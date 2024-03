Untergrundwelt: Der Reptilien-Mensch-Krieg im Europa des 16. Jahrhunderts 

Die europäische Geschichte veränderte sich für immer, als ein österreichischer Aristokrat aus Kärnten ein Reptilienwesen verriet und tötete, weil ein Geschäft scheiterte.

Der Konflikt entwickelte sich schließlich zu einem ausgewachsenen Krieg zwischen der Oberflächen- und der Untergrundwelt, der sich dann auf Deutschland, die Schweiz, andere Teile Europas und bis nach Amerika ausweitete. Von Elie Drei

Infolgedessen beschloss die Kirche auf dem Konzil von Trient, die meisten Eingänge und Tunnel zur Inneren Erde abzuriegeln. Die Inquisition wurde eingesetzt, um jeden zu töten, der unerlaubten Kontakt mit Wesen der Inneren Erde hatte.

Wir wissen dies aus durchgesickerten Geheimdokumenten aus österreichischen Staats- und Kirchenarchiven, die einer Gruppe privat finanzierter Archäologen, Geologen, Historiker und Ingenieure übergeben wurden, als sie begannen, mehrere dieser Tunnel zu untersuchen und zu entsiegeln.

Die Untersuchung österreichischer Menhire und Lochsteine ​​half dem Ausgrabungsteam auch bei der Suche nach neuen Tunneln.

Die Menhire wurden einst als Markierungen für Tunnel errichtet, die Lochsteine ​​führen zu geheimen Eingängen zu diesen Tunneln.

Was sie herausgefunden haben, ist umwerfend. Darunter Hunderte außerirdischer Artefakte, einige der mysteriösen Schwarzen Steine, die die Tempelritter einst von Wesen der Inneren Erde erhielten, und sogar ein funktionierendes unterirdisches Teletransportsystem.

Nachdem das Team begonnen hatte, seine Ergebnisse in mehreren Büchern und Interviews zu veröffentlichen, erhielten sie zahlreiche Morddrohungen und es kam zu Attentaten verschiedener ausländischer Geheimdienste.

Mehrere Personen, die an den Ausgrabungen beteiligt waren, wurden bereits getötet, darunter der Gelehrte, der das Teletransportsystem mithilfe von Alpenhörnern wieder zum Laufen brachte.

Er wurde auf dem Weg zu einem Treffen mit einem Journalisten der größten Zeitung des Landes getötet.

Dr. Kuschs neuestes Buch, das viele Bilder der ausgegrabenen außerirdischen Artefakte enthält, wurde verboten und nach nur wenigen Wochen vom Markt genommen.

Zwar gelang es ihnen inzwischen, einen neuen Verlag zu finden. Es wurden auch verschiedene Tafeln mit Schriften, Darstellungen von Außerirdischen, Sternenkarten und UFOs gefunden.

Die Artefakte wurden auf ein Alter von 50.000 bis über 60.000 Jahren datiert. Die Sprache auf den Tafeln wurde als Donauschrift (Vinča) identifiziert, die sich nach Angaben mehrerer deutscher Gelehrter später zur minoischen und anderen Schriften entwickelte.

Damit ist die Donauschrift die bislang älteste entdeckte Sprache der Welt. Offensichtlich haben viele Menschen ein Problem mit diesen Erkenntnissen. Leider sind sowohl die Bücher als auch die Videos derzeit nur auf Deutsch verfügbar.

Allerdings zeigt Dr. Kusch in seinen Videos viele Bilder aus seinen Büchern, sodass diese auch für Nicht-Deutschsprachige interessant sein dürften.

Die NASA, die CIA, der Mossad und verschiedene religiöse Organisationen versuchen seitdem, an Grundstücke zu gelangen, von denen bekannt ist, dass sie Zugänge zur österreichischen Unterwelt haben.

Sogar eine tibetische Delegation erschien, um nach unseren Reptilien zu suchen, die sich offenbar immer noch in der Nähe aufhalten.

Viele Menschen wollten ihr Eigentum nicht verkaufen und erhielten daraufhin heftige Morddrohungen. Leider gelang es dem amerikanischen Militär schließlich, einen Berg in Österreich zu erobern.

Anschließend holten sie eine gigantische NASA-Bohrmaschine herbei und bohren seitdem wie verrückt in den Berg. Es ist Privatgrundstück und niemand weiß, was dort vor sich geht. Sie scheinen vom österreichischen Staat geschützt zu werden, was empörend ist.

In Österreich leben jedoch nicht nur Reptilien unter unseren Füßen. Da unten gibt es viele verschiedene Rassen.

Und aus offiziellen Dokumenten wissen wir, dass einige von ihnen sich mit Menschen vermischten und auch Mitglieder der Aristokratie heirateten.

