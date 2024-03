Erfahrener Fallschirmjäger enthüllt: britische Spezialeinheiten haben vor 40 Jahre ein abgestürztes „nichtmenschliches“ Fluggerät geborgen

Wie Josh Boswell und Chris Sharp am 19. März 2024 für die Daily Mail berichten, behauptet der britische Fallschirmjäger-Veteran Franc Milburn, dass er mit einem ehemaliges Mitglied einer britischen Spezial-Einheit Ende der 1980er Jahre gesprochen habe, die eine streng geheime Operation durchführte. von Roland M. Horn

Wilburns Informant soll ein Mitglied dieser vom MI6 geführten Einheit gewesen sei. Weiter habe Milburn mit der Besatzung der britischen Royal Air Force gesprochen, die zwei “scheibenförmige UFOs” verfolgt und auf sie gefeuert habe. Diese UFOs sollen sich mit Hyperschallgeschwindigkeit bewegt haben und schneller als ihre Kampfflugzeuge gewesen sein.

Was die Identität seines ehemaligen Elitekameraden betrifft, so weigert sich Milburn diese preiszugeben. Dabei berief er sich auf dessen Sicherheit und Wunsch, anonym bleiben zu wollen.

In einem Exklusiv-Interview mit enthüllte – wie Boswell und Sharp schreiben – atemberaubende Details der Geschichte, die ihm sein ehemaliger Freund von den Special Forces erzählt hatte.

Dies tat dieser wohlgemerkt erst, nachdem er die Armee verlassen hatte. Er sagte, er wolle die in jüngster Zeit erfolgten Behauptungen neuer US-Whistleblower über ein geheimes UFO-Absturz-Bergungsprogramm unterstützen.

Die Autoren des Artikels erklären, dass es in einem erst kürzlich freigegebenen Bericht des britischen Geheimdienstes aus dem Jahr 2000, den das Blatt erhalten habe, heißt, dass die Existenz von UAP (Unidentified Aerial Phenomena; unidentifizierte Phänomene im Luftraum) unbestestreitbar sei.

Der Bericht enthält ein Streudiagramm von UAP-Berichten im gesamten Vereigten Königreich zwichen 1987 und 1991.

Um auf Milburn zurückzukommen, sagte dieser, dass sein Informant in den 1980er Jahren für eine geheime Einheit arbeitete, die heute als “E-Staffel” bekannt sei. Diese Staffel spezialisierte sich Milburns Informanten zufolge auf verdeckte, geheime und paramilitärische Operationen. Früher habe diese Gruppe “The Increment” geheißen. Sie rekrutierte die erfahrendsten und zuverlässigsten Operatoren aus den Spezialeinheiten des Vereinigen Königreich, namentlich Special Air Service (SAS), Special Boat Service (SBS) sowie Special Reconnaissance Regiment (SRR).

Das US-Äquivalent zur E-Staffel seien die Special Operations Group und das Joint Special Operations Command der CIA. Diese widerum bestehen aus „Tier One“-Einheiten wie Delta Force und SEAL Team 6.

Milburn erklärte, dass sein Informant auf zahlreichen risikobehafteten Missionen – eingeschlossen der Falklandkrieg im Jahr 1982 – auf der ganzen Welt gedient habe, doch der beunruhigendste habe Ende 1980 in seinem Heimatland stattgefunden. Milburn im Wortlaut über das, was sein Informant ihm gegenüber preisgab:

“Er erzählte mir, dass sie in einer truppengroßen Einheit eingesetzt wurden, vielleicht 20 bis 30 Spezialkräfte.” “Die RAF [Royal Air Force] hatte ihnen mitgeteilt, dass ein Fluggerät abgeschossen worden sei, das nicht russisch, britisch oder amerikanisch sei.” “Er sagte, sie hätten den Auftrag, das Fluggerät im Norden Englands zu sichern und zu bergen. Sie wurden per Hubschrauber eingeflogen. Sie richteten eine Absperrung ein und näherten sich dem Fluggerät.” „Er hat das Fluggerät nicht beschrieben, er sagte nur, es sei offensichtlich, dass es nicht menschlich sei, und es sei offensichtlich, dass es Insassen gebe, die zu Fuß vom Tatort geflohen seien – oder wie auch immer man es nennen mag.” “Er sagte, dann sei es eine Aufgabe geworden, diese Wesen aufzuspüren und zu versuchen, sie in Gewahrsam zu nehmen.” “Ein Teil der Einheit blieb zurück, um das Fahrzeug zu schützen. Sie hätten vielleicht sechs bis acht Mann zurückgelassen, um das Schiff abzusperren, und die anderen wären zu Fuß, mit Quads oder Geländewagen unterwegs gewesen und hätten mit Unterstützung von Hubschraubern versucht, diese entkommenen Wesen aufzuspüren.” “Er sagte, danach sei sie völlig übergangen worden.” “Wissenschaftler und Techniker kamen herein und es lag nicht mehr in unseren Händen. Wir wurden mit dem Hubschrauber weggeflogen, und danach wussten wir nichts mehr.”

Milburn erklärte, dass sein Informant sich geweigert habe, ihm weitere Details zu berichten. Darüber hinaus legte er keinen Beweis für seine wilde Geschichte vor. Aber: Milburn sagte, dass er dem Wort seines Elite-Ex-Kameraden glaube, nachdem er ihn zusammen mit anderen SAS-Veteranen überprüft habe.

“Ich glaube ihm zu 100 %. Ich habe mit dem Mann in der Civvy Street gearbeitet [nach dem Militärdienst]. Das ist ein waschechter Fallschirmjäger. Ich habe mit ehemaligen SAS- und Fallschirmjägerkameraden von ihm gesprochen.” “Wir sprechen von einem Mann, der auf den Falklandinseln in einigen der brutalsten Gefechte tapfer gekämpft hat“,

fügte er hinzu, und:

„Das ist nicht der Typ, der herumalbert oder Blödsinn redet.”

Wie Boswell und Sharp erklären, war Milburn bis Ende der 1990er Jahre im militärischen Geheimdienst tätig, später als Auftragnehmer im Irak bei Spezialeinheiten der US-Armee und dem Bureau of Diplomatic Security des US-Außenministeriums. Heute arbeitet er als Analyst beim Begin-Sadat Center for Strategic Studies, einem israelischen Universitäts-Think Tank mit engen Verbindungen zum israelischen Militärgeheimdienst. Dort verfasste er öffentliche Forschungsarbeiten zum Vorgehen der US-Regierung gegenüber UFOs.

Wie Wilburn ausführte, ist er seit Jahren eng mit seinem Informanten befreundet, der ihm vor einigen Jahren seine außergewöhnliche Geschichte anvertraute. Er “wurde für mich wie ein Bruder.”, sagt Wilburn und weiter:

“Er erzählte es mir eines Abends, weil er es satt hatte, diese große Geschichte unter Verschluss zu halten, aber er wusste, dass er es niemandem erzählen konnte, der kein ehemaliger Special Forces-Soldat war.”

Er habe, wie er gegenüber erklärte, sich jetzt dafür entschieden, sich zu melden, um damit andere Whistleblower zu unterstützen, die vor dem US-Kongress über angebliche UFO-Absturz-Bergungsprogramme ausgesagt haben. Er befürchtet, die “übermäßige Geheimhaltung” rund um das UFO-Thema den wissenschaftlichen Fortschritt behindert. Milburn im Wortlaut:

“Die verschiedenen UAP-Programme (Unidentified Aerial Phenomena) müssen unter einem Dach organisiert werden, damit Fortschritte erzielt werden können, bevor die Russen und Chinesen sie erreichen.”

Die ehemaligen Kommandeure Milburns lehnen jeglichen Hinweis auf ein geborgenes nicht-menschlichen Raumschiffs strikt ab.

Gegenüber erklärte das britische Verteidigungsministerium (MoD), dass es “keine Kenntnis von Bergungsaktionen mit Materialien ungeklärter Herkunft“” habe.

Im Jahr 2021 sagte die damalige Verteidigunsministerin Baroness Annabel Goldie gegenüber dem Parlament, dass das MoD “keine Berichte über nicht identifizierte Luftphänomene besitzt”, aber eines geborgenen nicht-menschlichen Raumschiffs strikt ab.

“In mehr als 50 Jahren gab es keine derartigen Berichte, die auf eine militärische Bedrohung des Vereinigten Königreichs hingedeutet hätten,”

erklärte Goldie in einer Sitzung des britischen Oberhauses am 30. Juni 2021.

Allerdings – so erklärten Boswell und Sharp – “heißt es in einem Bericht des britischen Verteidigungsgeheimdienstes aus dem Jahr 2000, dass die Existenz „unerklärlicher Luftphänomene“ (UAP) „unbestreitbar“ sei.”

Weiter steht in dem Bericht:

“Ihnen wird die Fähigkeit zugeschrieben, zu schweben, zu landen, zu starten, auf außergewöhnliche Geschwindigkeiten zu beschleunigen und zu verschwinden. Berichten zufolge können sie ihre Flugrichtung plötzlich ändern und eindeutig aerodynamische Eigenschaften aufweisen, die weit über denen aller bekannten Flugzeuge oder Raketen – ob bemannt oder unbemannt – liegen.”

In diesem Bericht ist auch eine Warnung enthalten, die folgendermaßen lautet:

“Versuche anderer Nationen, die ungeklärten Objekte abzufangen, die eindeutig ihre Position schneller ändern können als ein Flugzeug, haben Berichten zufolge bereits Todesfälle verursacht.”

und weiter wird dort erklärt, dass “kein Versuch unternommen werden sollte, ein UAP während des Abfangen auszumanövrieren.”

Besagter Bericht stammt vom Dezember 2000 und trägt den Titel “Unidentified Aerial Phenomena in the UK Air Defense Region”. Ursprünglich als geheim eingestuft, wurde er 2006 jedoch im britischen Nationalarchiv veröffentlicht.

In dem Bericht wird jegliches Eindringen von UFOs in den britischen Luftraum bestritten und weiter erklärt, dass “keine Artefakte unbekannter oder ungeklärter Herkunft gemeldet oder den britischen Behörden übergeben wurden”, und weiter:

“Es gibt keine Beweise für das Eindringen nicht autorisierter Luftplattformen in die UKADR … es gibt keine Berichte darüber, dass RAF-Flugzeuge UAP abgefangen haben.“”

Wilburn betont jedoch, dass er etwas anderes wisse und zudem die Leichtgläubigkeit gegenüber seinem Freund und Informationen durch seiner Erfahrungen bei der Befragung anderer Veteranen gestärkt wurden sei. Britische Militärpiloten hätten ihm in seiner Zeit als Geheimdienstoffizier in den 1990er Jahren von “kinetischen” Begegnungen mit UFOs” berichtet. Zwei Piloten und zwei Navigatoren zweier Tornado-Jets hätten ihm erzählt, den Befehl erhalten zu haben, “scheibenförmige Objekte” abzufangen. Als sie sie jedoch abschießen sollten, seien sie schlicht ausmanövriert worden.

Die “scheibenfömigen Objekte” hätten sich bis auf etwa 37 Kilometer genähert, bevor sie den Befehl erhielten, sie abzuschießen. Warum dieser Befehl erging, wurde Milburns Kontaktmann nicht gesagt. Dies sei über dessen Level. Weiter sagt der Whistleblower:

“Sie hatten Radar-Zielsuchraketen. Die Raketen verließen das Flugzeug, nachdem sie es erfasst hatten, schlugen dann aber nicht ein.” “Sie näherten sich bis auf 10 Meter und schossen weitere Raketen ab, die auf Infrarotbasis gesteuert wurden. Diese schlugen nicht in das Flugzeug ein.” “Sie flogen dann bis auf eine nm [Nautische Meile bzw. Seemeile; knapp 2 km] und näher heran . Sie versuchten, diese Flugzeuge mit der 27-mm-Kanone des Flugzeugs abzuschießen, was ihnen nicht gelang,”

und

“Sie sagten, dass sie auf die Objekte schossen und die Kugeln trafen, aber keinerlei Wirkung auf die Fluggeräte hatten.”

Die Piloten hätten – wie Milburn erklärt – die Objekte zwar mit eigenen Augen gesehen, doch ihr Radar hatte Schwierigkeiten gehabt, die “Scheiben” zu erfassen, als sie sich außerhalb der Sichtweite befanden.

“Sie sagten mir, dass sie ursprünglich vom Air Intercept Controller auf das Fluggerät gelenkt wurden, weil sie es auf ihrem eigenen Radar nicht sehen konnten,”

sagt Milburn weiter.

“Später hatten sie das Fluggerät auf ihrem eigenen Radar, aber dann verlor der Bodenkontrolleur es auf seinem Radar, das offensichtlich viel leistungsfähiger ist.”

Dann seien die Objekte verschwunden, wie die Militärflieger erklärten. Milburn sagt weiter:

“Die Fluggeräte flogen mit Überschallgeschwindigkeit davon, die weit über der Geschwindigkeit der Jets lag. Sie verschwanden einfach.”

Wilburn fragte sie, womit sie es ihrer Meinung nach zu tun gehabt hätten, und sie sagten:

“Nun, es ist nichts, was wir haben, nichts, was die Russen haben, und nichts, was die Amis haben.”

Wilburn sagt über diese Militärflieger:

“Alle vier von ihnen dienten im ersten Golfkrieg. Davor hatten sie jahrelang die Flugverbotszone über dem Irak hatten Hunderte von Stunden an Einsätzen und Abfangaktionen hinter sich. Für diese Männer war das Abfangen von Flugzeugen also nichts Neues.”

Weiter verwies Milburn auf zwei ehemalige Piloten der US Air Force, Major Milton Torres und Major George Filer III, die in Großbritannien stationiert waren und behauptetet hatten, 1957 und 1962 an Abfangflügen mit UFOs im britischen Luftraum teilgenommen zu haben. Torres hatte erklärt, dass er in einer nebligen Nacht des Jahres 1957 mit einem F-86D-Jet von der Royal Air Force Base Manston, England, aus gestartet gestartet sei.

Per Radar habe er ein Objekt von der Größe eines Flugzeugträgers erfasst, das mit einer Geschwindigkeit von Mach 10 davonflog, bevor er es schließlich beschießen konnte.

Filer behauptet, dass er sich 1962 mit seinem Flugzeug unterwegs war, um ein UFO abzuschießen, das in etwa 300 Metern Höhe über der britischen Landschaft schwebte, doch nach dem er etwa etwa anderthalb Kilometer entfernt war, schoss es “in den Weltraum”, wie er auf seinem Radar erkennen konnte.

Milburns Behauptungen erfolgten nach Behauptungen dreier Quellen, die im Novermber enthüllt hat. Es ging darum, dass die CIA seit 2003 UFO-Absturzbergungsoperationen druchführt, die von einer geheimen Direktion mit dem Namen Office of Global Access koordiniert würden.

Diese drei Quellen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um Repressalien zu vermeiden. Sie seien von Personen informiert worden, die an diesen angeblichen UFO-Bergungsmissionen beteiligt waren.

Boswell und Sharp schreiben:

“Obwohl diese schockierenden Behauptungen wie aus einem Science-Fiction-Roman klingen, sind sie Teil einer wachsenden Zahl von Beweisen, die darauf hindeuten, dass die US-Regierung tatsächlich fortschrittliche Fahrzeuge versteckt, die nicht von Menschen hergestellt wurden,”

um weiter auf David Grusch und seine Aussagen im US-Kongress im Juli 2023 zu sprechen zu kommen und an den Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer zu erinnern, der noch im gleichen Monat eine außerordentliche Gesetzesvorlage einbrachte, die die die Offenenlegung von “geborgenen Technologien unbekannter Herkunft und biologischen Beweisen für nicht-menschliche Intelligenz” ermöglichen sollte.

Die Frage ist nun: Haben wir es bei Milburn (oder seinem Informanten) mit einem Trittbrettfahrer zu tun oder hat er tatsächlich Informationen über ein real existierendes UFO-Bergungsprogramm erhalten?