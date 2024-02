Mysteriöser Metallgegenstand aus dem All fällt auf Haus (Video)

Eine Familie in Philadelphia, USA, stand vor einem seltsamen Rätsel, als sie entdeckte, dass ein großer Metallgegenstand irgendwie vom Himmel gefallen und auf dem Dach ihres Hauses gelandet war.

Einem lokalen Medienbericht zufolge kam der merkwürdige Fall am Dienstagnachmittag ans Licht, als Sara und Fabian Lima das rätselhafte Stück auf dem Dach ihres Wohnhauses entdeckten.

Das mysteriöse Metallobjekt ist schätzungsweise 2,40 Meter lang und 60cm breit und weist ein großes kreisförmiges Loch auf. „Es sieht genauso aus wie ein Flugzeugfensterabschnitt“, bemerkte Fabian, „obwohl er zugab, dass „ich noch nie von Flugzeugen gehört habe, denen in diesem Bereich Türen fehlen, daher fällt es mir schwer, das mit ernstem Gesicht zu sagen, aber es ist das Einzige was mir einfällt.“

Da sie bemerkten, dass sie kein Geräusch hörten, als das Stück auf ihrem Haus landete, rätselte die verblüffte Familie auch darüber, was genau sie mit dem mysteriösen Metallgegenstand machen sollte.

„Ich weiß nur nicht, ob ich es anfassen soll“, sinnierte Fabian über das eigenartige Problem, mit dem er als Hausbesitzer zweifellos nie gerechnet hatte, „soll ich da hochgehen und mit einem Hockeyschläger dagegenschlagen? Wenn es wirklich schwer ist könnte es einige Probleme verursachen, wenn ich es dort einfach runterwerfe.“

Um sicherzugehen, dass er keine Beweise verfälschte, meldete er den überraschenden Fund pflichtbewusst der FAA, die zwei Ermittler zu ihm nach Hause schickte, um die seltsame Situation zu untersuchen.

Mit ihrem Segen gelang es Fabian, das Objekt mit einem Poolskimmer vom Dach zu stoßen, sodass es weitgehend unbeschadet zu Boden fiel.

Anschließend untersuchten die Ermittler das Metallobjekt, entschieden sich jedoch dafür, es nicht mitzunehmen, sondern wiesen die Familie an, das Stück aufzubewahren, bis sie feststellen konnten, um was es sich handelte und, was noch wichtiger ist, woher es stammen könnte.

Während Fabian die Theorie vertritt, dass die Kuriosität von einem Flugzeug stammen könnte, ist eine andere plausible Erklärung, dass es sich um eine Art Weltraumschrott handeln könnte, da ein Flugzeug, das ein so großes Teil verloren hat, wahrscheinlich vom Piloten bei der Landung bemerkt und gemeldet worden wäre.

Was glauben Sie, was das mysteriöse Objekt sein könnte?

