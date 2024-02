Geheimnisse des großen Attraktors: Kommt ein Monster in den Tiefen des Weltraums auf uns zu?

Eines der größten Rätsel für Astronomen ist der Große Attraktor – eine Gravitationsanomalie, die in den dunkelsten Ecken des Weltraums lauert.

Seit Anbeginn der Zeit, nach dem Urknall, dehnt sich das Universum schnell aus, doch wie sich herausstellt, bewegen sich nicht alle Galaxien gleich.

Irgendwo weit weg von uns, in den Tiefen des Weltraums, lauert der Große Attraktor, eine mysteriöse Kraft, die sich uns langsam aber sicher nähert.

Bereits in den 1970er Jahren bemerkten Wissenschaftler das seltsame Verhalten von Galaxien in benachbarten Regionen des Universums. Zusätzlich zur Bewegung der Galaxien in Richtung der Ausdehnung des Universums wurde auch beobachtet, dass sich alle Galaxien um uns herum scheinbar auf den gleichen Punkt zubewegten.

Wissenschaftler konzentrierten sich auf 400 elliptische Galaxien und stellten fest, dass sie sich auf etwas zubewegten, das wir nicht sehen konnten.

Diese Region ist als „Zone der Vermeidung“ oder die Region des Himmels bekannt, die von der galaktischen Ebene der Milchstraße und dem darin enthaltenen kosmischen Staub verdeckt wird.

Die „Ausweichzone“ wurde nur dank Radioteleskopen und im Infrarotbereich arbeitenden Teleskopen entdeckt. Experten haben es den Großen Attraktor genannt, eine Region des Universums, die eine Gravitationsanomalie aufweist.

Es handelt sich nicht um ein supermassereiches Weltraumobjekt, sondern um ein Raumvolumen, das den Schwerpunkt aller Materie enthält.

Diese Region liegt im Zentrum eines riesigen Galaxienhaufens namens Laniakea, der einen Durchmesser von mehr als 520 Millionen Lichtjahren hat. Es enthält mehr als 100.000 Galaxien, darunter auch unsere Milchstraße.

Astronomen können die Masse und den Standort des Großen Attraktors nur aus spärlichen Untersuchungen der Vermeidungszone und Simulationen der galaktischen Bewegung ableiten.

Die Region, in der sich der Große Attraktor befindet, enthält eine riesige Ansammlung von Massen, die Norma-Cluster genannt wird.

Unser Virgo-Sternhaufen und alle seine umgebenden Galaxien bewegen sich in Richtung Norma, dem Zentrum des Flusses aller Galaxien in Laniakea.

Video: