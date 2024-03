Außerirdische vermehren sich mit Menschen – Oxford-Professor legt Beweise vor

Außerirdische leben nicht nur bereits unter uns, sie bekommen auch unsere Babys, und diese hybriden Kinder könnten uns alle retten.

Laut einem Professor der Universität Oxford gibt es bereits Außerirdische auf der Erde, die sich mit uns fortpflanzen und neue Generationen von Außerirdischen-Mensch- Hybriden hervorbringen, um den Klimawandel und Atomwaffen zu bekämpfen.

Dr. Young-hae Chi, Professor am Oxford Oriental Institute, erläuterte seine Theorie zunächst auf einer Ammach-Konferenz 2012 in einem Vortrag mit dem Titel „Entführung durch Außerirdische und die Umweltkrise“.

Er ging letzte Woche in einem Interview mit The Oxford Student auf seine Kommentare ein.

Ammach ist eine britische Gruppe, die gegründet wurde, um Menschen zu helfen, die behaupten, eine Begegnung mit Außerirdischen gehabt zu haben.

Die Website von Oxford Student berichtete, dass Chi in seinem Vortrag den amerikanischen „Entführungsforscher“ Dr. David Jacobs zitierte, der argumentierte, dass Außerirdische die Erde kolonisieren, indem sie Hybriden hervorbringen.

Jacobs sagt, Hybriden der zweiten Generation leben jetzt unter uns, wir haben sie nur nicht bemerkt.

Sie wandeln unter uns

Chi sagte, die Ankunft der Außerirdischen sei eine Reaktion auf die großen Probleme, mit denen die Menschheit konfrontiert sei, „insbesondere den Klimawandel und die Atomwaffen“.

Seitdem hat er ein Buch auf Koreanisch mit dem Titel „ Alien Visitations and the End of Humanity “ geschrieben.

Er sagte, es gäbe sie in vier verschiedenen Typen, wobei insektenähnliche Außerirdische an der Spitze der Hierarchie stehen und über kleine Außerirdische, große und mutige Außerirdische und sogar Außerirdische mit Schuppen und Schlangenaugen herrschen.

Wir machen ihnen Sorgen

Woher sie kommen, kann er nicht sagen, aber Chi glaubt, dass ihr plötzlicher Enthusiasmus, näher zu uns zu kommen und mit uns zu brüten, auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sie dieselbe Biosphäre teilen und besorgt sind über die Auswirkungen der menschlichen Existenz auf den Lebensraum.

„Wenn sie weit weg sind, sollten sie sich keine Sorgen um uns machen. Ich glaube nicht, dass sie von weit her kommen, sie sind direkt neben uns, wir können sie nicht sehen“, sagte Chi.

„‚Unsere Wahrnehmung der Welt ist begrenzt.‘“

„Wir können eine Analogie zu Fischen verwenden, die Dinge nur auf die Art und Weise denken und wahrnehmen können, wie sie es können, und Menschen, die auch nur auf die Art und Weise wahrnehmen können, wie wir es können, sodass unsere Wahrnehmung der Welt durch unsere Organe begrenzt ist.“

Chi sagte, dass die Außerirdischen vielleicht mit leben wollen, weil sie unsere DNA für wertvoll halten, um ihre eigene Spezies zu erhalten und auch dabei zu helfen, eine neue Art von Spezies zu schaffen, die mit zukünftigen Klimabedingungen zurechtkommt.

Er sagte auch, dass die Hybriden offenbar „von sehr hoher Intelligenz“ seien und somit zukünftige Anführer der neuen Spezies sein könnten, die auf dem Planeten leben wird.

„Sie kommen nicht für uns, sondern für sie, ihr Überleben (aber ihr Überleben ist eigentlich auch unser Überleben), das Überleben der gesamten Biosphäre. Dort habe ich Fortschritte bei der Entwicklung meiner Theorie gemacht und bin immer noch auf der Suche nach weiteren Beweisen, die meine Ansicht stützen“, sagte er.