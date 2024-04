Die Rückkehr der Anunnaki und von Nibiru

Es wird angenommen, dass die Anunnaki die Schöpfer des Menschen waren . Diese mächtigen Götter verließen die Erde vor langer Zeit und sagten, dass sie eines Tages zurückkehren würden.

Wenn man sich die alten Kulturen auf der ganzen Welt ansieht, ist es interessant, dass die meisten Schöpfergötter die Erde verlassen haben und versprochen haben, eines Tages zurückzukehren.

Bestimmten Forschern und Autoren zufolge müssen die Anunnaki zur Erde zurückkehren, um „das, was sie falsch gemacht haben, wiedergutzumachen“, um ein spirituelles Erwachen und die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins zu beschleunigen.

Die Anunnaki könnten zur Erde zurückkehren, heißt es in einem aktuellen Interview mit Stan Deyo, der sagte, dass die NASA und das Pentagon glauben, dass die Annunaki mit der Ankunft des Planeten Nibiru zurückkehren werden.

Aber Moment mal, Nibiru, die Anunnaki und all diese Dinge existieren wirklich? In der sumerischen Mythologie waren die Anunnaki eine Gruppe guter und böser Götter und Göttinnen, die auf die Erde kamen und schließlich die Menschheit erschufen.

Die Existenz der alten außerirdischen Zivilisation – der Anunnaki, die in der fernen Vergangenheit auf die Erde kamen, wird seit langem von Forschern bestritten, ihre Existenz und ihre Ankunft auf dem Planeten Erde ist jedoch in vielen alten Texten gut dokumentiert, die die Geschichte demnach völlig ignoriert haben, was zahlreiche Autoren aus aller Welt beweisen sollen.

Interessanterweise gibt es bestimmte afrikanische Kulturen, die glauben, dass außerirdische Wesen seit Zehntausenden von Jahren die Erde besuchen.

Die Zulu-Legenden sprechen beispielsweise von einer Zeit, als „Sternbesucher“ kamen, um nach Gold und anderen natürlichen Ressourcen zu graben. Diese Minen wurden von Sklaven betrieben, die vom „Ersten Volk“ geschaffen wurden.

Einigen Quellen und Interpretationen zufolge stammten diese Götter aus Nibiru. Die Assyrer und Babylonier nannten den Planeten „Marduk“.

Die Sumerer sagten, dass ein Jahr auf dem Planeten Nibiru (A SAR) 3.600 Jahren auf der Erde entspricht.

Laut der Washington Post : „Ein Himmelskörper, der möglicherweise so groß ist wie der Riesenplanet Jupiter und möglicherweise so nah an der Erde liegt und Teil dieses Sonnensystems sein könnte, wurde von einem Teleskop im Orbit an Bord eines Planeten in Richtung des Sternbildes Orion gefunden.“

Laut einem Mitarbeiter am US-Infrarot-Astronomiesatellit … „Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir nicht wissen, was es ist“, sagte Gerry Neugebauer, leitender IRAS-Wissenschaftler.

Harrington schrieb 1988 einen sehr interessanten Artikel im Astronomical Journal.

Harrington vermutete, dass es einen Planeten gab, der drei- oder viermal so groß wie die Erde war und dass er drei- oder viermal weiter von der Sonne entfernt war als Pluto.

Den vorgestellten mathematischen Modellen zufolge wird angenommen, dass Planet X oder Nibiru eine extrem elliptische Umlaufbahn von 30 Grad hat.

Im Jahr 2008 gaben japanische Forscher bekannt, dass es ihren Berechnungen zufolge in einer Entfernung von etwa 100 AE (astronomischen Einheiten) einen „unentdeckten“ Planeten geben soll, der bis zu zwei Drittel der Größe des Planeten Erde beträgt.

Viele würden sagen, dass das oben Gesagte darauf hindeutet, dass ein Planet wie Nibiru existieren kann.

Es wird angenommen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Anunnaki 120 Sars betrug, was nach alten Texten 120 x 3.600 oder 432.000 Jahren entspricht.

Die Liste der sumerischen Könige ist vielleicht einer der wichtigsten antiken Texte, der einen Moment in der Geschichte perfekt beschreibt, in dem die „Götter“ buchstäblich Tausende von Jahren herrschten.

„Nachdem die Herrschaft vom Himmel herabgestiegen war, war die Herrschaft Eridug. In Eridug wurde Alulim König; Er regierte 28800 Jahre lang. Alaljar regierte 36.000 Jahre lang. 2 Könige; sie regierten 64.800 Jahre lang.“

Eines der interessantesten Details der Liste der sumerischen Könige ist die Tatsache, dass die älteste Liste acht Könige beschreibt, die die Erde insgesamt 241.200 Jahre lang regierten, da das ursprüngliche Königtum „vom Himmel herabgestiegen“ war, bis die „Große Sintflut“, die über die Erde fegte, und erneut „wurde die Herrschaft“ nach der Sintflut „vom Himmel genommen“.