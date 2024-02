Exorzist ruft zu „spirituellen Kampf“ gegen das „wachsende Böse“ auf (Video)

Exorzisten fordern „spirituelle Kriegsführung“, da das „aufkommende Böse“ dazu führt, dass Exorzismen doppelt so lange dauern wie vor 50 Jahren.

Pater Chad Ripperger, ein langjähriger katholischer Priester und Exorzist, schlägt Alarm wegen eines wachsenden „dämonischen Ansturms“ und fordert die Gläubigen auf, gegen dunkle Mächte zu kämpfen.

Pater Ripperger warnte letzte Woche während eines einstündigen Vortrags in der berühmten St. Patrick’s Cathedral in New York vor dem Aufstieg dämonischer Kräfte.

Der Grund für den starken Anstieg der dämonischen Aktivität liegt laut Pater Rippinger in der großen Zahl von Menschen, die „böse Taten“ begehen, und in einem Rückgang der Heiligkeit unter den Gläubigen.

„Vor 1963 betrug die durchschnittliche Zeit, um jemanden aus der völligen Besessenheit zu befreien, ein bis zwei Tage. Vielleicht eine Woche draußen“, erklärte er.

„Nach 1963 dauerte die Befreiung eines Durchschnittsmenschen ein bis zwei Tage und dauerte acht Monate bis zwei Jahre. Dann dauert es jetzt durchschnittlich vier Jahre, jemanden zu befreien. Dafür gibt es zwei Gründe.

Einer liegt daran, dass die Welt viel böser ist und die Dämonen viel mächtiger sind. Die zweite Komponente ist, wie Exorzismen funktionieren, was sie ex opere operantis Ecclesiae nennen.

Was bedeutet das? Das bedeutet, wie heilig die Menschen in der katholischen Kirche sind, bestimmt, wie wirksam meine Gebete sind, wenn ich in die Sitzung gehe.

Das zeigt uns, dass es ein grundlegendes Problem mit den Mitgliedern der Kirche gibt. Sie sind nicht mehr so ​​heilig wie ihre Gegenstücke in der Vergangenheit“, behauptete er.

Obwohl Fr. Ripperger die Todsünde nennt, eine Zunahme der Zahl von Menschen, die Böses auf der Welt tun, und einen Rückgang der Heiligkeit als Hauptfaktoren für die zunehmende Aktivität dunkler Elemente.

Er erinnert uns daran, dass Gott selbst dämonischen Einfluss zulassen wird, um die Gläubigen zu heiligen.

„Einer der Hauptgründe dafür, dass Gott Dämonen in unserem Leben zulässt, besteht darin, uns zu heiligen, denn wenn wir sie bekämpfen und zu Instrumenten der Gerechtigkeit für sie werden … ist das in den Augen Gottes verdienstvoll und erhöht tatsächlich unseren Platz im Himmel.“

Der heilige Paulus sagte es: ‚Kämpfe mit der alten Schlange und gewinne die Krone der Herrlichkeit.‘“

Für die Menschen die nicht an Gott glauben, bedeutet es; stelle Dich Deinen persönlichen Dämonen und erfahre die Erleuchtung.

Was meinst Du dazu?

Video: