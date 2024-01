Der schwarze UFO-Ball wurde in der Nähe eines Militärflugplatzes in Kalifornien gefilmt (Video)

Dieses Video erschien vor ein paar Tagen online, wurde aber bereits im August 2020 gefilmt.

Der 52-jährige Militärunternehmer Andy Segobia war auf dem Weg zur Arbeit am El Mirage Airfield in Kalifornien, als er plötzlich einen dunklen Ball am Himmel schweben sah, berichtet Dailymail.co.uk.

Der Flugplatz El Mirage wird vom Militärunternehmen General Atomics Aeronautical Systems genutzt – Hersteller der Aufklärungs- und Angriffsdrohnen MQ-9 Reaper.

Das UFO hatte einen Durchmesser von etwa 1,5 bis 2 Metern und schwebte ziemlich tief über dem Boden, etwa in einer Höhe von 20 Metern. Andy holte schnell sein Smartphone heraus und begann, das UFO zu filmen. Für ein typisches UFO-Video war das Video überraschend klar.

„Zuerst dachte ich, es sei ein Ballon. Als ich näher kam, konnte ich sehen, dass es an nichts befestigt war. Es gab keine Anzeichen von Antrieb, es gab keinen Lärm, es saß einfach da“, sagte er.

Nachdem Andy das Objekt auf Video festgehalten hatte, fuhr er zu dem Gebäude, das er besuchte, um dort Messungen vorzunehmen.

Dieses Gebäude befand sich ganz in der Nähe der Stelle, an der der UFO-Ball schwebte, und Andy blieb weniger als eine Minute darin. Doch als er nach draußen ging, war das UFO bereits verschwunden.

„Wir (Andy und sein Vorarbeiter) gingen in dieses Gebäude, das nur 15 Fuß entfernt war, nahmen eine Messung vor, gingen durch die Tür zurück und das UFO verschwand. Vielleicht sind nur 30 Sekunden vergangen. Ich schaute überall hin, es war ein klarer Tag.

„Ich hätte ihn irgendwo wegschweben sehen. Entweder hat es sich aufgelöst oder ist einfach plötzlich von dort „herausgeschossen. Ich war verärgert, dass ich diesen Moment nicht aufgezeichnet habe.“

Andy sagt, er sehe regelmäßig flugzeugförmige Drohnen auf der Landebahn von El Mirage starten und landen und dass General Atomics dort daran arbeite, Drohnen zu bauen und zu reparieren. Aber er sagte, die Kugel sei anders als alles, was er jemals dort gesehen habe.

„Als ich das Video gedreht habe, kam es in Silber heraus. Aber es war ein schwarz getönter Ball. Es gab eine Art Hitze oder so etwas ab, eine Art Welle, bei der ich nicht in das Innere des Balls sehen konnte.

„Wenn man nach Vegas fährt und es aussieht, als ob Wasser auf der Straße wäre, war das so. Es gab eine Art Welle ab, ich gehe davon aus, dass es eine Art Hitze war.“

Das von Andy Segobia fotografierte Objekt ist dem Ball, der vor einigen Jahren im Irak gefilmt wurde, sehr ähnlich. Und übrigens wurde es von derselben MQ-9 Reaper-Drohne gefilmt.

Video: