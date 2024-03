Mysteriöser grüner Lichtblitz erhellt Münchner Nachthimmel (Video)

Viele Augen ruhten am Freitagabend (8. März) gespannt auf Bayerns Nachthimmel. Denn lange war unklar, ob das ISS-Batterie-Paket nicht doch nochmal seine Bahn über Bayern zieht und vielleicht sogar hier verglüht.

Und dann, für den Bruchteil einer Sekunde, wurde der Himmel tatsächlich von einem Objekt hell erleuchtet. Ein grüner Blitz, einer Explosion gleich, gleißte zwischen 22.47 Uhr und 22.48 Uhr über Bayerns Himmel.

Eine Webcam in Nürnberg hat das Phänomen sogar festgehalten. Man erkennt deutlich einen Schweif, typisch für einen Himmelskörper, der durch hohe Geschwindigkeit und die Reibung an den Atmosphärenteilchen unaufhaltsam verglüht.

ISS-Weltraummüll über Bayern: Aufnahme aus Nürnberg zeigt bemerkenswerte Helligkeit des Objekts

Bemerkenswert ist die Nürnberger Aufnahme deshalb, weil in Bayerns zweitgrößter Großstadt nach München eine große Lichtverschmutzung vorherrscht. Lichtverschmutzung beschreibt die künstlichen Leuchtmittel, wie Häuser- oder Straßenbeleuchtung, die den freien Blick auf den Himmel verhindert. Trotz der vielen störenden Lichter ließ sich das Objekt deutlich erkennen. Es muss sich also um ein ungewöhnlich großes Objekt handeln, denn klassische Sternschnuppen haben beim Verglühen in der Atmosphäre nicht diese Leuchtkraft.

Wer in Südbayern um 22.47 Uhr seinen Blick auf den nördlichen Nachthimmel richtete, wie zufälligerweise auch der Autor dieser Zeilen, konnte ebenfalls das sehr helle, grüne, verdammt kurze Aufleuchten beobachten. Ein grüner Blitz in der Nacht. Genauso war das Phänomen weiter nördlich in Deutschland zu beobachten, wie uns Martin M., ein Leser aus Osnabrück schreibt. Auch er berichtet von einem „hellen grünen Lichtblitz“.

Heller Lichtblitz über Bayern am Freitagabend: Es war nicht das ISS-Batterie-Paket

Nun fragen sich viele: War es vielleicht doch das ISS-Batterie-Depot in der Größe und Schwere eines Kleinwagens, dass da über Bayern verglühte? D

ie Antwort lässt sich klar mit Nein beantworten. Zwar stellte sich die Meldung der Luftwaffe vom späten Freitagabend, das gute Stück wäre um 20.17 Uhr über dem Atlantik verglüht, später als nicht ganz richtig heraus. Inzwischen ist allerdings klar: Das 2,6 Tonnen schwere Gerät, im Weltraumsprech als „ISS DEB (EP BATTERY)“ bezeichnet, trat um 20.29 Uhr über Guatemala wieder in die Atmosphäre ein, zerbrach auf dem Weg nach Miami in mehrere Trümmerteile, die dann schließlich ins Meer stürzten.

Noch spektakulärer als unsere Feuerkugel wäre ein echter Meteoriteneinschlag über Bayern. Eine besonders helle Sternschnuppe ist nämlich erstmal nur ein Meteor. Erst wenn es ein Stück des Objekts bis auf den Boden schafft, sprechen Astronomen und Geologen von einem Meteoriten. Sieben Stück in tausend Jahren lautet eine Zählung von 2013. Weltweit kommt sowas nur etwa siebenmal in Jahr vor.

Lichtblitz über Bayern: Tatsächlich war es eine Feuerkugel

Was war es da also, was viele Bayern am Freitagabend fasziniert hat? Der fachlich korrekte Begriff lautet Feuerkugel oder auch Meteor. Eine Feuerkugel ist dabei nichts anderes als eine sehr große Sternschnuppe, also ein größerer Gesteinsbrocken, der aus dem All in Richtung Erde stürzt.

Solche großen Brocken stürzen mehrmals im Jahr über Bayern in die Erdatmosphäre. Dass der grüne Blitz am Freitag für so viel Aufsehen sorgte, mag mit der erhöhten Aufmerksamkeit der Bayern durch den Überflug des ISS-Schrotts zu tun haben. Selbst das Bundesamt für Katastrophenschutz warnte. Dass es sich bei dem Objekt am Freitag ebenfalls um Weltraumschrott handelte, lässt sich freilich nicht ausschließen.

