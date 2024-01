Rechteckige Wolke in Australien festgehalten

Netzfund in Facebook. Leider ohne Angaben, wann es im Januar 2024 aufgenommen wurde:

Weil Wolken immer quadratisch sind… 🤷

wurde vor der jüngsten Überschwemmung in den Hochebenen westlich von Cairns im hohen Norden von Queensland gesichtet.

Oder ein anderer Kommentar:

Seltsame Wolke.

Kurz bevor ein heftiger Regen kam, Atherton Tablelands.

Oder:

Ich kann nicht sagen, dass nichts passiert … Schauen Sie sich diese Wolke an.

Auf Reddit schrieb jemand:

Hallo, ich suche Informationen zu dieser Wolkenformation im hohen Norden Australiens. Zur Authentizität des Bildes kann ich nichts sagen, ich habe es von einer Facebook-Gruppe erhalten. Die örtlichen Verschwörungstheoretiker sind verrückt!

Es ist eine Mischung aus einem seltenen, flüchtigen Zufallsereignis und natürlich einer Perspektive. Nicht das erste Mal. Es gibt verrücktere Versionen, zum Beispiel den Altocumulus stratiformis, der kilometerweit eine gerade Kante hatte.

Was glauben Sie was es ist? Ein natürliches Phänomen oder Wettermanipulation?

Because clouds are always square… 🤷

spotted in the tablelands west of Cairns in far North Queensland before the recent flooding. pic.twitter.com/SGkGh8DI0t

