Portale auf der ganzen Welt: Nutzen und Funktion

Auf der ganzen Welt gibt es eine Reihe von Gebieten, die als energetische Hotspots bekannt sind – von sogenannten astronomischen Megalith-Observatorien bis hin zu Ley-Linien – diesen Gebieten wird oft nachgesagt, dass sie hyperdimensionale Tore produzieren. Von Gorgi Shepentulevski

Um ein Portal zu einer anderen Dimension zu öffnen, sind Kenntnisse aus der Alten Welt erforderlich, über die nur wenige verfügen, und das vollständige Wissen wird streng geheim gehalten.

Aber das Interessante daran ist, dass sie die Informationen in Bruchstücken preisgeben und man einige Zeit damit verbringen muss, alle Teile zu recherchieren und zusammenzusetzen.

„Typischerweise haben Portalbereiche irgendeine elektromagnetische Bedeutung und befinden sich in der Nähe großer Vorkommen von Quarz oder anderen Mineralien mit piezoelektrischen Eigenschaften.

Daher war es weniger überraschend, als die NASA 2012 bekannt gab, dass der Physiker Jack Scudder von der University of Iowa eindeutige Beweise für Portale gefunden habe, die durch die Wechselwirkung zwischen der Magnetosphäre der Erde und der Sonne entstanden seien.

Diese Portale sind äußerst volatil und unvorhersehbar und öffnen und schließen sich im Handumdrehen. Aber Scudder fand Markierungen, sogenannte X-Punkte oder Elektronendiffusionsregionen, die es NASA-Sonden ermöglichten, sie zu lokalisieren und zu untersuchen.“

Ist Ihnen oben die Erwähnung von Quarzkristallen mit piezoelektrischen Eigenschaften aufgefallen, genau wie das Ultraschallgerät, das Kristalle verwendet, um gepulste Strahlung zu erzeugen, um Bilder und Videos aus dem Inneren des menschlichen Körpers zu erstellen und diese auf den Computerbildschirm zu teleportieren, um sie in Echtzeit zu sehen?

Im obigen Zitat heißt es: „Der Physiker Jack Scudder von der University of Iowa hat eindeutige Beweise für Portale gefunden, die durch die Wechselwirkung zwischen der Magnetosphäre der Erde und der Sonne entstanden sind.“

Mit anderen Worten sagen sie uns, dass Portale mithilfe der gepulsten Strahlung von Kristallen erstellt werden können, wenn elektrischer Strom von der Sonne durch sie fließt. Ist das nicht erstaunlich?

Portale bestehen aus einer fokussierten elektromagnetischen Plasmaenergieflüssigkeit, die zusammen mit Feststoff, Flüssigkeit und Gas oft als „vierter Aggregatzustand“ bezeichnet wird.

Die Eigenschaften von Plasma unterscheiden sich stark von denen eines normalen Gases. Beispielsweise ist ein Plasma elektrisch leitend; Seine Bewegung kann durch elektrische und magnetische Felder beeinflusst werden. Plasma ist der höchste Energiezustand der Materie. Es besteht aus einer Ansammlung rotierender Frequenzen und Wellenlängen des Spektrums, die ein dichtes elektromagnetisches Energiefeld erzeugen, das wie eine Plasmaflüssigkeit in Zeitlupe aussieht, genau wie das Teleportal im Stargate-Film.

Portale auf der ganzen Welt

Die High-Tech-Maschinen der Portale der Alten Welt existierten in großer Zahl auf dem gesamten Festland, ebenso wie die Leuchttürme an den Küsten, die als drahtlose Zugangsstationen für Versorgungsunternehmen dienten und gesammelte elektronische Daten an das zentrale Terminal weiterleiteten, das wie oben erläutert aus einem Plasma-Energiefeld bestand, über das die gesamten ein- und ausgehenden elektronischen Daten von und zu allen Terminals auf der ganzen Welt weitergeleitet wurden.

Wie Sie sehen können, funktionierten die Portale der Vergangenheit auf wohlwollende Weise, spendeten Energie und halfen der Menschheit, gesund zu bleiben und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Und nicht nur das: Portale sind Mitschöpfer des Lebens und fungieren als biogenetische Reparaturmaschinen, wenn die DNA aus irgendeinem Grund beschädigt wurde.

Das Wort „Portal“ kommt vom Wort „Porta“, übersetzt ins Englische „Tür“. Das Portal ist eine Tür!

Jede weiße Stadt in der Alten Welt hatte eines dieser Portale, und wenn man sich die Gegend ansieht, in der heute Portalreste gefunden werden, kann man Elemente zerstörter architektonischer Baustellen erkennen. Portale in weißen Städten dienten unter anderem als elektromagnetische Schilde, um die Stadt vor möglichen feindlichen Angriffen abzuschirmen und zu schützen.

Sowohl Portale als auch die Kuppel erzeugen dipolare Torus-Spiralachsenwirbel, und beide verwenden gepulste Strahlung, die die Energie dazu bringt, sich in einem spiralförmigen Wirbelverhalten zu bewegen, was in Wirbelanimationsvideos sichtbar ist.

Dieses Spiralverhalten des Wirbels lässt sich in Echtzeit am Himmel beobachten, so wie sich alle „Sterne“ um den unbeweglichen Stern Polaris drehen, der die zentrale stationäre Achse des Torusfeldes der Kuppel darstellt.

Ringförmige Energiefelder existieren rund um alles: Menschen, Bäume, Tiere, Kuppeln usw.

Das Herz erzeugt das stärkste elektromagnetische Feld, das der Körper erzeugt. Ein Austausch elektromagnetischer Energie, die vom Herzen erzeugt wird, findet statt, wenn sich Menschen berühren oder sich in unmittelbarer Nähe zueinander aufhalten. Die Herzfrequenz liegt im Ruhezustand zwischen 60 und 100 Schlägen pro Minute. Jede lebende Materie pulsiert ein Leben lang.

Haben Sie jemals jemanden getroffen und nur gedacht: „Wow, er hat so eine tolle Ausstrahlung.“ Nun, die Form der menschlichen Aura ist die eines Torus.

Die menschliche Aura hat keine feste Form, sondern pulsiert genau wie die Kuppel, die Portale, die intelligenten Messgeräte oder das Ultraschallgerät. und weil es pulsiert, ist es eine kontinuierliche Torusfeldbewegung. Die Energie des Menschen aus der gesamten Umgebung einer Person strömt in diese dynamische Form. Das Lebensenergiefeld der Erde ist unendlich und unbegrenzt; Das ist der Grund, warum wir alle miteinander verbunden sind.

In unserem Körper ist jedes Chakra, jeder Akupunkturpunkt, jedes Energiezentrum ein ringförmiger Fluss, der in sich selbst fließt. Der menschliche Torus verbindet sich durch Resonanz mit dem Erd-Torus, der die Hauptquelle des Lebens auf der Erde darstellt.

In diesem Sinne sind wir unterschiedliche Individuen, dennoch sind wir alle durch die fraktale Geometrie miteinander verbunden. Hier können menschliche Verbindung, Liebe und Wissen stattfinden.

Auch der menschliche Körper hat die Form eines Torusfeldes und pulsiert lebenslang mit einer Frequenz von 12 bis 20 Mal pro Minute, wenn wir atmen.

Wenn wir atmen, atmen wir keinen Sauerstoff, sondern Wasserdampf ein, da Sauerstoffgas in der unteren Atmosphäre, die sich bis zu 20.000 km in der Luft erstreckt, leichter ist als mit Wasserdampf gefüllte Luft. Sauerstoff findet man nur in der höheren Atmosphäre oberhalb von 20.000 km über dem Boden. Aus diesem Grund sehen wir den blauen Himmel, denn die Farbe des Sauerstoffs ist Blau.

Wenn wir ein- und ausatmen, pulsiert unser Körper, indem er sich ausdehnt und zusammenzieht, und wenn er sich ausdehnt, füllt er sich mit Prana-Energie, und wenn er sich zusammenzieht, wird die Prana-Energie aufgebraucht und er muss sich wieder ausdehnen, um sich wieder aufzufüllen.

Dieses Phänomen wurde vom österreichischen Doktor der Medizin und Psychoanalytiker Wilhelm Reich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts beobachtet, gemessen und wissenschaftlich nachgewiesen, als er mit der Orgon-Energie arbeitete, die Patienten als ganze Person auf integrierte, ganzheitliche Weise behandelte .

Kokino Portal in Mazedonien

Photo 2 – Hajdučka vrata Portal in Bosnien (Titelbild)

Ein weiterer erhaltener, in Stein gemeißelter Rahmenbeschlag, der eine High-Tech-Maschine beherbergte und dann entfernt wurde, befindet sich in Herzegowina, auf 2000 m.ü.M. des Berges Čvrsnica im Naturpark Blidinje.

Hajdučka vrata (Tor) ist nicht nur eine Sehenswürdigkeit für sich, sondern bietet Ihnen auch eine atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge und das Diva-Grabovica-Tal. Die Legende besagt, dass die Gesetzlosen (Hajduci) hier zum Kampf gegen das Osmanische Reich initiiert wurden. Es wurde angenommen, dass selbst Kugeln ihnen nichts mehr anhaben können, wenn sie erst einmal das Hajdučka vrata (Tor der Gesetzlosen) passiert haben.

Photo 3- Monte Luna Portal in Italien

Bei einer Ausgrabung in der archäologischen Stätte Monte Luna in Senorbì (Sardinien) entdeckten Archäologen einen 500 Jahre alten Steinkreis aus der Alten Welt.

Taluns gehen davon aus, dass es sich um ein Artefakt handelt, das zu technologisch für eine Zivilisation ist, die in der sogenannten Steinzeit lebte, die es nie gab.

Photo 4 – Giza Stargate in Egypt

Es gab viele Portale auf der ganzen Welt.

Die Menschen der Alten Welt mussten keine Autos benutzen und sie mussten die Natur nicht zerstören, um Platz für Straßen zu schaffen.

Sie nutzten typischerweise elektromagnetische Kreuzfahrtfahrzeuge und Portale, um zwischen Städten zu reisen. Jede große weiße Stadt hatte ein Portal wie dieses. Aus diesem Grund haben Archäologen und Historiker keine wirkliche Vorstellung davon, wie all diese alten Städte auf Berggipfeln errichtet wurden, bei denen es sich in Wirklichkeit um winzige Überreste einer zerstörten Megastadt handelt.

Überall auf der Welt wurden Portale gefunden und die meisten von ihnen wurden von den heutigen Herrschern der Neuen Weltordnung ausgelöscht und High-Tech-Maschinen entfernt.

Viele von ihnen wurden auch im Nahen Osten gefunden. In den Regionen Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen und Ägypten.

Sakwala Chakraya Portal in Sri Lanka

Sumerisches Portal

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts, während des britischen Empire, wurde in der Altstadt von Ur im Irak ein intaktes Portal gefunden, dessen High-Tech-Maschine noch intakt und funktionsfähig war. Sie demontierten es und brachten es nach Großbritannien.

