Erdbebenmaschine von Nikola Tesla: Passt in jede Manteltasche

Nikola Tesla enthüllte, dass ein Erdbeben, das 1898 Polizei und Krankenwagen in die Gegend seines Labors in der 48 E. Houston St., New York, lockte, das Ergebnis einer kleinen Maschine war, mit der er damals experimentierte, „man könnte sagen in seiner Manteltasche“.

Nikola Tesla ist heute berühmt für seine Arbeiten zu Elektrizität und Energie. Er entwickelte das Wechselstromsystem, das die Übertragung von Elektrizität über große Entfernungen ermöglichte, und beschäftigte sich auch mit der drahtlosen Kommunikation und Energieübertragung. Er war ein brillanter Denker, aber auch sehr exzentrisch.

Vielleicht machen ihn die eher rätselhaften Teile seiner Persönlichkeit zu einem so interessanten Thema für Randtheoretiker.

Tesla wird zugeschrieben, an unbekannten Energiequellen gearbeitet zu haben, von UFOs kontaktiert zu werden, die Tunguska-Explosion durch einen Todesstrahl verursacht zu haben und sogar an einem Erdbebengenerator gearbeitet zu haben.

Im Jahr 1896 arbeitete Tesla an Schwingungen, die zur Energieübertragung genutzt werden sollten.

Die Idee bestand darin, einen dampfbetriebenen Oszillator zu entwickeln, der verschiedene Frequenzen erzeugen kann. Stimmt die Frequenz mit der Resonanzfrequenz überein, soll ein Empfangsgerät die mechanischen Schwingungen wieder in elektrischen Strom umwandeln.

Es war ein ruhiger Tag im Jahr 1898, als die Bewohner mehrerer Gebäudeblöcke in den überfüllten chinesischen und italienischen Vierteln Manhattans ein Beben zu verspüren begannen, das bald alle Gebäude erschütterte und Glas zersplitterte, was dazu führte, dass die Menschen verängstigt durch die Straßen von New York rannten .

Die Polizei musste herbeieilen, um die Lage zu beurteilen. Nachdem die Polizei überprüft hatte, dass das Beben auf diesen kleinen Teil der Stadt beschränkt war und vermutete, wer die Ursache sein könnte, schickte sie zwei ihrer Agenten zur 46 East Houston Street.

Kurz bevor sie das Gebäude betraten, bemerkten sie, dass das Zittern aufhörte, und als sie durch die Tür eines Labors gingen, wurden sie von einem großen, dünnen Mann mit Schnurrbart, elegant gekleidet und mit einem Hammer bewaffnet empfangen. Der Mann sagte ihnen ruhig:

„Meine Herren“, verkündete er , „es tut mir leid. Sie sind nur ein bisschen zu spät dran, um Zeuge meines Experiments zu werden. Ich hielt es für notwendig, es plötzlich und unerwartet auf ungewöhnliche Weise zu stoppen. Wenn Sie jedoch heute Abend vorbeikommen, werde ich einen weiteren Oszillator an einer Plattform befestigen lassen, auf der jeder von Ihnen stehen kann.

Ich bin mir sicher, dass es für Sie eine äußerst interessante und angenehme Erfahrung sein wird. Jetzt müssen sie gehen, denn ich habe noch viel zu tun. Guten Tag.“

Die Ursache dieses Vorfalls war ein kleiner elektromechanischer Oszillator (Erdbebenmaschine), mit dem Tesla an diesem Tag für seine Forschungen zur mechanischen Resonanz experimentierte.

Nachdem er es auf einer Säule seines Labors platziert hatte, begannen sich die vom Instrument verursachten Vibrationen über den Untergrund des Gebäudes auf benachbarte Gebäude auszubreiten, was zu Chaos unter den Nachbarn führte.

Tesla war so fasziniert und erschrocken, dass er sich erst entschloss, das Experiment abzubrechen, als er bemerkte, dass sein gesamtes Labor heftig zitterte.

Ein weiteres seiner Experimente erzählte er einige Jahre später einem Journalisten.

Diesmal beschloss Tesla, außerhalb seines Labors zu experimentieren, und nachdem er im Wall-Street-Viertel ein im Bau befindliches Gebäude ausfindig gemacht hatte, das noch aus einem Metallskelett bestand, platzierte er den Oszillator auf einem der Balken und aktivierte ihn.

Innerhalb weniger Minuten begann die gesamte Struktur des zehnstöckigen Gebäudes zu vibrieren, was die Arbeiter verängstigte und dazu führte, dass die Polizei erneut auftauchte.

Bevor irgendjemand merken konnte, was geschah, deaktivierte Tesla das Gerät, steckte es in die Tasche und setzte seinen Weg fort.

Im selben Interview sagte der Erfinder, dass er in weniger als einer Stunde die Brooklyn Bridge zum Einsturz bringen könnte, und er behauptete sogar, dass er mit einer geeigneten Maschine und Dynamit in der Lage sein würde, die Erde in zwei Teile zu spalten.

„Ich habe mit Vibrationen experimentiert. Ich hatte eine meiner Maschinen in Betrieb und wollte sehen, ob ich sie mit den Vibrationen des Gebäudes in Einklang bringen könnte. Ich habe es eine Stufe nach der anderen verbessert. Es gab ein seltsames Knacken.

Ich fragte meine Assistenten, woher das Geräusch käme. Sie wussten es nicht. Ich habe die Maschine noch ein paar Stufen höher gestellt. Es gab ein lauteres Knacken. Ich wusste, dass ich mich der Vibration des Stahlgebäudes näherte. Ich habe die Maschine etwas höher geschoben.

Plötzlich flogen alle schweren Maschinen im Ort herum. Ich schnappte mir einen Hammer und zerbrach die Maschine. Das Gebäude wäre uns in ein paar Minuten schon zu Ohren gekommen. Draußen auf der Straße herrschte Tumult.

Polizei und Krankenwagen trafen ein. Ich sagte meinen Assistenten, sie sollten nichts sagen. Wir sagten der Polizei, es müsse ein Erdbeben gewesen sein. Das ist alles, was sie jemals darüber wussten.“

Ein kluger Reporter fragte Nikola Tesla zu diesem Zeitpunkt, was er brauchen würde, um das Empire State Building mit seiner Erdbebenmaschine zu zerstören, und er antwortete:

„Vibration kann alles bewirken. Es wäre nur notwendig, die Vibrationen der Maschine zu erhöhen, um sie an die Eigenschwingungen des Gebäudes anzupassen, und das Gebäude würde einstürzen. Deshalb unterbrechen Soldaten den Schritt beim Überqueren einer Brücke.“

Tesla erklärte dieses Prinzip später dem Reporter Allan L. Besnson, der im Februar 1912 einen Artikel über Teslas Resonator in der Zeitschrift The World Today veröffentlichte:

„Er steckte seinen kleinen Vibrator in die Jackentasche und machte sich auf die Suche nach einem halb errichteten Stahlgebäude. Unten im Wall-Street-Viertel fand er ein, zehn Stockwerke großes Stahlgerüst ohne einen Ziegelstein oder Stein drumherum. Er klemmte den Vibrator an einen der Balken und fummelte an der Einstellung herum, bis er es hatte.

Tesla sagte, dass die Struktur schließlich zu knarren und zu schwanken begann und die Stahlarbeiter panisch zu Boden gingen, weil sie glaubten, es habe ein Erdbeben gegeben.

Die Polizei wurde gerufen. Tesla steckte den Vibrator in seine Tasche und ging weg. Noch zehn Minuten und er hätte das Gebäude auf die Straße legen können. Und mit demselben Vibrator hätte er die Brooklyn Bridge in weniger als einer Stunde in den East River stürzen können.“

Anlässlich seines alljährlichen Presseinterviews zur Geburtstagsfeier am 10. Juli 1935 in seiner Suite im Hotel New Yorker kündigte Tesla eine Methode zur präzisen Übertragung mechanischer Energie mit minimalem Verlust über jede Erdentfernung an, einschließlich einer damit verbundenen neuen Methode Kommunikation und eine Methode, behauptete er, die die zielsichere Lokalisierung unterirdischer Mineralvorkommen erleichtern würde.

Damals erinnerte er sich an das erderschütternde „Beben“, bei dem Polizei und Krankenwagen zum Unfallort seines Labors in der Houston Street eilten, während gerade ein Experiment mit einem seiner mechanischen Oszillatoren durchgeführt wurde.