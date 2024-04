Annunaki: Götter vom Planeten Nibiru und die Schöpfer des Menschen (Video)

Antike Inschriften wurden entschlüsselt, was zu einer faszinierenden Theorie führte, die die gesamte Menschheitsgeschichte in Frage stellt. Eine Theorie, die die Forscher verblüfft hat, lautet: War Jesus ein Anunnaki?

Unsere Astrosonne lockte vor fast 3,9 Milliarden Jahren aufgrund der Gravitationskraft einen fremden Planeten in unser Planetensystem.

Die Sumerer nannten den Planeten „Nibiru“, den kreuzenden Planeten, und es war ein rötlicher Planet mit einer gewaltigen Größe, die wir nur mit Jupiter gleichsetzen können.

Als Nibiru von seiner Umlaufbahn abkam, kollidierte es mit einem anderen Koloss, einem Planeten namens Tiamat, einem wässrigen Stern mit riesigen Ozeanen, und verursachte katastrophale kosmische Zerstörung.

Letzterer verfügte über 11 Satelliten, wobei Kingu der größte war. Damals gab es laut den Sumerern nur acht Planeten in unserem Sonnensystem: Mummu, Lahamu, Lahmu, Tiamat, Kishar, Anshar, Anu und EA.

Die Sonne wurde als „Apsu“ bezeichnet, und es scheint, dass einige Planeten aus anderen größeren Himmelskörpern entstanden sind, und man glaubte, dass Uranus und Neptun aus einer Wolke entstanden seien, die ihren Ursprung in den Ringen des Saturn habe.

Als Nibiru in der Nähe von Anshar (Saturn) vorbeizog, bewegte sich einer seiner Satelliten an den Rand des Sonnensystems und der Satellit wurde als „Gaga“, unser heutiger Pluto, bekannt.

Später machte eine unfassbare Kollision zwischen Nibiru und Tiamat letzteren leblos und schwirrte ziellos durch das Sonnensystem.

Nach 3.600 Jahren kehrte Nibiru in das System zurück, diesmal zwischen Mars und Jupiter. Während dieser zweiten Invasion kollidierte Nibiru mit der Masse des bereits existierenden Tiamat und teilte es in zwei Teile.

Es heißt, dass einer von ihnen als unser heutiger Planet Erde inkarnierte und der andere zu einem Ring aus Asteroiden wurde, der die inneren Sterne von den äußeren trennte. Ki genoss die warmen Strahlen von Apsu (Sonne) und die leuchtende Nacht von Kingu (Mond).

Die Anunnaki definierten ein nibiruanisches Jahr als Shar, was 3.600 Jahren auf der Erde entspricht, also der gleichen Zeit, die Nibiru braucht, um einen Zyklus auf seiner invasiven Umlaufbahn um unser Sonnensystem abzuschließen.

Natürlich würden diese 3.600 Jahre für die nibiruanischen Anunnaki nur einen Zyklus ihres Kalenders darstellen.

Doch was verheimlicht die NASA über Nibiru? Droht eine Katastrophe epischen Ausmaßes? Gibt es derzeit Hinweise auf ein wahrscheinliches Comeback? Die systematische Täuschung, der wir durch die Mainstream-Medien ausgesetzt sind, sowie die von bestimmten Regierungsinstitutionen verhängte Sperre versetzt uns in eine außerordentliche Verwundbarkeit hinsichtlich der Wahrheit der Realität, die uns begegnet.

Die Sichtungen der beiden Sonnen in einigen Regionen des Planeten, das Hawaii-Observatorium, das einen Sonnenaufgang mit einem hellen, offiziell nicht anerkannten Planeten beobachtet, und donnernde Geräusche in verschiedenen Teilen des Globus, die von oben kommen, haben selbst die größten Skeptiker verblüfft.

Im Laufe der Zeit wurden mehrere Hypothesen aufgestellt, doch die Weite des Unbekannten ist ebenso überwältigend wie konkret.

Diese alten Manuskripte enthalten die wahre Geschichte und Herkunft der Menschen. Zecharia Sitchin, ein verstorbener Sprachwissenschaftler, widmete mehr als 30 Jahre seines Lebens der Übersetzung alter sumerischer Tafeln, um 1976 sein Buch „Der zwölfte Planet“ zu veröffentlichen. Sitchin analysierte die Inschriften und entdeckte, dass die Sumerer sich des Sonnensystems bewusst waren.

Dazu gehört ein zwölfter Stern namens NIbiru, dessen unregelmäßige Umlaufbahn ihn bis auf 3.600 Jahre an die Erde heranführte. Die Anunnaki, ihre Bewohner, kamen vor Tausenden von Jahren auf der Suche nach Reichtümern und Mineralien auf die Erde.

Aus verschiedenen Quellen geht deutlich hervor, dass sie es waren, die mit ihrer außergewöhnlichen Gentechnik die menschliche Spezies geschaffen haben.

Dies ist die Geschichte, die die offizielle Wissenschaft nicht anerkennen will, da sie Darwins Evolutionstheorie entkräften würde, deren Grundlagen zwar unbeweisbar sind, aber vom Establishment gedankenlos akzeptiert werden.

Ein auf Manipulation basierender Ansatz, mit dem Beweise für unsere außerirdische Herkunft verschleiert werden sollen.

Wissenschaftler und Archäologen haben ihre Karriere aufs Spiel gesetzt, um bisher unbekannte Geschichte ans Licht zu bringen. Sumerien, die älteste Gesellschaft der Welt, hat eine Fülle von Literatur und Beweisen bereitgestellt; Es liegt an jedem Einzelnen, die Hypothese, wer die ursprünglichen Schöpfer der Menschheit waren, zu akzeptieren oder abzulehnen.

Viele glauben, dass vor etwa 445.000 Jahren antike Astronauten von einem anderen Planeten im Kosmos auf der Erde landeten, um nach Gold zu suchen. Die erste Anunnaki-Expedition, die auf der Erde landete, bestand aus 50 Anunnaki unter der Leitung von Enki.

Er bat seinen Vater, die erste Stadt in Südmesopotamien mit dem Namen Eridu zu bauen, was „in der Ferne gebautes Haus“ bedeutet. Die erste Goldabbau-Expedition scheiterte und Enki kehrte zurück und schickte Enlil als Leiter der Goldabbau-Mission.

Diesmal war es Abzu, „die Urquelle“, die 600 Anunnaki in Nordafrika empfangen sollte. Den Tafeln zufolge errichteten die vom Himmel herabgestiegenen Männer insgesamt sieben Operationsstandorte im gesamten südlichen Mesopotamien.

Zecharia Sitchin konnte daraus schließen, dass diese Städte strategisch günstig gelegen waren, um Nibirus Raumschiffe aufzunehmen.

Als Enlil einmal zur Inspektion ging, revoltierten die Anunnaki-Bergleute gegen ihn und er teilte seinem Vater mit, dass die Goldversorgung unterbrochen sei, die Minen geschlossen seien und die Anunnaki keine Goldminen mehr abbauen würden.

Sein Vater akzeptierte die Bitten seiner Untergebenen, stellte die Bergbauaktivitäten ein und befahl Enki, Menschen zu erschaffen. Enki sagte: „Wir werden einen Menschen erschaffen, in den das Anunnaki-Gen eingefügt werden kann.“

Damals wurde das Gesetz des Lebens geändert. Sie gaben den Männern und Frauen sehr begrenzte geistige Fähigkeiten und erschufen weiterhin Menschen mit der Absicht, sie als primitive Sklaven zu behandeln.

Enki schloss sich in seinem Labor in Eridu ein, um den Homo Sapiens zu perfektionieren und ihn langlebiger und intelligenter zu machen. Dafür verwendete er sein eigenes Sperma.

Damals wurde „Adapa“ geboren, den die biblischen Texte als Adam definierten und der die Fähigkeit besaß, sich fortzupflanzen. Das machte Enlil wütend, der Menschen nur als Sklaven ansah und gegen die Idee von Enki war.

Er war der Meinung, dass der Mensch nur als Subjekt der Gewalt und ohne Fortpflanzungsfähigkeit eingesetzt werden dürfe.

Mehrere Anunnaki brachten den Menschen andere Dinge als den Bergbau bei, wie zum Beispiel das Bewirtschaften von Feldern, das Rezitieren von Gedichten, Tanzen und Singen für sie.

Einige Männer wurden zu Priestern geweiht, damit sie ihre Tätigkeit in den Tempeln ausüben und die Götter verehren konnten. Jeder Anunnaki nährte sein Ego, um als Gott verehrt zu werden, und das alles ist uns nur durch die Entdeckung von 25.000 Tontafeln bekannt, die anschaulich erzählen, wie diese außerirdischen Zivilisationen vor mehr als 445.000 Jahren auf die Erde kamen.

Wer waren diese Anunnaki? Wir wissen mit Sicherheit, dass sie als Gott betrachtet wurden, was sie sicherlich nicht waren.

Wir können sie als eine fortgeschrittene Zivilisation bezeichnen, die auf Physik und Technologie basiert und in der Lage ist, dimensionale Ebenen und Galaxien zu durchqueren.

War Jesus ein Anunnaki? Was verbarg uns die Bibel? Was wissen wir über unsere Ursprünge als Menschheit? Wenn die Anunnaki-Theorie akzeptiert wird, würden die Vorurteile in Darwins Theorie entfacht und mehrere religiöse Theorien des westlichen Monotheismus annulliert werden.

