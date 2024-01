Mehr Regen in den Arabischen Emiraten? Die ersten Cloud-Seeding-Missionen im Jahr 2024 beginnen

Im Vergleich zu den Vorjahren gab es in den VAE im Dezember 2023 weniger Niederschläge als üblich, was zu einem milderen Winter führte .

Durch die Wolkensaat in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden jedes Jahr mindestens 15 Prozent zusätzliche Niederschläge erzeugt, wodurch zwischen 84 und 419 Millionen Kubikmeter nutzbares Wasser durch diese Saatarbeiten gewonnen werden.

Dr. Ahmed Habib, ein Klimaexperte vom National Center of Meteorology (NCM), beleuchtete die laufenden Bemühungen zur Wolkenbildung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, indem er die spezifischen Gebiete skizzierte, in denen diese Regenverstärkungsmaßnahmen in diesem Jahr durchgeführt wurden.

Er sagte: „Sowohl am Montag als auch am Dienstag gab es in der nördlichen Region des Landes eine Wolkendecke, begleitet von sporadischem leichten Regen. Infolgedessen führten wir eine Wolkensaatoperation in den nördlichen Gebieten der Vereinigten Arabischen Emirate durch, insbesondere über Hatta, bestimmten Regionen nördlich von Al Ain und Teilen von Fujairah.“

Trockenerer und wärmerer Winter

Zu den geringeren Niederschlagsmengen im Dezember 2023 sagte er: „Im Land gab es Regenfälle, aber im Gegensatz zu den Vorjahren keine starken Regenfälle. Im Dezember waren die durchschnittlichen Niederschläge geringer. Dies ist auf den Systemdruck zurückzuführen, der sich auf beide Oberflächen und oberen Schichten in den Vereinigten Arabischen Emiraten auswirkt.“

In den Vorjahren, zwischen November und Januar, verzeichnete das Land höhere Niederschlagsmengen, was in diesem Zeitraum sogar zu instabilen Wetterbedingungen im Jahr 2022 führte.

Habib sagte: „In diesem Jahr war insgesamt ein leichter Anstieg der Wärme zu verzeichnen, wobei die Temperaturen über den üblichen Durchschnittswerten lagen.

Bestimmte Gebiete folgten diesem Muster jedoch nicht und erlebten auch relativ kühlere Bedingungen.“

Im Jahr 2023 schien die Möglichkeit von Regenfällen in Saudi-Arabien und den umliegenden Gebieten vielversprechend. Er wies jedoch darauf hin, dass aufgrund des anhaltenden Hochdrucks im Land die Ausbreitung regentragender Wolken in der Region behindert sei.

Wassersicherheit

Cloud Seeding ist für die VAE eine innovative Lösung zur Bewältigung von Wasserknappheitsproblemen.

Es wurde vom Ministerium für Präsidialangelegenheiten der Vereinigten Arabischen Emirate ins Leben gerufen und wird vom Nationalen Zentrum für Meteorologie (NCM), dem Forschungsprogramm der Vereinigten Arabischen Emirate für Wissenschaft zur Regenverstärkung, verwaltet, um die Forschung zur Regenverstärkung anzuregen und die Wassersicherheit zu verbessern.

Durch die Einbringung bestimmter Elemente in die Wolken verstärkt die Wolkenbildung künstlich die Niederschläge, wodurch die Wasserressourcen für den häuslichen und industriellen Gebrauch sowie für die Landwirtschaft erhöht werden.

Das Land führt jedes Jahr durchschnittlich über 900 Stunden Cloud-Seeding-Missionen durch. Es handelt sich um eine hochorganisierte Praxis, die von Meteorologen und Experten am National Center of Meteorology (NCM) geleitet wird.

Alya Al Mazroui, Direktorin des UAEREP, sagte in einem früheren Interview: „Die bemerkenswerten technologischen und wissenschaftlichen Fortschritte des UAEREP finden aufgrund ihres erheblichen Potenzials für breitere Anwendungen in Ländern, die mit ähnlichen Herausforderungen der Wasserknappheit konfrontiert sind, weiterhin weltweite Anerkennung.“

Beim Cloud Seeding steigen spezielle Flugzeuge in den Himmel, die mit Fackeln ausgestattet sind, die Nukleierungsmittel enthalten.

Sobald diese Wirkstoffe in konvektive Wolken freigesetzt werden, stimulieren sie das Wachstum von Wolkentröpfchen, wodurch diese an Größe zunehmen, bis sie einen kritischen Punkt erreichen und als Regen ausfallen.

„Diese Fortschritte haben die VAE nicht nur an die Spitze der Regenverstärkungsforschung gebracht, sondern auch das weltweite Interesse an der Regenverstärkungsforschung als praktikabler und nachhaltiger Alternative zu unseren herkömmlichen Süßwasserquellen geweckt“, fügte Mazroui hinzu.