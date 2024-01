Bizarre Aufnahmen zeigen UFOs, die am Himmel schweben, bevor sie „zu einem einzigen verschmelzen“ (Video)

Das Filmmaterial wurde von Zuschauern aufgenommen, die es auf Reddit teilten und Tausende von Zuschauern erschreckten.

Über Philadelphia wurde eine Gruppe UFOs gesichtet, von denen laut Beobachtern zwei sogar in einer seltsamen Wendung miteinander verschmolzen. Das Video wurde auf Reddit von einem Zeugen geteilt, der die Lichter als „sich drehend und hin und her schießend“ beschrieb.

Der Benutzer sagte, die bunten Lichter flogen „sehr hoch“ über Philadelphia. Die Aufnahmen waren verwackelt, weil ihre Frau das Auto nicht anhalten konnte, wodurch die Gegenstände unklar waren.

Ein anderer Reddit-Benutzer scherzte: „Wenn Sie das nächste Mal UFOs am ​​Himmel sehen, sagen Sie Ihrer Frau bitte höflich, sie soll das verdammte Auto anhalten!“ Trotz der verwackelten Aufnahmen waren deutlich die seltsamen Lichter zu sehen, die am strahlend blauen Himmel schwebten.

Diese Sichtung in Pennsylvania erfolgt inmitten einer Welle von UFO-Sichtungen im ganzen Land. Dies geschieht auch während einer Reihe von Kongressanhörungen darüber, was die Regierung über Außerirdische weiß.

Am Neujahrstag behaupteten Verschwörungstheoretiker, dass es in einem Einkaufszentrum in Miami einen Außerirdischen gab. Unheimliche Aufnahmen zeigten etwas, das wie eine außerirdische Kreatur aussah, die in der Nähe von Polizeiautos herumschwirrte.

Verschwörungstheoretiker behaupteten in den sozialen Medien, es handele sich um eine drei Meter hohe Silhouette von einem anderen Wesen.

Eine Person entdeckte während einer chaotischen Szene eine „leuchtende Gestalt“, die durch den Rauch ging. Kürzlich wurden schockierende Aufnahmen eines mit bloßem Auge unsichtbaren „Quallen“-UFOs veröffentlicht. Dieses Video wurde angeblich von Geheimdiensten versteckt.

Das durchgesickerte Video des US-Militärs zeigt ein seltsames Flugobjekt. Das Filmmaterial wurde vom Experten Jeremy Corbell geteilt.

Das Video zeigt das mysteriöse Objekt aus zwei verschiedenen Blickwinkeln, wie es in der Nähe einer Militärbasis über Land und Wasser fliegt.

Das UFO ist nur auf einer Wärmebildkamera zu sehen. Es wechselt von Schwarz zu Weiß und zeigt damit an, dass es heißer und kälter wird.

Corbell sagte, dass den Soldaten im Jahr 2018 gesagt wurde, sie sollten „Jagd darauf machen“. Es gibt auch Berichte über UFO-Sichtungen aus aller Welt.

Video: