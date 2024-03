Man bringt dir bei, dich in eine Reihe zu stellen, die du auf keinen Fall verlassen darfst.

Du sollst das ganze Jahr über auf demselben Platz sitzen.

Man befiehlt dir, zuzuhören.

Man drängt dich zum Wettbewerb.

Man lässt dich glauben, dass deine Noten bestimmen, wer du bist.

Man sagt dir nicht, dass du etwas Besonderes bist, anders bist und dass dich das zu etwas Besonderem macht.

Dass du, egal wie gut du in der Schule bist, wunderbar und talentiert bist.

Dass du das Recht hast, dich auszudrücken und deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen.

Man erzählt dir von Gas, Elektrizität, Windkraft … Ohne dir jemals zu sagen, dass du selbst Energie bist, wie alles um dich herum. Man sagt dir nicht, dass deine Lebensenergie von kosmischen und tellurischen Energien gespeist wird.

Man erzählt dir vom Fortpflanzungsapparat und den Sexualorganen, ohne auf die Selbstachtung und die heilige Seite der Sexualität einzugehen. Dir wird nicht gesagt, dass dein Körper ein Tempel ist und dass niemand ihn ohne deine Erlaubnis berühren darf.

Man klebt dir eine Maske auf das Gesicht und überschwemmt deine Hände mit hydroalkoholischem Gel, ohne dir zu sagen, wie du auf natürliche Weise dein Immunsystem stärken und gesund bleiben kannst. Ohne dir zu sagen, dass die Atmung ein unverzichtbarer und entscheidender Faktor für deine gesunde Entwicklung ist.

Man lehrt dich Leistung und den finanziellen Reichtum der Industrieländer, ohne dich darauf hinzuweisen, dass der größte Reichtum in deinem Herzen liegt und Liebe heißt.

Dass es egal ist, wie viel Geld auf deinem Bankkonto steht, wenn dein Herz voller Liebe ist, wirst du viel reicher sein als manche Millionäre.

Man erzählt dir schnell von Ländern der Dritten Welt, in denen die Menschen hungern und sich oft im Krieg befinden, ohne dir zu erklären, dass dein eigenes Land ihnen die Waffen verkauft, mit denen sie sich gegenseitig umbringen, und dass es ein Leichtes wäre, den Hunger in der Welt zu stillen, wenn es sich nur lohnen würde. Dass das Leben mancher Menschen viel weniger wert ist als ein Fass Öl oder ein Kilo Lithium …

Man erzählt dir von Staatsbürgerkunde, von den Rechten und Pflichten als Bürger, während unsere gewählten Vertreter, unsere Eliten, diese mit jedem Tag, der vergeht, mit Füßen treten. Dass du dich an die Regeln halten musst, in der Schule, in der Kantine, während die Mächtigen dieser Welt nichts und niemanden respektieren.

Man erzählt dir schnell von den Jahreszeiten und den Zyklen der Natur, ohne dir zu erklären, dass dies deinen Organismus beeinflusst und dass es wichtig ist, seine Umwelt zu respektieren. Dass der Mensch ein Gast auf der Erde ist und nicht ihr Herrscher. Dass Gaia unsere nährende Mutter ist und dass der Mensch, wenn er sie nach und nach zerstört, in seinen eigenen Untergang rennt.

Man gibt dir eine Karte mit den Planeten unseres Sonnensystems, ohne dir zu erklären, dass du aus Sternenstaub bestehst und mit den unendlichen Weiten des Kosmos verbunden bist. Dass jede Schwingung des Universums sich auf deine eigene Energie auswirkt und umgekehrt.

Höre, mein Kind, auf das, was die Großen dir sagen. Aber glaube nichts. Entdecke das Ungesagte hinter den klassischen Lektionen, die verborgenen Dinge hinter den vermeintlichen Wahrheiten. Hinterfrage dich selbst bei allem. Nimm nichts als selbstverständlich hin. Niemals.

Öffne deine Augen und dein Herz weit und erforsche selbst die Geheimnisse des Lebens“.