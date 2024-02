Wissenschaftler wollen einen größeren Collider bauen und glauben, dass er sicher ist

Wissenschaftler am Large Hadron Collider plädieren für den Bau eines neuen, noch größeren und leistungsstärkeren Superbeschleunigers, um die Suche nach der Lösung der Geheimnisse des Universums zu unterstützen.

Das vorgeschlagene Monster mit dem Namen Future Circular Collider (FCC) verfügt über einen Ring, der dreimal größer als sein Vorgänger ist, sich über 91 km erstreckt und tiefer unter der Erde vergraben ist, um den Austritt starker Strahlung zu verhindern.

Die geschätzten Anfangskosten des FCC-Projekts belaufen sich auf 12 Milliarden Pfund, wobei die Finanzierung voraussichtlich von Mitgliedsländern der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) kommen wird. Kritiker kritisieren die astronomischen Ausgaben als „rücksichtslos“.

Wenn die Ambitionen der Physiker Wirklichkeit werden, wird der Megacollider voraussichtlich Mitte der 2040er Jahre betriebsbereit sein, wobei in den 2070er Jahren superstarke Magnete installiert werden sollen, um Teilchen auf beispiellose Energien zu beschleunigen.

Das ultimative Ziel besteht darin, Beweise für die Existenz dunkler Materie zu liefern, die nach vorherrschenden theoretischen Vorstellungen 95 % des Universums ausmacht.

CERN-Generaldirektorin Professorin Fabiola Gianotti lobt den zukünftigen Superkollider als eine „wunderbare Maschine“, die Physikern zu einem Durchbruch beim Verständnis der grundlegenden Struktur unserer Welt verhelfen könnte.

Sie betont das Potenzial, bedeutende Fortschritte im Verständnis der Menschheit über das Universum zu ermöglichen.

Es bestehen jedoch weiterhin Bedenken hinsichtlich der potenziellen Risiken, die mit Experimenten verbunden sind, einschließlich der Bildung eines Mini-Schwarzen Lochs.

Obwohl die Möglichkeit als sehr mikroskopisch betrachtet wird, wird sie nicht völlig ausgeschlossen.

Es bleibt die vorsichtige Einsicht, dass beim Streben nach Wissen ein minimales, aber nicht bei Null liegendes Risiko destruktiver Folgen besteht.

Der LHC 2.0 oder Future Circular Collider (FCC) wird die Welt der Physik revolutionieren, wenn er in Betrieb ist und auf der Arbeit seines Vorgängers aufbaut.

Es wird die Kraft von 10 MILLIONEN Blitzeinschlägen erzeugen – genug Energie, um ein verheerendes Schwarzes Loch zu erzeugen, berichtet express.co.uk .

Forscher haben herausgefunden, dass die Erzeugung eines Schwarzen Lochs tatsächlich 2,4-mal weniger Energie benötigt, und mit einem stärkeren Teilchenbeschleuniger befürchten einige, dass eines aus Versehen im Labor hergestellt werden könnte.

In der in der Zeitschrift Physical Review Letters veröffentlichten Studie heißt es: „Wir stellen fest, dass die Schwelle für die Bildung von Schwarzen Löchern niedriger ist (um einen Faktor von einigen wenigen) als einfache Schätzungen, und dass sich darüber hinaus in der Nähe dieser Schwelle erstmals zwei unterschiedliche scheinbare Horizonte bilden und dann verschmelzen.“

Dank eines als Hawking-Strahlung bekannten Prozesses besteht laut Experten jedoch keine Gefahr, dass die Erde von einem künstlichen Schwarzen Loch verschluckt wird.

Frans Pretorius, ein theoretischer Physiker an der Princeton University, sagte gegenüber WordsSideKick.com: „Das einzige weit verbreitete Missverständnis über die kleinen Schwarzen Löcher, die sich am Large Hadron Collider bilden könnten, ist, dass sie die Erde verschlucken würden.“

„Mit so viel Vertrauen, wie wir in der Wissenschaft alles sagen können, ist das völlig unmöglich.“

Wir hoffen, dass dies der Fall sein wird und dass die Wissenschaftler mit ihren Theorien Recht haben.