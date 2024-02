Seltsame „UFO“-Wolken geben den Fischern Rätsel auf (Video)

Eine Gruppe von Fischern in Florida rätselte beim Anblick mehrerer seltsam aussehender Wolken, die fremdartiger Natur zu sein schienen.

Berichten zufolge ereignete sich der seltsame Vorfall letzte Woche vor der Küste von Key West. Während er die seltsame Szene auf Film festhält, hört man einen der Zeugen ausrufen: „Sehen Sie sich diese Wolken an, was ist da los?“, während es über den Himmel schwebt und dabei sieben kreisförmige Formationen zeigt, die ein wenig an klassische fliegende Untertassen erinnern.

Anschließend veröffentlichte die Gruppe das Filmmaterial online in der Hoffnung, dass jemand das rätselhafte Phänomen identifizieren könnte, das sie an diesem Tag beobachtete.

Während viele Zuschauer scherzhaft behaupteten, dass es sich bei den Anomalien um getarnte außerirdische Schiffe handele, bestand für die Fischer nicht wirklich die Gefahr, von Außerirdischen entführt zu werden, da es eine meteorologische Erklärung für das gibt, was sich am Himmel manifestierte.

Was die Gruppe tatsächlich beobachtete, war ein Wetterphänomen, das als „Punch-Hole-Wolke“ bekannt ist und auftritt, wenn über ihnen vorbeifliegende Flugzeuge Eiskristalle verteilen, die mit der Atmosphäre interagieren und fremdartig aussehende Formationen erzeugen.

