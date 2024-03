Medienbericht: Rätselhaftes Paar leuchtender Orbs von Autofahrer fotografiert

Ein Autofahrer im Bundesstaat New York hat ein eigenartiges Foto gemacht, das ein Paar großer leuchtender Orbs zeigt, die am Himmel schweben.

Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde das faszinierende Bild (siehe unten) letzten Donnerstagabend in der Gemeinde Hortonville aufgenommen, als der Zeuge Julio Valentin nach Beendigung seines Arbeitstages in seine Wohnung zurückkehrte.

Der normalerweise routinemäßige Weg zur Arbeit nahm eine wundersame Wendung, als er die Spitze eines Hügels erreichte und als er zum Horizont blickte, bemerkte er in der Ferne die beiden seltsamen Luftbeleuchtungen und machte sich sofort daran, ein Foto des rätselhaften Anblicks zu machen, der ihn fast zum Ziel geführt hätte dass er sein Auto verunglückte.

„Ich war so darauf bedacht, das Foto zu machen, dass ich die Hände vom Lenkrad nahm“, erinnerte sich der erstaunte Zeuge später, „als ich wieder auf die Straße blickte, war ich auf dem Weg zu einem Briefkasten.“

Glücklicherweise konnte Valentin dem möglichen Autounfall entgehen, obwohl die Ablenkung dazu führte, dass er den Blick vom Himmel abwandte und innerhalb dieser wenigen Sekunden die mysteriösen Objekte aus dem Blickfeld verschwanden.

Als er auf die Sichtung zurückblickte, wunderte er sich: „Ich verspüre ein echtes Staunen, wenn ich versuche, herauszufinden, was sie waren, und auch emotionale Rückstände.“

Obwohl er postulierte, dass es sich bei den UFOs eher um geheime Militärflugzeuge als um Besucher von außerhalb dieser Welt gehandelt haben könnte, räumte Valentin ein, dass er keine Ahnung habe, was die seltsamen Objekte seien.

Um dem Fall noch eine potenzielle Ebene höchster Seltsamkeit hinzuzufügen, erzählte er von einem seltsamen Traum vom Vorabend, in dem er von drei mysteriösen Männern mit Mikrofonen besucht wurde, was einen fragen lässt, ob Valentin vielleicht eine Vorahnung dessen hatte, was sich am nächsten Tag abspielen würde.

Was halten Sie von seinem Foto?

Two Glowing UFOs Over Hortonville, New York, Feb 29, 2024, UFO Sighting News. 👽👀🛸 Population=269

🌟Wow, this just out in the news at Hortonville, NY which has a population of 269. Two glowing spheres were seen passing over the city and across the horizon and the witnesses… pic.twitter.com/j4fcHybQIw

— UFO Sightings Daily (Website) (@UFOSightings101) March 5, 2024