Das Deutsch-Nordische Institut hat die gesamte Geschichte gefälscht und 1712 nicht existierende Jahre ab der Geburt Alexanders des Großen hinzugefügt.

Alle Geschichtsbücher, die es im Bildungssystem gibt, wurden im Deutsch-Nordischen Institut im 19. Jahrhundert n. Chr. geschrieben, es gibt also von 1900 n. Chr. bis zurück in die Geschichte kein einziges Originaldokument, Manuskript oder Buch.

Sie fügten der Zeitleiste 1712 nicht existierende Jahre hinzu, beginnend mit dem Geburtsdatum Alexanders des Großen, das am 21. Juli 1356 n. Chr., also vor 665 Jahren, lag. Von Gorgi Shepentulevski

Das Deutsch-Nordische Institut wurde vor 300 Jahren von den heute herrschenden Parasiten finanziert und gegründet, mit dem einzigen Ziel, die gesamte Geschichte und jedes andere Schulfach zu verfälschen. Im Jahr 2012 wurde es geschlossen, nachdem es seine Arbeit getan hatte.

Laut dem deutschen Historiker Heribert Illig ist der gregorianische Kalender eine Lüge und ein Teil der 297 Jahre des Mittelalters sei komplett erfunden.

Im Jahr 1991 behauptete Heribert Illig, dass es in der Vergangenheit eine Verschwörung dreier Weltherrscher gegeben habe, die zusammenkamen und den Kalender änderten und ihm 297 nicht existierende Jahre hinzufügten.

Heribert Illig behauptet weiter, dass das Trio bestehende Dokumente verändert und gefälschte historische Ereignisse und Personen geschaffen habe, um sich selbst zu untermauern.

Er behauptet, dass der falsche Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Karl der Große, in Wirklichkeit kein echter Herrscher war, sondern lediglich eine Legende vom Typ König Artus. Er erklärt, dass durch all diese Manipulationen und Fälschungen die Geschichte um weitere 297 Jahre verlängert wurde.

Heribert Illig sieht darin ein unzureichendes System zur Datierung mittelalterlicher Artefakte sowie eine übermäßige Abhängigkeit von geschriebener Geschichte.

Nach seinen Recherchen stimmen die Jahre zwischen 614 und 911 n. Chr. nicht ganz überein. Die Jahre vor 614 waren reich an historisch bedeutsamen Ereignissen, ebenso wie die Jahre nach 911. Er behauptet jedoch, dass die Jahre dazwischen ungewöhnlich langweilig gewesen seien.

Mit dieser Behauptung war Heribert Illig nicht allein. Dr. Hans-Ulrich Niemitz veröffentlichte 1995 einen Artikel mit dem Titel „Did the Early Middle Ages Really Exist?“

Dr. Hans-Ulrich Niemitz kam zu dem Schluss, dass es das frühe Mittelalter nie gibt, sondern dass es sich um eine fiktive Erfindung von Ereignissen und Menschen handelt, die diesen nicht existierenden Zeitraum von 297 Jahren ausfüllt.

Der Geschichte wurden 263 nicht existierende Jahre hinzugefügt „Zwischen 1152 n. Chr. – 1500 n. Chr.“

Dr. Hans-Ulrich Niemitz schrieb: „Zwischen 1152 n. Chr. und der Renaissance 1500 n. Chr. zählen Historiker in ihrer Chronologie etwa 263 Jahre zu viel.“

Anatoly Fomenko entdeckte, dass der Geschichte weitere 1152 nicht existierende Jahre hinzugefügt wurden.

Eine Person namens Joseph Scaliger, ein französischer Jesuitenmönch, der das schuf, was wir als Null n. Chr. kennen, die Geburt Christi, und 33 Jahre später wurde Christus gekreuzigt. Und das legt den Zeitplan fest, dem wir bis heute folgen.

Jeder schaut also auf Null und geht zurück, aber in Wirklichkeit hat dieser Wissenschaftler und ein Mathematiker aus Russland namens Fomenko sieben Bände darüber geschrieben und 27 Jahre damit verbracht, dieses Problem mit der Geschichte zu verknüpfen.

Fomenko bewies mithilfe der Astronomie und astronomischen Forensik, dass Jesus Christus 1152 Jahre später als das offizielle Jahr vor 2024 Jahren geboren wurde. Gemäß dem Stern von Bethlehem, wo er zu dieser Zeit am Himmel stand.

Er konnte mit einem Algorithmus und der von ihm entwickelten Software ein Reverse Engineering durchführen, um die Mondfinsternisse, die Sonnenfinsternisse und all die Dinge, die in sogenannten „alten Büchern“ aufgezeichnet wurden, tatsächlich zu betrachten und mit einem tatsächlichen Ergebnis zu vergleichen Position, wo der Mond sein wird.

Heute wissen wir bis auf die Sekunde genau, wann Mond-Ereignisse stattfinden werden, und Fomenko nutzte das gleiche Wissen von heute, um tatsächlich rückzudatieren und zu berechnen, dass der Zeitpunkt, den wir über Null n. Chr. wissen, tatsächlich im Jahr 1152 war.

Es war im Jahr 1152, als Jesus geboren wurde, als sich der Stern von Bethlehem an einer bestimmten Stelle am Himmel befand.

1712 nicht existierende Jahre wurden der Geschichte seit der Geburt Alexanders des Großen am 21. Juli 1356 n. Chr., also vor 665 Jahren, hinzugefügt.

Diese 1712 nicht existierenden Jahre wurden also in drei Phasen zur Geschichte hinzugefügt:

297 nicht existierende Jahre, die von 3 Weltherrschern zur Geschichte hinzugefügt wurden. 263 nicht existierende Jahre wurden zur Geschichte hinzugefügt „Zwischen 1152 n. Chr. und 1500 n. Chr., der Renaissance.“ 1152 nicht existierende Jahre, die Anatoly Fomenko entdeckte.

Die wahre Chronologie der Geschichte seit der Geburt Alexanders des Großen sieht folgendermaßen aus:

Alexander der Große wurde am 21. Juli 1356 n. Chr. geboren, also seit dem heutigen Jahr 2021 665 Jahre. Zuvor erlitt die Zivilisation von Atlantis ein ähnliches Schicksal wie Tartaria, das durch einen großen Tsunami von 600 m Höhe zerstört wurde. Die neue Zeitlinie begann mit Philipp II., Alexanders Vater, im Jahr 1300 n. Chr. Das alte Ägypten, Griechenland und Rom existierten nie. Das Osmanische Reich wurde nicht im Jahr 1299 gegründet, sondern im späten 19. Jahrhundert, das nur etwa 60 bis 80 Jahre dauerte und nie die vollständige Kontrolle über die gesamte mazedonische Halbinsel erlangte, die heute als Balkanhalbinsel bekannt ist.

So wurde die Zeitleisten-Chronologie der Geschichte erstellt, indem 1712 nicht existierende Jahre hinzugefügt wurden:

Die wahre Chronologie der Geschichte begann mit der Geburt Alexanders am 21. Juli 1356 n. Chr. Zunächst wurden 297 nicht existierende Jahre zu dieser wahren Chronologie der Zeitachse der Geschichte hinzugefügt, wodurch sie auf das Jahr 1059 n. Chr. zurückgeschoben wurde. Zweitens wurden der wahren Chronologie der Zeitachse der Geschichte weitere 263 nicht existierende Jahre hinzugefügt, wodurch sie auf das Jahr 796 n. Chr. zurückgeschoben wurde. Drittens wurden der wahren Chronologie der Geschichte 1152 nicht existierende Jahre hinzugefügt, wodurch sie auf 356 v. Chr. zurückgeschoben wurde, das in den offiziellen Geschichtsbüchern das erfundene Geburtsjahr Alexanders ist.

Stellen Sie sich vor, wie viele kreative Romane und Lügen fantasiert und erfunden werden mussten, um diese 1712 nicht existierenden Jahre mit Geschichte zu füllen!!!

So viele Lügen, Unwahrheiten, Erfindungen, Täuschungen, fiktive Mythen, imaginäre Legenden usw. mussten von den Betrügern am Deutsch-Nordischen Institut erfunden werden, und es ist kein Wunder, dass die Fertigstellung 300 Jahre dauerte.

Sie haben die Geschichte und ihre Chronologie so sehr durcheinander gebracht, dass sich Religionsvertreter auch heute noch mit Meinungsverschiedenheiten herumschlagen, weil es KEIN einziges historisches Originaldokument gibt, das älter als 200 Jahre ist, das jemand lesen und konsultieren könnte.

An dieser Stelle wäre es gut zu erwähnen, dass es vor der Schaffung der traditionellen Chronologie mehr als 200 Daten gab, die die Geschichte an das biblische Konzept anpassen wollten. Der Altersunterschied war wirklich beeindruckend. Der Zeitraum von der Schöpfung bis zu Jesus Christus lag im Zeitraum zwischen 3.483 und 6.984 Jahren. Mehr als 3.500 Jahre Unterschied.

Das tatarisch-mazedonische Reich wurde von Philipp II. auf den Ruinen von Atlantis gegründet, das vor Tartaria durch eine große Überschwemmung zerstört wurde. Zu der Zeit, als Philipp II. geboren wurde, gab es nur eine Nation auf der Welt, und das waren die Kinder des Lichts, es gab weder Klone noch Griechen, da das antike Griechenland nie existiert hatte, aber es ist ein vollständiges Herstellung.

Hier ist eine kurze Zeitleiste einiger wichtiger Ereignisse, die in den letzten 700 Jahren stattgefunden haben:

Vor etwa 750 Jahren wurde Atlantis durch einen großen Tsunami mit einer Höhe von 600 m zerstört. Vor 700 Jahren begann eine neue Zeitlinie, die Zeitlinie von Tartaria – Mazedonien. Philipp II. von Mazedonien, der das tatarisch-mazedonische Weltreich gründete, wurde 1318 n. Chr. in der weißen Stadt Heraklion Lyncestis in Mazedonien geboren. 1365 n. Chr. wurde Alexander der Große in Heraklion Lynkestis geboren. 1600 n. Chr. beendete Alexander den Bau der Chinesischen Mauer. 1706 n. Chr. ereignete sich der erste Schlag für das tatarische Weltreich, als die natürliche Barriere der Meerenge von Gibraltar durchbrochen wurde und der Atlantische Ozean die Tiefdruckgebiete des Mittelmeers, der Adria, des Ionischen Meeres, der Ägäis und des Schwarzen Meeres überschwemmte, die vor der Überschwemmung stark besiedelt waren.

Vor der Überschwemmung gab es in diesem Gebiet nur wenige Süßwasserseen und es war die Hochburg des tatarisch-mazedonischen Reiches. Überreste davon sind der Kleopatra-Palast und Heraklion bei Kanopus am Mittelmeer. Die versunkene Stadt Baia, Italien und viele weitere in diesen Regionen. Vor der Überschwemmung lebten dort Milliarden Menschen.

7. 1712 n. Chr. Jesus Christus wurde in Heraklion Lyncestis in Mazedonien, dem heutigen Bitola, geboren und im Ohridsee getauft.

8. Als das tatarische Weltreich eine große Katastrophe erlitt, als die Barriere von Gibraltar durchbrochen wurde, wurde als Folge dieser großen Katastrophe das tatarisch-mazedonische Weltreich in drei Königreiche aufgeteilt.

Nicht lange nach diesem Ereignis zogen die drei tatarisch-mazedonischen Königreiche gegeneinander in den Krieg. Dieser Krieg ist in den Geschichtsbüchern als „Der Krieg von Troja“ bekannt.

Der Krieg von Troja wurde geführt, um die weiße Stadt ILION zu erobern, die zu Beginn der Zeit, als die menschliche Schöpfung vor 2024 Jahren begann, von Gott IL (SE, ENLIL) gegründet wurde und die Festungsstadt war, in der Philipp II., Alexander und Jesus lebten.

Die Stadt ILION wurde durch die große Flut von Atlantis beschädigt und nach der großen Flut baute Philipp II. sie als seine eigene Hauptstadt wieder auf. Der Troja-Krieg hatte nichts mit Griechen zu tun, es handelte sich größtenteils um ungebildete, 1,6 m große Kleinkinder.

Der Troja-Krieg wurde zwischen fünf Meter großen mazedonischen Riesen geführt, die über lasergelenkte Plasmawaffen und fliegende Kampfflugzeuge verfügten.

Als der Krieg von Troja endete, entstand auf dem europäischen Kontinent ein mazedonisches Reich, das bald in ein christliches Reich umgewandelt wurde.

Dieses mazedonische christliche Reich wurde von der deutsch-nordischen Institution in Byzantinisches Reich umbenannt.

Am 14. Oktober 1802 um 14 Uhr kam es zu einer großen Überschwemmung, die durch einen 600 m hohen Tsunami verursacht wurde, der im mazedonischen christlichen Königreich große Verwüstungen anrichtete. Dies ist die Zeit, als der geklonte Parasit in Aktion trat, der im späten 19. Jahrhundert das Osmanische Reich finanzierte und gründete, mit dem einzigen Ziel; das christlich-mazedonische Königreich zu übernehmen. Von da an hatten die Osmanen etwa 60 bis 80 Jahre lang das mazedonische christliche Königreich zerschlagen, es jedoch nie vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. 1914 – 18 Erster Weltkrieg. 1922 wurde das Osmanische Reich aufgelöst. 1939 – 45 Zweiter Weltkrieg.

Alles, was wir über das antike Griechenland, das antike Rom und das alte Ägypten wissen, wurde erst vor 200 Jahren von bezahlten Romanautoren im Deutsch-Nordischen Institut in Deutschland als erfundene Geschichte niedergeschrieben.

Was sie taten, war, dass sie Namen und Ereignisse aus der echten tatarisch-mazedonischen Geschichte übernahmen und viele fiktive Geschichten erfanden, die nie existierten, um eine gefälschte Erzählung von Ereignissen und Namen zu erstellen, und sie in Millionen gefälschter Geschichtsbücher, der Neuen Welt, veröffentlichten.

Das Bildungssystem nutzt die Ordnung, um die Massen zu unterrichten.

Daher gibt es heute, abgesehen von privaten Sammlern, kein einziges Buch, das älter als 200 Jahre ist, und jedes einzelne öffentliche Buch, das es gibt, ist eine fiktive Geschichte, die im Deutsch-Nordischen Institut geschrieben wurde, was nach 300 Jahren seines Bestehens der Fall 2012 geschlossen, nachdem jedes einzelne Fach, das wir in Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt lernen, erfunden wurde.

Stellen Sie sich vor, wie viele Professoren mit Master- und Doktortiteln in Geschichte einen mühsamen Ausbildungsprozess durchlaufen haben und Tausende von gefälschten Büchern voller Lügen gelesen haben.

Aber die kleine Zahl dieser Geschichtsschreiber hatte bei der Erfindung der Geschichte einen verborgenen Plan. Sie versteckten die wahre Geschichte in kodierten Mustern in den Büchern, die sie geschrieben haben.

Wenn sie diese Bücher heute lesen, können sie die kodierten Richtlinien heranziehen, um sie zu entschlüsseln, die ihnen die wahre Geschichte der Welt erzählen, die dem normalen Leser zugänglich ist Wer nicht über die codierten Richtlinien verfügt, um es richtig zu verstehen, wird eine falsche Erzählung und ein anderes Verständnis haben. Es geht um Spiele mit Worten.

Die wahre Geschichte liegt also offen in den Büchern vor Ihnen verborgen, aber Sie müssen wissen, wie man sie entschlüsselt, um sie richtig verstehen zu können.

Denken Sie daran, was Terence Kemp McKenna, ein amerikanischer Ethnobotaniker und Mystiker, über „Worte“ sagte:

„Das wahre Geheimnis der Magie besteht darin, dass die Welt aus Worten besteht, und dass man das Geheimnis der Welt aufdecken kann, wenn man die Worte kennt, aus denen die Welt besteht.“

Mehr dazu hier:

„Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“