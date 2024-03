Luftwaffenfotograf sicher: Geheime Alien-Basis auf dem Mond (Video)

Ein Informant behauptet, er habe eine „Basis“ auf der dunklen Seite des Mondes gesehen, als er in den späten 1960er Jahren bei der Reparatur einer defekten Fotoausrüstung helfen sollte.

Der ehemalige US-Luftwaffensergeant Karl Wolfe wartete 30 Jahre nach dem angeblichen Vorfall, um seine Geschichte zu erzählen.

Er war an seine Sicherheitsfreigabe gebunden, die er erhalten hatte, als er auf dem Luftwaffenstützpunkt Langley in Virginia, USA, als Reparateur für elektronische Präzisionsfotografie für die NASA arbeitete.

Laut „Hows & Whys“ sagte er, sein Chef habe ihn gebeten, in einer nahegelegenen Einrichtung bei einer Störung der Ausrüstung zu helfen, die derjenigen ähnelte, mit der er zu arbeiten gewohnt war.

Wolfe wurde dann in die Dunkelkammer geführt, wo sich die Geräte befanden, an denen er arbeiten sollte. In dem Raum befand sich ein weiterer Mann, ein Pilot.

Bei einem Gespräch mit einem Kollegen sagte dieser: „Wir haben … eine Basis auf der Rückseite des Mondes entdeckt.“ Wolfe sagte, er sei von der Entdeckung „erschüttert“ gewesen.

Wolfe erhielt die Fotos zur Ansicht und behauptete, geometrische Formen und Masten erkennen zu können, die wie Radarantennen auf der Erde aussahen. Er sagte, die Basis sehe organisiert und geplant aus.

