Wissen, absolute Waffen und Unsterblichkeit: Was wollte Alexander der Große im fernen nördlichen Land Hyperborea finden?

Das mythische Hyperborea, das Land „jenseits des Nordwinds“, ist voller Gerüchte und Legenden. Erwähnungen davon reichen viele Jahre vor Christus zurück, und die Debatten über seine Existenz dauern bis heute an.

Die Bewohner von Hyperborea, die Hyperboreaner, verfügten über „geheimes Wissen“, das es ihnen ermöglichte, in „himmlischer Glückseligkeit“ zu bleiben, ohne Krankheit und Krieg zu kennen.

Geschätztes Land des Glücks und des Wohlstands

Hyperborea selbst entstand bei den Hellenen – so nannten sie das Land „weit im Norden“. In griechischen Mythen lag die geheimnisvolle Region jenseits des Landes der Skythen.

Die Sonne verließ praktisch nie den Himmel, starke Winde und schlechtes Wetter machten den tollen Menschen nichts aus. Die Hyperboreaner waren laut den Griechen als Heiler, Philosophen, Wahrsager, Wissenschaftler vorgestellt, die nach neuem Wissen und Vergnügen strebten.

Sie kannten keine Trauer und waren praktisch unsterblich – sie unterbrachen ihr Leben nur, wenn sie vom Leben gelangweilt waren und beschlossen, dass sie genug für ihr Leben hatten.

Apollo, der Schutzpatron und Held der Hyperboreaner, war eng mit der nördlichen Volksgruppe verbunden. Seine Diener Aristaios und Abaris lehrten die Hellenen verschiedene Wissenschaften. Die reiche Gesellschaft des fernen Landes brachte den Griechen regelmäßig großzügige Geschenke.

Hyperborea ist ein typisches Beispiel für ein unbekanntes Land, in dem es keine Trauer und Krankheit gibt, in dem jeder wohlgenährt und glücklich ist, eine Art „bessere Welt“ in der griechischen Mythologie.

Wo war Hyperborea?

Laut dem französischen Philosophen Rene Guenon war Hyperborea das primäre Zentrum der Zivilisation, und erst später erschien Atlantis. Der genaue Standort des Staates ist unbekannt, aber vermutlich könnte er sich in den Ländern „Jenseits von Boreas“, also irgendwo im Norden, befinden.

Die frühesten Erwähnungen von Hyperborea stammen aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. – darüber spricht der antike griechische Dichter Hesiod in seinem Gedicht „Theogonie“. Auch der Historiker Herodot und der Dichter Ovid ignorieren dieses geheimnisvolle Land nicht.

Hyperborea wurde von antiken Autoren erwähnt – Plinius dem Älteren und dem römischen Geographen Pomponius Mela aus dem 1. Jahrhundert. Im indischen Rig Veda, im iranischen Avesta, in chinesischen Chroniken sowie in russischen und deutschen Epen findet man eine Beschreibung eines wunderbaren Landes „am Ende der Welt“.

Einige westliche Historiker identifizierten das alte arktische Land mit Russland; Nostradamus nannte in seinen Jahrhunderten die Russen das hyperboreische Volk.

Überraschenderweise deutet alles darauf hin, dass Hyperborea am Nordpol lag. Die Okkultistin Helena Blavatsky glaubte, dass Spitzbergen und die Neue Erde die Überreste eines einst existierenden großen Eiskontinents seien.

Zu den berühmtesten Karten, die den Kontinent Hyperborea darstellen, gehört die Karte des Flamen Gerardus Mercator aus dem 16. Jahrhundert. Ein riesiger Kontinent umgibt den Nordpol mit einem hohen Berg in der Mitte.

Wissenschaftler glauben, dass das arktische Klima vor 30.000 Jahren mild war. Die Große Eiszeit, die angeblich aufgrund einer Verschiebung der Erdachse durch eine Kollision mit einem großen Asteroiden stattfand, führte zum Aussterben einer mächtigen arktischen Zivilisation.

Antike Mythen erklären das Verschwinden von Hyperborea durch den Krieg dieses Staates mit Atlantis. Kämpfe mit mächtigen Waffen führten zum Weltkrieg, zur Überschwemmung der Antarktis und zum Tod von Hyperborea.

Geheimnisse von Hyperborea

Legenden besagen, dass es auf der Erde einst ein Goldenes Zeitalter unter der Kontrolle einer hochentwickelten Zivilisation gab. Die Hyperboreaner waren reich und frei. Sie besaßen das Elixier der Unsterblichkeit und konnten ewig leben, bis das Sättigungsgefühl einsetzte.

Hochentwickelte Technologie ermöglichte ihnen den Einsatz von Flugzeugen, und Waffen von enormer Zerstörungskraft boten Schutz vor feindlichen Angriffen. Nach einigen Annahmen betrug die Existenzdauer der antiken Zivilisation etwa 15.000 Jahre.

Hyperborea hat schon immer Okkultisten und Theosophen angezogen. Es wurde angenommen, dass dieser Staat die „Große magische Triade“ besaß – „Unsterblichkeit“, „Absolute Waffe“ und „Universelles Wissen“.

In mythologischen Legenden werden Wunderwaffen als alles vernichtende Feuerpfeile beschrieben, die Apollo auf dem „Hyperboräischen Berg“ vergrub.

Sowohl die Nazis als auch die Sicherheitsbeamten des Landes der Sowjets waren auf der Suche nach der „Absoluten Waffe“. Nicholas Roerich interessierte sich für „universelles Wissen“.

Sucht nach Hyperborea

In Russland wurden während der Herrschaft von Katharina II. zwei Expeditionen ausgerüstet, um nach dem alten arktischen Land zu suchen.

Im 19. Jahrhundert wurden unter dem Kommando von Karl Koldewey und unter Beteiligung des Kartographen August Petermann auch zwei Expeditionen in die Arktis durchgeführt. Bekanntlich haben sie den Nordkontinent nicht gefunden.

Zu Sowjetzeiten, im Jahr 1922, machte sich eine Expedition unter der Leitung des Okkultisten Alexander Barchenko auf die Suche nach alten Zivilisationen im hohen Norden.

Vielleicht gelang es ihm, etwas Interessantes zu entdecken, aber alle seine Erkenntnisse wurden geheim. In unserer Zeit war der Philosoph Valery Demin, ein Anhänger Barchenkos, aktiv auf der Suche nach Hyperborea.

Es scheint, dass nur Alexander der Große es geschafft hat, das „Land der Seligen“ zu erreichen. Hinweise darauf finden sich in russischen Quellen und in alten Erzählungen aus dem Nahen Osten.

Warum wandte sich Alexander der Große nach Norden?

Es gab eine Legende, dass Alexander der Große nach der Eroberung Indiens in den Norden stürmte. Dies wird durch das „Zeichnungsbuch Sibiriens“ bestätigt, das im 18. Jahrhundert vom Geographen Semyon Remezov zusammengestellt wurde und den Ort angibt, den der große Eroberer erreichte. Die Legenden des Nahen Ostens erwähnen auch Alexanders Feldzug in den Norden, in das Land der Dunkelheit.

Was veranlasste den griechischen König, seine Rückkehr in seine Heimat zu verschieben?

Für Alexander, einen Schüler des Aristoteles, war der Besitz heiligen Wissens wichtiger als Siege auf dem Schlachtfeld. Nachdem Alexander während der Eroberung Babylons Zugang zu einem Archiv mit Informationen über die Hyperboräer erhalten hatte, beschloss er, die ultimative Waffe zu beherrschen und Unsterblichkeit zu erlangen.

Der König, dessen Vorfahren auf Herkules von Hyperborean zurückgehen, beschloss, den Weg des Helden von Hellas zu wiederholen und in den hohen Norden zu gelangen. Die Route wurde ihm durch eine alte Karte im Archiv vorgeschlagen.

Die alte russische Erzählung besagt, dass Alexander schließlich die Küste des Arktischen Ozeans erreichte, nachdem er unterwegs mehrere Schlachten mit der Rus erlitten hatte.

Er ging sogar auf die „Insel der Seligen“. Aber offenbar hat der König von Mazedonien das Geheimnis der Unsterblichkeit nie in Besitz genommen. Der Tod ereilte ihn ziemlich früh, im Alter von 33 Jahren.

König des Universums

Zu seinen Lebzeiten erhielt Alexander den Titel „König des Universums“ und jeder, der es schaffte, diesen Titel zu erlangen, träumte davon, die ultimative Waffe zu erhalten. Diese Waffe wird in vielen alten Geschichten über Helden und Götter erwähnt.

Darüber hinaus gibt es beispielsweise zahlreiche Hinweise in indischen, hellenischen und östlichen Quellen – „Titanomachie“, „Gigantomachie“, „Ramayana“, „Mahabharata“ und viele andere.

Natürlich musste sich jeder die Meinung anhören, dass es sich hierbei überhaupt nicht um gewöhnliche Legenden handelte, sondern um historische und sehr verlässliche Tatsachen, lediglich in Mythen gekleidete Daten über Ereignisse, die der Entwicklungsstand der damals lebenden Menschen nicht zuließ genauer erklären.

In der alten indischen Literatur wird beispielsweise eine schreckliche Waffe erwähnt, die absolut alles zerstören kann – Astravidya. Das Mahabharata erwähnt auch eine katastrophale Waffe – die „Waffe Brahmas“. Es wird ausführlich beschrieben und die Beschreibung erinnert überraschend an die Explosion einer thermonuklearen Bombe.

Beim Einsatz der „Brahma-Waffe“ ragen Säulen in den Himmel. Bis zum Horizont ist alles in Dunkelheit getaucht. Tödliche Wirbelstürme fegen alles weg, was ihnen in den Weg kommt.

Die Welt brennt unter der schrecklichen Hitze dieser Waffe – Tausende Menschen und Streitwagen werden in einer schrecklichen Explosion verbrannt. Die verbrannten Elefanten rennen entsetzt umher und verstehen nicht, woher der Schmerz und die Gefahr kommen.

Darüber hinaus wird zum Abfeuern dieser Waffe ein riesiger „Eisenpfeil“ verwendet. Man braucht keine große Vorstellungskraft, um zu verstehen, worüber wir reden – eine moderne Atomrakete. Es gibt auch Erwähnungen in der hellenischen Mythologie.

Beispielsweise spricht der römische Astronom Julius Hyginus, der im zweiten Jahrhundert n. Chr. lebte, vom Sieg der olympischen Götter, woraufhin diese ihre Waffen in Hyperborea versteckten. Zu diesen Waffen gehören ein Feuerpfeil und ein Blitz. Warum nicht moderne Schusswaffen oder vielleicht sogar Gaußgewehre oder Laser?

Auch die Burjaten, Mongolen, Uiguren, Tibeter und Tuwiner haben Geschichten über einen schrecklichen Eisenvogel, der ein ganzes Volk zerstören könnte.

Aber die Menschen wurden dank eines feurigen Pfeils gerettet, der einen großen Eisenvogel abschoss. Ähnelt das nicht einem modernen Bomber und einer Boden-Luft-Rakete?

Alexander bewahrte das während des Feldzugs erworbene Wissen und die in Babylon erbeuteten Papiere in einer besonderen Truhe auf. Nach dem Tod des Königs wurde sein Archiv einige Zeit im Jerusalemer Tempel aufbewahrt, dann fiel es in die Hände der Templer und ging nach deren Niederlage an die Freimaurer.

Mercator zeichnete seine Karte vermutlich auf der Grundlage von Alexanders Papieren und Katharina II. stützte sich bei der Organisation einer Expedition zum Nordpol auf Informationen über den arktischen Stammsitz, die sie von den Freimaurern erhalten hatte.

Bisher wurden keine wirklichen Beweise für die Existenz von Hyperborea gefunden, es gibt nur Mythen. Aber wie Sie wissen, entstehen Mythen nicht aus dem Nichts. Erkenntnisse aus Demins Expeditionen deuten darauf hin, dass es vor mehreren tausend Jahren tatsächlich im Hohen Norden auf dem Gebiet des heutigen Russlands eine hochentwickelte Zivilisation gab .

Ob es Hyperborea war – die Zukunft wird es zeigen.