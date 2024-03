In Libyen treten große, ungeklärte Erdrisse auf, die staatliche Ermittlungen auslösen (Video)

In Al-Sbeaa, südlich der libyschen Hauptstadt Tripolis, traten in den letzten Tagen große Erdrisse auf.

Da es keine Erdbeben oder bekannte Verwerfungen gab, hat die libysche Regierung eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um die Ursache der Risse zu ermitteln.

In einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet südlich von Tripolis sind plötzlich ungewöhnlich große und tiefe Erdrisse aufgetaucht, die bei der Bevölkerung Besorgnis erregen.

Als Reaktion darauf hat die libysche Regierung eine Untersuchung eingeleitet und ein spezialisiertes Geologenteam des Ministeriums für Kommunalverwaltung entsandt, um gründliche Untersuchungen der betroffenen Gebiete durchzuführen, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen liegt.

Parallel dazu übernehmen das libysche Umweltministerium und seine Abteilung zur Überwachung von Umweltangelegenheiten in „Al-Sbeea“ die Führung bei der Überwachung und Dokumentation der Bodenrisse.

Diese konzertierte Anstrengung zielt darauf ab, einen detaillierten Bericht zu erstellen, der als entscheidendes Instrument zum Verständnis der Ursprünge, Auswirkungen und potenziellen Risiken der Risse dienen wird.

Experten beschäftigen sich mit verschiedenen Hypothesen zur Ursache dieser Bodenrisse und betonen, dass das Phänomen ohne vorherige seismische Aktivität auf andere geologische Faktoren zurückzuführen sein könnte, beispielsweise auf Veränderungen der unterirdischen Wasserströmung oder auf Bodensenkungen.

Dr. Yasmine El-Gerbi, eine auf seismische Studien spezialisierte Geologin, sagte, dass das Fehlen seismischer Ereignisse im Vorfeld dieser Risse darauf hindeutet, dass „wir es mit einem komplexen Zusammenspiel geologischer Prozesse zu tun haben, die nur in dieser Region vorkommen.“

Einheimische, insbesondere diejenigen, deren Lebensunterhalt mit dem Land verknüpft ist, äußern eine Mischung aus Besorgnis und Dringlichkeit. „Unsere Farmen sind unser Lebenselixier“, erklärte Mohamed Al-Fasi, ein örtlicher Bauer, „und zu sehen, wie die Erde so aufgespalten wird, ist zutiefst beunruhigend. Wir warten gespannt auf die Ergebnisse der Untersuchungen der Regierung, um zu verstehen, was dies für unsere Zukunft hier bedeutet.“

Eine der möglichen Ursachen, die untersucht werden sollen, sind rekordverdächtige Regenfälle und massive Überschwemmungen, die durch Medicane „Marquesa“ – auch bekannt als Sturm Daniel – im September 2023 verursacht wurden.

Am stärksten betroffen war jedoch Nordost-Libyen, wo Marquesa mehr als acht Monate lang fiel Innerhalb weniger Tage regnete es und zerstörte am 11. September zwei Staudämme. Die daraus resultierenden Überschwemmungen führten zu großflächigen Zerstörungen, bei denen schätzungsweise 11.300 Menschen starben und Tausende weitere vermisst wurden.

Der Bürgermeister von Derna, der am stärksten betroffenen Stadt, sagte, die endgültige Zahl der Todesopfer könnte zwischen 18.000 und 20.000 liegen (ein Fünftel der Stadtbevölkerung).

Dies gilt als eine der schwersten Naturkatastrophen in der jüngeren Geschichte Libyens und könnte eine plausible Erklärung liefern, wenn sie nur nicht so weit entfernt wäre. Starke Regenfälle wirkten sich jedoch auch auf die Region Tripolis aus, und die Sättigung des Bodens und die daraus resultierende Veränderung der Gewichtsverteilung des Landes sowie mögliche Erosion könnten logischerweise zu Bodensenkungen und der Entstehung von Bodenrissen führen.

Eine wahrscheinlichere Ursache ist die Grundwasserentnahme in dieser Region. Libyen ist stark vom Grundwasser abhängig, das mehr als 97 % des im Land verbrauchten Wassers ausmacht.

Diese Abhängigkeit ist in landwirtschaftlich geprägten Regionen besonders ausgeprägt, wo Grundwasser aufgrund des Mangels an bedeutenden Oberflächenwasserressourcen eine entscheidende Ressource für die Bewässerung darstellt.

In den Küstengebieten, einschließlich der Regionen in der Nähe von Al-Sbeea, gibt es Probleme im Zusammenhang mit der übermäßigen Ausbeutung der Grundwasserressourcen, die insbesondere in Gebieten wie Tripolis zum Eindringen von Meerwasser geführt hat.

Diese übermäßige Ausbeutung verringert den Süßwasserabfluss ins Meer, erzeugt Absenkungskegel und senkt den Grundwasserspiegel, manchmal bis zu 25 m (82 Fuß) unter dem mittleren Meeresspiegel​. Diese Faktoren könnten möglicherweise zur Bildung von Bodenrissen beitragen, da die Entnahme von Grundwasser zu Absenkungen oder zum Einsturz der darüber liegenden Boden- und Gesteinsschichten führen kann.

Darüber hinaus steht das gesamte Land, einschließlich seiner Agrarflächen, vor Herausforderungen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit der Wasserressourcen.

Die übermäßige Nutzung des Grundwassers zur Deckung des steigenden Wasserbedarfs stellt erhebliche Herausforderungen für die Nachhaltigkeit dar und führt zu Problemen wie dem Eindringen von Meerwasser und einer Verschlechterung der Wasserqualität​.