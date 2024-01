Die Rückkehr der Queen: Bewusstseinsübertragung für die Mächtigen und das Jüngste Gericht

Der Abschied von der Königin von England im September 2022 wurde von vielen Zeichen voller Symbolik begleitet. Das ist vielen aufgefallen.

Und für viele warfen all diese Symbole und Zeichen und gleichzeitig das seltsame mehrtägige Bestattungsritual viele Fragen auf.

Wir befinden uns in einer dualen Welt, was die Übertragung von Informationen aus den feinstofflichen Welten erheblich erschwert.

Aber es gibt Menschen, die mit höheren Wesen kommunizieren und von ihnen die Wahrheit erfahren können.

Schafe, Hirten und Feinschmecker

Die Degradierung fast aller Schichten der Erdbevölkerung hat ihren Höhepunkt erreicht. Die Menschen werden von wenigen Herrscherfamilien regiert, die keine Evolution brauchen, sondern eine gehorsame und leicht kontrollierbare Herde.

Aber sie sind nicht die wichtigsten auf der Erde – sie sind auch Marionetten.

Die Menschen werden von humanoiden Wesen kontrolliert, die aus anderen Welten stammen. Über ihnen steht der Meister.

Es wurde eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zwischen Menschen (der herrschenden Elite) und außerirdischen Wesen geschlossen.

Der Meister und seine Handlanger versorgen die menschliche Elite mit Macht, Reichtum und einzigartigen Technologien, dank derer sie ewig leben können. Im Gegenzug erhalten sie so viel Energie für die Ernährung, wie sie möchten.

Es ist seit langem bekannt, dass der Mensch als Nahrungsquelle genutzt wird. Wir werden wie Vieh auf der Weide aufgezogen. Sie pflegen, füttern, unterhalten. Alles, um die benötigte Energiemenge zu erhalten. Es spielt keine Rolle, ob es gut oder schlecht ist, es ist alles Essen.

Die meiste Energie kann aus negativen Emotionen gewonnen werden – Angst, Hass, Aggression, Groll, Panik. Aus diesem Grund werden Kriege und Katastrophen aller Art organisiert. Je mehr Leid, desto mehr Nahrung.

Wir sind Schafe. Die herrschenden Eliten sind unsere Hirten. Nun, außerirdische Kreaturen sind die Besitzer, für die manipulative Hirten köstliche Gerichte zubereiten. Die Menschen leiden. Feinschmecker genießen das Essen.

Was bekommen die Hirten? Oh, sie sind nicht verschwendet worden. Darüber hinaus schaffen sie es sogar, ungestraft zur Schau zu stellen, was der Meister ihnen verliehen hat.

Ritual der Bewusstseinsübertragung

Die rituelle Beerdigung der Königin von England war ein geplantes Ereignis mit Bewusstseinsübertragung. Die erhaltene Persönlichkeit wird in etwa 5-6 Jahren ausgepackt und in einen anderen Körper implantiert.

Solche Manipulationen wurden schon früher durchgeführt. Das Bewusstsein blieb erhalten, dann wurde ein bestimmtes Individuum ausgewählt, das dem psychoenergetischen Inhalt eines bestimmten genetischen Satzes entsprach, und das Bewusstsein wurde in einem bestimmten Lebensabschnitt in den Körper eingeführt.

Die Proben für die Beerdigung der Königin fanden mehr als einmal mit unterschiedlichen Projektionen statt. Und sie waren ziemlich erfolgreich.

Die Daten wurden viele Jahre vor der eigentlichen Beerdigung gewählt. Das Bewusstsein liegt jetzt in einer konservierten Form vor und wird im Laufe der Zeit in einen weiblichen Körper implantiert, in ein Mädchen, das gerade erst das Erwachsenenalter erreicht hat.

Das war so geplant. Aber jetzt werden alle Pläne scheitern und scheitern.

Rituale bei Beerdigungen wurden öffentlich durchgeführt und alle Gottheiten wurden verehrt. Wenn Sie das gesamte Ritual, die Zeremonie, die mehr als 10 Tage dauerte, sorgfältig durchgehen, werden Sie feststellen, dass kein einziges zusätzliches Wort gesagt und kein einziger Schritt zur Seite gemacht wurde.

Alles wird Punkt für Punkt einstudiert und hat eine tiefe semantische Bedeutung.

Eine unglaubliche Menge menschlicher Energie wurde dem Meister freiwillig gegeben. Die gesamte Zeremonie wurde von drei hochrangigen Inspektoren überwacht.

Dabei handelte es sich nicht um einen Trauerzug im eigentlichen Sinne, sondern um eine Zeremonie auf offizieller Ebene.

Ein umgekehrtes Kreuz wurde mehr als einmal gezeigt. Der Leichenwagen wurde von 150 Seeleuten an Ketten getragen. Die Ketten symbolisieren die Sklaverei.

Und die Zahl 150 wurde nicht zufällig gewählt – das sind die Hauptpunkte und Einflussbereiche des Herrscherhauses. Dieses Ritual demonstrierte die Macht und teilte die Menschen in Herde und Elite.

Elitefamilien verbergen nicht einmal, wem sie dienen und welche Ziele sie verfolgen. Es wird für die Menschen sehr schwierig sein, die Fesseln der Sklaverei abzuwerfen.

Viele stehen unter dem Charme der herrschenden Persönlichkeiten und merken nicht, dass sie Angst, Leid und Aggression in die Welt bringen und Energie erzeugen, die zum Meister geht, zu dem, der sich davon ernährt.

Er hat sich an unseren Planeten geklammert, er hat wenig Energie – je mehr sein Volumen zunimmt, desto mehr Nahrung braucht er.

Ich komme wieder – die Königin verabschiedet sich nicht

Unter den Machthabern gibt es nur sehr wenige menschliche Seelen, meist sind es humanoide Wesen aus anderen Welten. Sie haben keine Standards für Ethik und Moral. Sie haben völlig unterschiedliche Ziele der Inkarnation, unterschiedliche Gesetze des Seins im Leben. Und im Grunde versteckt niemand sie.

Als sie ging, sagte die Königin: „Wir sehen uns alle bald.“ Es besteht keine Notwendigkeit, in diesem Satz nach einer Bedeutung zu suchen; es ist direkt, ehrlich und wahrheitsgemäß. Das ist wahr – sie wird alle bald wiedersehen.

Ein anderer Körper, aber das Bewusstsein wird dasselbe sein. Die herrschenden Kreise versuchen seit langem, das Bewusstsein aufrechtzuerhalten; Dies geschieht bereits seit mehr als einer Generation.

Eines der Hauptziele von Elitefamilien ist der Machterhalt und die Anhäufung von Reichtum. Da sie durch den Körperwechsel gelernt haben, nahezu unsterblich zu werden, ist Geld sehr wichtig.

Das körperliche Alter macht ihnen keine Angst; Sie glauben, dass der Deal mit dem Meister für immer Bestand haben wird.

Doch die Höheren Mächte beschlossen, den Meister und seine Handlanger zu vernichten.

Auf der subtilen Ebene wird etwas geschehen, das an das Jüngste Gericht erinnert. Es wird eine Aufräumaktion durchgeführt, denn eine solche Gesetzlosigkeit wie auf dem Planeten Erde hat es noch nie gegeben und existiert auch nirgends.

Es gibt Behauptungen, dass die universellen Gesetze des Lebens in diesem Jahr wiederhergestellt werden. Die Königin wird nicht zurückkehren, egal wie sehr sie es will.