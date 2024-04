Dieser riesige Riss in Kenia spaltet Afrika in zwei Teile

Was würden Sie tun, wenn an Ihrem Wohnort plötzlich ein großer Riss in der Erde auftauchen würde?

Auch wenn dies wie ein Ereignis erscheinen mag, das eines Hollywood- Katastrophenfilms würdig wäre , ist es tatsächlich im wirklichen Leben passiert!

Im Jahr 2018 begannen entlang des Großen Afrikanischen Grabenbruchs in Kenia riesige Risse zu entstehen.

Während Geologen seit langem wissen, dass sich die tektonischen Platten entlang Ostafrikas langsam auseinanderbewegen, sind die riesigen Risse, die in der Erde entstehen und Häuser zerstören, ein deutlicherer Beweis für diese Tatsache.

Experten gehen davon aus, dass die Kluft in den nächsten 5 bis 10 Millionen Jahren weiter wachsen wird, bis sich Ostafrika vollständig vom Rest des Kontinents getrennt hat.

Dadurch wird ein neuer Ozean entstehen und Ostafrika in eine Insel verwandelt.

Das Ostafrikanische Grabensystem ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich divergierende tektonische Platten voneinander entfernen, wobei die afrikanische Platte nun aus zwei getrennten Einheiten zu bestehen scheint – der somalischen tektonischen Platte und der größeren nubischen tektonischen Platte –, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen.

Diese tektonische Aktivität trägt nicht nur zur möglichen Bildung des sechsten Ozeans der Erde bei, sondern verändert auch die Geographie Ostafrikas und spiegelt die Prozesse wider, die einst den riesigen Protokontinent Pangäa trennten und den Atlantischen Ozean bildeten.

Wenn die nubische und die somalische Platte weiter driften, könnten Länder wie Uganda und Sambia in Zukunft ihre eigenen Küsten haben.

Beweise für die Spaltung

Jüngste geologische Untersuchungen und Satellitenbilder haben überzeugende Beweise für die langsame, aber stetige Spaltung des afrikanischen Kontinents geliefert.

Diese Beobachtungen bestätigen die aktive Spaltung des Kontinents, da sich der Ostafrikanische Graben allmählich vergrößert.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Entdeckung zwar aufregend ist, der Spaltungsprozess jedoch mehrere zehn Millionen Jahre dauern wird, bis er vollständig gespalten ist.

Um es ins rechte Licht zu rücken: Derzeit divergieren die Platten mit einer durchschnittlichen Rate von 0,2 Zoll (7 Millimeter) pro Jahr.

Während sich der Graben derzeit über dem Meeresspiegel befindet, wird er sich mit der Zeit erweitern und die Kruste wird dünner und sinkt ab.

Irgendwann wird ein kleiner Seeweg, ähnlich wie das Rote Meer, in die Riftzone eindringen, die Geographie der Region verändern und einen eigenen kleinen Kontinent schaffen.

Was ein gespaltener Kontinent für Afrika bedeutet

Die mögliche Spaltung des afrikanischen Kontinents hat erhebliche Auswirkungen auf seine Zukunft. Wenn sich das Ostafrikanische Rift Valley weiter ausdehnt, könnte dies zur Entstehung eines Ozeanbeckens führen, das die Umwelt und das Klima der Region grundlegend verändert.

Dieser Wandel könnte sich auf die Artenvielfalt , die Wasserressourcen und die landwirtschaftlichen Praktiken auswirken und sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Bewohner Ostafrikas mit sich bringen.

Darüber hinaus könnte die allmähliche Trennung die geopolitische Landschaft des Kontinents beeinflussen, da neue Seerouten entstehen und Nationen ihre territorialen Grenzen neu bewerten. Es könnte sogar neue Möglichkeiten für Handel und Kommunikation schaffen.

Vergleich der Kluft Afrikas mit anderen geologischen Phänomenen

Während dieses geologische Phänomen für manche revolutionär erscheinen mag, ist es tatsächlich recht häufig.

Wenn Sie sich eine Karte ansehen, werden Sie schnell erkennen, dass Afrika und Südamerika scheinbar perfekt zusammenpassen. Das liegt daran, dass sie einst eine Landmasse waren. Im Laufe der Zeit wurde das Land durch den Mittelatlantischen Rücken geteilt.

Was führt zur Spaltung der somalischen und nubischen Platte?

Während Experten bereits seit einiger Zeit wissen, dass Afrika in zwei Teile gespalten ist, ist es schwierig, die genaue Ursache herauszufinden.

Eine weite Zone seismischer Aktivität und Hinweise deuten nun darauf hin, dass der Riss durch eine am östlichen Rand Afrikas aufsteigende Superwolke verursacht wird.

Letztendlich kann das plötzliche Auftreten des Risses auf starke Regenfälle in der Gegend zurückzuführen sein.