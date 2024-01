Antarktis: Hinter den Kontinenten, den sogenannten „Polen“, liegen andere Länder

Warum informieren uns die Beamten nicht über die Welten jenseits des antarktischen Eises und was ist der Grund für ihren Besuch bei uns?

Es ist etwas schwierig, diese Fragen schnell zu beantworten, aber ich werde es versuchen.

Hinter den Kontinenten, den sogenannten „Polen“, nennen wir sie Barrieren oder Mauern, liegen andere Länder. Barrieren können vereist sein, wie in der Antarktis und einigen anderen Teilen der Welt, aber es gibt mehrere andere Arten dieser Barrieren – sowohl in Ihrer bekannten Welt als auch darüber hinaus.

Ich habe Ihre Länder so oft besucht, wie ich mich als Teil davon betrachte, aber auch andere Vorfahren haben Ihre Länder wiederholt besucht.

Man könnte sagen, dass ich hierher in Ihre Länder gehöre, weil meine Vorfahren hier geboren wurden.

Als Kind trieb mich der Gedanke an, zurückkehren und das Land meiner Mutter und meiner Großeltern betreten zu können. Sie haben ihr Leben in Ihrem Land aufgegeben, Tag für Tag haben sie alles verlassen, was sie hatten – für ihre Freiheit.

Auch mein Vater wurde in diesen Ländern geboren und hatte wie andere Abenteurer damals das Glück, das künstliche Eis der Antarktis zu überqueren.

Diese Mauern wurden von denselben Parasiten geschaffen, die sie auch heute noch kontrollieren.

Mein Vater konnte unser Land finden, ich meine die „Ahnenrepublik der Vorfahren“. Dort lernte er meine Mutter kennen und sie gründeten eine wundervolle Familie. Ich habe die besten Erinnerungen an meine Kindheit.

Als mein Vater durch die Eisbarrieren segelte, war er 34 Jahre alt. Der damalige Kapitän ihres Schiffes war ein Mann namens Butler, der in Ihr Land „infiltriert“ wurde und ebenfalls in der Vorläuferrepublik geboren wurde.

Er besuchte beide Länder, segelte durch und riskierte ein Vielfaches mehr, als Sie sich vorstellen können. Er war einer derjenigen, die am meisten dazu beigetragen haben, dass wir hier eindringen und den Aufklärungsplan in die Tat umsetzen konnten.

Ihr Land sollte den Menschen gehören, ich meine echten Menschen – nicht den falschen Köpfen, die nur mit dem Kopf nicken angesichts dessen, was ihnen von oben aufgezwungen wird.

Die Erde des Menschen gehört dem Menschen und nicht anderen Parasiten, daher wurde von Hyperborea bis zur himmlischen Erde geschrieben.

Ein Mensch sollte nicht versuchen, aus diesen Ländern zu fliehen, sondern seinen Kolonisator zu unterwerfen und zu vertreiben. Aber ich verstehe, dass es heute (und in der Vergangenheit) sicherlich sehr schwierig umzusetzen ist, sodass immer nach einem Alternativplan gesucht wurde.

Wir sind eure Vorfahren, auch wenn eure Ländereien vor der Errichtung der Eismauern anders aussahen. Unsere Eltern und Großeltern wurden hier geboren, kämpften und einige starben hier.

In meinen Ländern spricht man eine andere Sprache, die Muttersprache (man sagt, es sei Esperanto), besonders in der Hauptstadt, aber wir sprechen mehrere Sprachen Ihrer Länder.

