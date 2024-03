Eine Zwischenstufe des Projekts zur Erschaffung Ihres neuen Avatars – ohne das Sie es wissen!

Gibt es ein übernatürliches Sicherheitsprogramm der Regierung, von dem uns niemand etwas erzählt?

Wird die gesamte Natur um uns herum als Waffe genutzt? Nanopartikel könnten durchaus ein Schlüsselelement im Prozess der Schaffung des Menschen 2.0 durch die Umwelt sein.

Wir atmen mit der Luft Milliarden und Abermilliarden von Sensoren ein, die in die Atmosphäre geschleudert wurden und sich auf unserer Haut, auf dem Boden und auf allem um uns herum niederlassen („intelligenter Staub“, Anm. d. Red.).

Wie gelangen sie ins Gehirn? Ganz einfach, mit Mikrowellenstrahlung, die die Blut-Hirn-Schranke durchbricht.

Diese Sensoren haben das Bewusstsein eines Bienenschwarms. Sie können über Mikrowellen-Radiofrequenzen gesteuert werden. Das Wichtigste ist, dass sie uns alle durch die Substanzen verbinden, die sie mit Flugzeugen, Raketen und Drohnen versprühen.

Die Wirkung wird durch transgene Lebensmittel, Medikamente und Impfstoffe verstärkt. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass in den letzten zehn bis zwanzig Jahren sämtliche Füll- und Verdünnungsmittel für Tabletten, Kapseln und Arzneimittel ersetzt wurden: Anstelle der üblichen Stärke, Laktose, Cellulose, feindisperser und kolloidaler Form werden jetzt Siliziumformen zugesetzt Kohlendioxid sowie Talk, Magnesiumstearat und andere „Vorteile“ genutzt.

„Die 5G-Technologie wird zur Achse und Grundlage des Systems werden. Elemente des 5G-Netzwerks werden über das sogenannte „Internet der Dinge“ Daten mit den Sensoren austauschen, die sich in unserem Körper und Gehirn befinden. Und dann die elektromagnetischen Felder, die von allen Geräten um uns herum in unseren Häusern sowie in den Satelliten über uns erzeugt werden.

Wir sind von allen Seiten umgeben, weil wir Wesen sind, die mit den Frequenzen um uns herum in Resonanz stehen. Die Nutzung von Frequenzen ist ein nahender Tsunami.“ Elana Freeland, amerikanische Journalistin, Forscherin, Autorin

Das erste in der Liste – Chemtrails

Das ist das Tabuthema überhaupt. Wenn in den Medien zumindest teilweise über Viren, Impfungen, 5G, Klimawaffen usw. diskutiert wird, wenn auch unter stärkster Zensur, dann ist das Thema Chemtrails ein absolutes Tabu. Das gesamte Internet ist überschwemmt mit Meldungen von Einzelpersonen und Bloggern über Chemtrails, aber kein einziges nennenswertes Medienunternehmen spricht darüber.

Es kommt äußerst selten vor, dass Gerüchte zu hören sind, dass ein Beamter zugegeben hat, dass jemand (es ist nicht klar, wer und auf welcher Grundlage) mit Hilfe von Chemtrails versucht, den Planeten vor der Sonne zu schützen, damit sich das Klima nicht erwärmt.

Offizielle Informationen gibt es nicht und direkte Fragen und Anfragen werden manchmal durch die Kondensstreifen von Düsenflugzeugen beantwortet. Haben Sie noch nie Kondensstreifen gesehen?

Wenn es Ihnen also völlig unerträglich wird, auf Anfragen der Öffentlichkeit nicht zu reagieren, dann können Sie sozusagen widerwillig zugeben, dass wir zwar dieses und jenes aus Flugzeugen ausschütten, aber nur, um Sie vor der Sonne zu schützen.

Um dies zu erreichen, streuen sie manchmal sogar eine Art reflektierendes Pulver und haben es vor 50 Jahren sogar zum Patent angemeldet – alles nur zur Ablenkung?

Könnte es sein, dass sie tatsächlich hauptsächlich Nanopartikel aus Metallen, Graphenoxid , Silikaten usw. einfüllen, die sich durch Teslaphorese und unter dem Einfluss von Mikrowellen im menschlichen Körper selbst zu Nanorobotern zusammenfügen, die dann im Inneren ihres Körpers zu Netzwerken montieren und zu Sensoren im Gehirn werden?

So gibt es beispielsweise ein neues Patent aus dem Jahr 2022: das Sputtern von Graphenoxid und Siliziumdioxid. Das am besten geeignete Material für den Bau von Mikroschaltungen und Signalübertragungsleitungen.

Denken wir logisch. Chemtrails fliegen ausschließlich über dicht besiedelte Gebiete; Niemand sieht sie über den Feldern, über den Bergen, über den Meeren. Aber warum?

Drei Viertel der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Warum fliegen Chemtrails also nicht über die Ozeane?

Schließlich wäre es am logischsten, den Planeten vor der Sonne und den Ozeanen zu schützen. Der Pazifische Ozean bedeckt die Hälfte der Erdoberfläche. Warum ist es also notwendig, über Europa, Amerika und Asien zu bestäuben, wenn der Ozean nicht bestäubt wird? Wo ist bleibt Logik? Natürlich gibt es keine, da es ist nicht dafür konzipiert ist.

All dies scheint aus einem einzigen Grund auf die Menschen niederprasseln zu wollen: Mit Hilfe der Teslaphorese werden in unserem Körper ein paralleles Nervensystem und ein paralleles Gehirn aufgebaut.

Dies könnte der Grund für das Versprühen von Chemtrails über besiedelten Gebieten sein.

Die gleiche Geschichte mit Mobilfunkstationen

Keine Logik kann den enormen Anstieg ihrer Zahl in letzter Zeit erklären. Die verfügbare Kapazität war mehr als ausreichend für die allgemeine Bevölkerung und die Qualität der Kommunikation war sogar noch besser.

Die 4G-Generation war bereits überflüssig, und die Menschen hätten schon damals, vor 10 bis 12 Jahren, vorsichtig sein müssen, als die rasante Entwicklung der Kommunikation der 4G-Generation in allen Ländern begann.

Haben sie sich das „Apokalypse“-Szenario ausgedacht und arbeiten daran mit allen Details?

Alles scheint für uns vorbereitet und in die Tat umgesetzt: die Pest, die Kriege, die Hungersnot, die sie uns von den apokalyptischen „Reitern“ beharrlich vorbereitet werden, und die Nummerierung durch die Zahl des Biestes – alles ist genau so, wie es geschrieben steht.

Auch dieses Szenario ist eine Deckungsoperation, eine Zwischenstufe

Was sie wirklich im Sinn haben, bleibt selbst den meisten ihrer Anhänger und Helfer verborgen. Und diese Anhänger und Helfer werden auch den ganzen großen Schrecken bekommen, der der Menschheit bereitet wird.

Es ist unwahrscheinlich, dass sie aus Nanopartikeln ein Gegenmittel erhalten, es ist unwahrscheinlich, dass sie irgendwie zuverlässig vor Mikrowellenstrahlung geschützt sind, daher erwartet sie alle das gleiche Schicksal. Und ihre Bunker werden sie nicht retten, wenn das irgendjemand hofft.

Die Hauptnutznießer sind längst in ihr Elysium geflüchtet , und einige, die in aller Deutlichkeit bleiben, werden in naher Zukunft weglaufen; die wichtigsten Puppenspieler der Welt dringen nach und nach in die Zuschauerloge ein.

Digitale Profile

Jeder von uns besitzt längst einen digitalen Zwilling, die sogenannte „Goldene Schallplatte“. Der Schlüsselidentifikator jeder Person ist eine eindeutige persönliche Nummer. Alle unsere Eigenschaften, alle Gespräche, Einkäufe, alle Gedanken werden ständig in der „Cloud“ aufgezeichnet und ergänzen unser „digitales Profil“. Genau aus diesem Grund ist eine Jagd auf unsere Daten jeglicher Art angekündigt.

Je detaillierter die Daten sind, desto einfacher ist es, Ihren „Cloud“-Avatar zu erstellen, der dann für immer in neuen Körpern leben wird. Erinnern Sie sich an den Film „Avatar“?

Dort wird das Bewusstsein der Hauptfigur in einen neuen, speziell geschaffenen Körper umgeladen. So haben sie alles für uns geplant.

Sollen wir zu künstlichen Strukturen werden?

Das „Apokalypse“-Szenario ist nur eine Zwischenstufe des Projekts zur Schaffung der Menschheitsversion 2.0. Die wichtigsten Werkzeuge zur Umwandlung von Menschen in asexuelle, ewig lebende bioelektronische Organismen sind Nanopartikel und Mikrowellenstrahlung.

Impfstoffe mit „Boten“-RNA können durchaus Matrizen einführen, die den Prozess des Aufbaus künstlicher Strukturen steuern.

Die Tatsache, dass Chemtrails darauf ausgelegt sind, Gesundheit und Umwelt zu schädigen, ist offensichtlich und liegt an der Oberfläche. Aber es gibt ein tieferes Ziel: Materialien und Geräte in den Körper der Menschen einzuführen, um in ihnen parallele Systeme zu schaffen, die Gehirn-Cloud- und Cloud-Gehirn-Schnittstellen bereitstellen.

Sie sagen uns einfach nicht, mit welchen Methoden diese Schnittstellen erstellt werden – als ob sie in naher Zukunft einfach von selbst und aus heiterem Himmel auftauchen würden.

Wir betrachten Nanopartikel und Mikrowellen als solche Methoden, weshalb dieser Artikel geschrieben wurde.

Über diese Schnittstellen werden bereits Daten zur Bestückung des digitalen Zwillings gesammelt.

Dann brauchen sie unsere Körper überhaupt nicht mehr – sie werden unser digitalisiertes ewiges „Ich“ in neue Körper pumpen (wahrscheinlich blau und mit langen Schwänzen).

Schauen Sie sich den Film „Avatar“ noch einmal an – nicht umsonst haben sie sich dafür den Slogan „This is a New World“ („Dies ist eine neue Welt“) ausgedacht.