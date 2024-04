Geboren um ein freier Mensch zu sein

Es ist nicht normal, dass sich die Menschen ständig mit korrupten Regierungen, gierigen Politikern, Lügenmedien, korrupten Ärzten, vielen Wissenschaftlern eine Gehirnwäsche und einer indoktrinierten Gesellschaft beschäftigen.

Das ist einfach nicht normal, dies ist eine konstante und perfekt ausgearbeitete Strategie, um die menschliche Gesellschaft in Sklaverei gebunden zu halten.

Das System ist so gut ausgeführt, dass die meisten Menschen es buchstäblich mit ihrem eigenen Blut verteidigen werden.

Das System schafft die Illusion von Freiheit, setzt diese Illusion durch Unterricht in der Schule, Fernsehnachrichten, Filmen, Büchern und indoktrinierte Eltern, die von ihren programmierten Eltern und Lehrern unterrichtet wurden.

Manchmal gibt es jedoch in der Geschichte einen Moment, in dem die Systemmanipulation so Extreme erreicht, dass sie den gegenteiligen Effekt verursacht. Die Leute fangen an, Dinge zu realisieren.

Dieses Stadium des Bewusstseins ist wie eine Lawine, schnell und grenzt an alles auf ihrem Weg. Das mag das System nicht.

Das System braucht Sklaven, die sich dafür anstrengen, obwohl sie ihre Jobs hassen, obwohl sie die Regierungen und die Fanatiker hassen, die ihnen Wohlstand versprochen haben und sie jetzt bestellen und erpressen. Wie kann ein Unternehmen auf einer solchen Basis funktionieren?

Das kann er nicht. Die Menschheit wird es eines Tages nicht ertragen und revoltieren. Und wir befinden uns jetzt in dieser Phase. Wir stehen vor 2 Wegen: Immer und immer wieder manipuliert zu werden oder einfach ein freier Mensch zu sein, der eine Gesellschaft schafft, die eine Chance auf ein schönes, gesundes und glückliches Leben auf dieser Erde hat.

Es liegt alles im Volk. Menschen erschaffen ihre eigene Realität.