei der angeblich etwa drei Meter großen Figur um einen außerirdischen Besucher handele.

Das Video wurde zu einem so heißen Gesprächsthema, dass die Regierung von Paraná mit einem amüsanten Tweet aktiv wurde, in dem sie die „surreale“ Szene hervorhob und scherzhaft vermutete, dass Ilha do Mel im Sommer ein so erstaunlicher Ort sei, dass es sogar „seltsame Wesen“ anlockt, die den tropischen Ort besuchen möchten.

Was halten Sie von der mysteriösen Figur, die am Wochenende in Brasilien für so viel Aufsehen gesorgt hat?

Video: