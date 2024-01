Die Reise nach Innen und das dunkle Zeitalter Kali-yuga

Einmal fragte König Yudhisthira einen Weisen: „Du kennst die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“ Bitte sagen Sie mir, wie die Welt am Ende aller Tage aussehen wird?“

Der Weise erklärte: „Mit fortschreitendem Kali-yuga (dunkles Zeitalter) verlieren die Menschen ihre Höflichkeit, Geduld und ihr Mitgefühl. In Zukunft wird niemand mehr wissen, wie man richtig spricht oder handelt. Menschen werden von vielen schlechten Gewohnheiten abhängig. Männer aus der unteren Klasse werden die Führer des Königreichs und beuten die Bürger, die sie führen, aus.

Die Menschen werden körperlich krank und geistig unruhig sein. Mit zunehmender Dunkelheit wird der Himmel bewölkt und jahrelang wird niemand die Sonne sehen. Obst und Gemüse werden knapp sein. Als alt gilt das Erreichen des dreißigsten Lebensjahres.

Am Ende des dunklen Zeitalters wird es das Überleben des Stärksten sein. Töten oder getötet werden. Essen oder gefressen werden. Das gefährliche Kali-Yuga steht noch bevor.“

König Yudhisthira war entsetzt und setzte seine Ermittlungen fort. „Wie kam es dazu?“

Der Weise antwortete. „Es gibt vier große Zeitalter: Satya, Treta, Dvapara und schließlich Kali Yuga. Sie kommen und gehen, abwechselnd wie die vier Jahreszeiten. Das erste Zeitalter, Satya, oder auch Kriya genannt, war das Zeitalter des Überflusses. Die Menschen führten ein gottgefälliges Leben.

Ihre Bedürfnisse und Wünsche waren einfach und leicht zu erfüllen. Am Horizont zeichnete sich keine Gefahr ab und niemand benötigte den Schutz durch Regierungen oder befestigte Städte. Es gab kein Konzept für Kauf oder Verkauf.

Die Welt wird jedoch von den drei Eigenschaften der materiellen Natur beeinflusst: Güte, Leidenschaft und Unwissenheit. Und so wurden im Laufe der Zeit im Treta- und Dvapara-Yuga die Gedanken und Lebensstile der Menschen verunreinigt und beeinträchtigt, bis sie das gegenwärtige Kali-Yuga erreichten.

In früheren Zeiten lebten Götter und Dämonen getrennt in verschiedenen Stämmen oder als verschiedene Nationen. Im Kali-yuga, unserer Zeit, wachsen sie jedoch in denselben Familien auf, und die frommen und dämonischen Tendenzen wohnen sehr oft im selben Herzen.

Kali-yuga ist die Wintersaison für die Seele. Die Menschheit ist auf Selbstmordkurs. Die Qualität der Unwissenheit wird sich durchsetzen. Die Menschen werden ihre guten Eigenschaften verlieren. Es ist ein Zeitalter der Täuschung, Heuchelei, Verwirrung, Wut und Lügen.

Die Verschmutzung, die ihre Herzen umgibt, wird sich in der Verschmutzung der Erde selbst manifestieren. Das Kali-Yuga wird eine Welt voller Betrüger und Betrogener sein. Die Unwissenden werden mächtig sein und die Sündigsten werden die Reichsten und Mächtigsten sein.“

Der König war entsetzt. „Also gibt es keine Hoffnung?“

Der Weise lächelte und fuhr fort. „Es gibt immer Hoffnung“, versicherte er dem König. Indem wir den alten vedischen Lehren zuhören, können wir beginnen, den Zustand der Welt zu verstehen. Wir können den Beginn des Kali-Yuga sehen und es in voller Blüte sehen. Und wir können auch etwas über die Medizin für dieses Alter lernen.

„Früher musste man Hunderte oder sogar Tausende von Jahren meditieren. Aber im Kali-Yuga kann dies in kurzer Zeit erreicht werden, indem man einfach über den Namen Gottes und die Göttlichkeit in Dir meditiert.

Das Nachdenken über unsere Göttlichkeit kann uns helfen zu verstehen, was wir tun und was nicht. Diese Verbindung wird unsere Fragen beantworten und kann den Weg weisen (aus Samsara, dem ständigen Leiden der Inkarnation).

„Andernfalls ist und bleibt das Kali-Yuga ein unüberwindbares Meer von Irrtümern. Angst oder Furcht werden uns überkommen und der Sinn des Lebens wird vergessen.

Man kann sagen, dass dieses Alter die beste und die schlechteste Zeit ist. Die Menschen werden ein erniedrigteres, materialistischeres Leben führen und mit hohen Steuern belastet werden. Und doch wird den Menschen auch die größte und beste Chance zur spirituellen Verwirklichung geboten.

Früher gingen Yogis und Heilige zur Meditation in die Berge oder in die Wälder. Im Kali-yuga steht Meditation jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind zur Verfügung. Es wird einfach sein: Denken Sie einfach an Ihre Göttlichkeit.

Am Ende wird es niemanden interessieren, ob die Geschädigten gut oder unschuldig sind.“

Die Guten werden in der Tat als Unruhestifter verurteilt. Wer sich den Reichen und Mächtigen widersetzt, sollte auf der Hut sein.

Diese Art von Menschen ist nur daran interessiert, ihre Sinne zu befriedigen. Sie möchten sicherstellen, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich Komfort und luxuriöse Häuser, Weine und luxuriöse Betten zu gönnen. Alles, was sie von Ihnen wollen, ist Ihr Geld und Ihre Loyalität.“

Wir leben in einer Welt, in der wir auf so viele Paradoxien, Widersprüche und Ungerechtigkeiten hinweisen können. Veränderung muss bei uns selbst beginnen.

Tatsächlich haben wir die Wahl, uns auf das Negative oder das Positive zu konzentrieren, auf das, was destruktiv ist, oder auf das, was heilend und nährend ist.

Das mächtige Kali-Yuga hat die Fähigkeit, so viele verführerische, glänzende und fesselnde Bilder über unseren Köpfen zu schweben, die uns verführen und uns dazu bringen, gegen die gleichen alten Muster und Gewohnheiten anzukämpfen.

Dieses Zeitalter führt uns vom Weg der wahren Weisheit weg. Deshalb müssen wir tief in unser Herz schauen. Wir müssen die Vernetzung allen Lebens erkennen: dass wir alle Söhne und Töchter eines göttlichen, allwissenden, allerhöchsten Gottes sind, der geduldig und liebevoll als unser lieber Freund und Führer in all unseren Herzen wohnt.

Wir müssen auf jeden Fall dieses spirituelle Fundament als Grundlage unseres Lebens haben. Nur so können wir individuell und kollektiv die negativen Auswirkungen des Kali-yuga überwinden.