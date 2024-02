Der walisische Roswell: Metallische Überreste eines UFOs außerirdischen Ursprungs im Jahr 1983

Die mysteriösen Männer in Schwarz tauchten sogar in der kleinen walisischen Stadt auf, in der das Ereignis stattfand, um zu versuchen, die Überreste eines Objekts zu bergen. Dieser Fall ist heute im Volksmund als Welsh Roswell bekannt.

Als er die gefrorenen Felder überquerte, um sich um seine Lämmer zu kümmern, blieb der walisische Bauer Irwel Evans stehen, als er überall verstreute Metallhaufen sah, so weit das Auge reichte.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass sie über eine Fläche von der Größe von drei Fußballfeldern auf der Farm der Familie verstreut waren, etwas außerhalb des verschlafenen Dorfes Llanillar in Wales.

Darüber hinaus waren durch einen Aufprall Baumkronen in einem nahegelegenen Wald abgetrennt worden.

Was auch immer all die Trümmer (wie das rechte) in die walisische Landschaft verstreut hatte, wäre dann weggeflogen

Der Vorfall, der sich im Januar 1983 ereignete, erhielt den Spitznamen „Welsh Roswell“, in Anlehnung an den berüchtigten Absturz eines UFOs (oder vielmehr zweier) in New Mexico im Jahr 1947.

Nach seiner überraschenden Entdeckung alarmierte Bauer Evans die Polizei, die ihrerseits die Royal Air Force (RAF) und Agenten des britischen Verteidigungsministeriums (DoD) benachrichtigte, die bald in der Gegend eintrafen, um das Land und die umliegenden Wälder zu durchkämmen und die gefundenen Fragmente mitzunehmen.

Es wurde jedoch nie eine offizielle Erklärung zu dem Vorfall abgegeben und es wurden auch keine Einzelheiten der Operation in dieser Nacht aufgezeichnet.

Die RAF bestritt ihrerseits, zum Zeitpunkt des angeblichen Absturzes dieser Trümmerteile Flugzeuge in der Luft gehabt zu haben und auch keine Manöver durchgeführt zu haben. Darüber hinaus entdeckten ihre Radarscanner nichts Ungewöhnliches.

Männer in Schwarz kamen beim UFO-Vorfall in Welsh Roswell an

Nach dem Ereignis näherte sich Gary Rowe, ein örtlicher UFO-Forscher, dem Standort, um ihn vor Ort zu inspizieren . Auf den ersten Blick schien es, als gäbe es keine Spur mehr.

Allerdings vermutete er scharfsinnig, dass die Regierung den Wald möglicherweise nicht vollständig abgeholzt hatte. Und er hatte recht. Als er den Wald betrat, entdeckte er sechs Metallstücke und zwei Fragmente, die einer Art Aluminiumblech ähnelten.

Gary Rowe bewahrte die Überreste des Absturzes 40 Jahre lang auf. Er sagt, dass einige der Überreste (wie die rechts), die er Olly nicht übergeben hat, an einem geheimen Ort versteckt sind.

In einer beunruhigenden Wendung erzählte er später, dass er von rätselhaften, schwarz gekleideten Personen besucht worden sei, die einer unbekannten Regierungsbehörde angehörten.

Sie forderten die Herausgabe der Überreste, doch Rowe teilte ihnen mit, dass er sie nicht mehr besitze.

Labortests an den walisischen Roswell Stones

Vor kurzem und anlässlich des 40. Jahrestages des Vorfalls begann Mark Olly, Moderator von Ancient Aliens und Professor an der University of Chester, mit der Recherche für sein nächstes Buch.

Während dieser Suche gelang es ihm, Kontakt zu Rowe aufzunehmen, der die gefundenen Fragmente die ganze Zeit über geheim gehalten hatte.

In den Fragmenten wurden seltene und teure Metalle gefunden.

Letztendlich erklärte sich Rowe bereit, dem Autor einige dieser Fragmente zur Recherche zu übergeben. Diese Proben wurden an Labore in Australien und den Vereinigten Staaten geschickt und die Ergebnisse übertrafen alle Erwartungen.

„Das australische Labor hat bestätigt, dass es sich zwar um Aluminium handelt, aber um Aluminiumschaum“, erklärte er. „Wir wissen genau, was es ist. Darauf befindet sich eine Art Kleber in US-Militärqualität. Es ist auf einer Seite grün lackiert. Allerdings gab es 1983 noch niemanden, der Aluminiumschaum hatte, also denken sie vielleicht, sie wüssten, was es ist, aber es hätte damals eindeutig nicht existieren dürfen.“

„Dann kommt die amerikanische Analyse und ihre Schlussfolgerung lautet einfach ‚Unbekannt‘.“

„Sie gaben an, dass sie keine Ahnung hatten, woher das kam, aber es handelte sich um Lanthan, ein extrem exotisches Metall, enorm teuer, schwer zu finden und herzustellen“, fuhr er fort.

„Wir gehen also davon aus, dass es sich möglicherweise um Aluminium-Lanthan-Schaum handelt. Wenn eine Art Fluggerät mit Lanthan gebaut würde, würde die Herstellung dieser Metallmenge Milliarden Dollar kosten“, fügte er hinzu.

Eines der Stücke ist ein seltsames Metall mit einem Wabenmuster.

Außerirdischer Ursprung des Metalls beim walisischen UFO-Vorfall

Wir dachten, dass die Angelegenheit mit dem Eintreffen der Analysen vollständig abgeschlossen sein würde, aber das hatte den gegenteiligen Effekt.

„Das Kaninchenloch ist tiefer geworden und wir können jetzt weniger sagen, was es ist, weil es jetzt zwei eindeutig identifizierte Substanzen gibt, die zu diesem Zeitpunkt nicht existieren sollten“, kommentierte er.

Der Forscher erwägt die Möglichkeit, dass es sich bei dem, was 1983 in diesem walisischen Feld fiel, um ein Schiff handelte, das auf einer rückentwickelten außerirdischen Technologie basiert.

Darüber hinaus ist er der Ansicht, dass die jüngsten Testergebnisse einen Fortschritt in Richtung Freigabe darstellen, ein Begriff, der die Anerkennung der Existenz intelligenten außerirdischen Lebens durch die Regierung signalisiert.

Mark Olly und sein kürzlich veröffentlichtes Buch

„Wir stoßen die Tür zur Freigabe nicht auf, aber wir kratzen auf jeden Fall daran … wir sagen, Moment mal, wir haben physische Beweise.“

Hier geht es nicht um blinkende Lichter oder seltsame hypnotisierte Zeugen oder was auch immer, das ist solide.

„Dies ist ein überzeugender physischer Beweis für etwas außerordentlich Ungewöhnliches, sei es auf der Erde oder außerirdisch“, schloss er.