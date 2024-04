Das Geheimnis des Berges Urraca – Gibt es dort ein Portal?

Im Norden des amerikanischen Bundesstaates New Mexico gibt es einen kleinen Tafelberg namens Urraca Mesa, mit dem viele seltsame Geschichten, Legenden und Sagen verbunden sind.

Verschiedene Indianerstämme siedelten sich jahrtausendelang um diesen Berg an – Navajo, Apache, Pueblo (auch bekannt als Anasazi), und in der Folklore jedes dieser Stämme wird der Berg als ein Ort bezeichnet, an dem ständig seltsame und beängstigende Dinge geschehen.

Besonders viele Geschichten erzählen vom plötzlichen, mysteriösen Verschwinden des Pueblo-Stammes vor mehreren hundert Jahren.

Selbst Historiker wissen immer noch nicht, was mit ihnen passiert ist. Entweder wurden sie von anderen Stämmen getötet, oder sie flohen hastig, aus Angst vor jemandem, oder … im Allgemeinen gibt es viele Hypothesen.

Das Geheimnis des Berges Urraca

Schamanen sagen, dass damals auf dem Gipfel des Urraca ein erbitterter Kampf zwischen Menschen und bösen Wesen aus der Unterwelt stattfand.

Und viele Menschen starben in dieser Schlacht, darunter alle An Asazi, bevor das Volk schließlich siegte, die Geister zurück in den Untergrund trieb und den Eingang versiegelte.

Angeblich gibt es seitdem irgendwo auf dem Gipfel des Urrac ein verstecktes Portal zu einer anderen Welt.

Und es ist fast unmöglich, es zu finden, da es für den Durchschnittsmenschen nicht sichtbar ist. Aber von Zeit zu Zeit sickert da immer noch etwas durch.

Im Jahr 2003 wurde die Geschichte eines Touristen, der alleine auf den Gipfel des Urraca ging, dort ein Zelt aufschlug und einschlief, im Internet populär.

Nachts wurde er von einem heftigen Regenguss geweckt und als er nach draußen schaute, um die Elemente zu betrachten, bot sich vor seinen Augen ein völlig anderer und viel beängstigenderer Anblick.

Er sah, wie etwa einen Meter über dem Boden eine vertikale blaue Linie erschien, die dann „wie ein Vorhang zusammenfiel“ und Reiter auf Pferden aus diesem „Portal“ sprangen, die wie klassische Indianer aus alten Western aussahen.

Der Tourist hatte schreckliche Angst und rannte panisch davon, wobei er alle seine Sachen zurückließ. Und dann prallte er gegen einen Viehzaun aus Stacheldraht, wurde schwer verletzt und wäre fast verblutet, sagte er. Was später mit diesen Reitern geschah, wusste er nicht.

Außerdem erscheinen im Netzwerk von Zeit zu Zeit Nachrichten von anderen neugierigen Touristen, die den Aufstieg auf den Gipfel des Urraca wagen.

Und sie sagten, sie hätten dort einen alten indischen Schamanen gesehen, der manchmal mit blauem Licht leuchtete oder blaue Kugeln in der Luft schwebte.

Michael Connellys Buch „Riders in the Sky: Ghosts and Legends of the Philmont Scout Ranch“ erzählt, wie in der Gegend des Mount Urraca wiederholt eine Herde Geisterpferde gesichtet wurde und dass ein Pfadfinder spurlos auf dem Berg verschwand.

Seitdem berichten Touristen manchmal von der gespenstischen Silhouette eines Jungen in Pfadfinderuniform, der abends laut weint und versucht, sich ihrem Lagerfeuer zu nähern.

Und wenn jemand versucht, ihm zu helfen, stöhnt der Junge: „Ich kann nicht“ und verschwindet.

Es gab auch Berichte über Sichtungen „dämonischer Kreaturen“ auf dem Gipfel des Urraca, darunter eine pechschwarze Gestalt von der Größe eines 7-jährigen Kindes, das wie besessen Touristen beobachtet, während es sich hinter Bäumen versteckt.

Andere behaupteten, sie seien auf seltsame Menschen „in veralteter Kleidung“ gestoßen, ebenso auf Tiere, deren Aussehen nicht ganz normal aussah.

Es gibt sogar die Meinung, dass das Portal auf dem Berg Urraca mit seinem starken Energiefeld den Genotyp lokaler Tiere und Pflanzen beeinflusst, sie verändert, entstellt und verkrüppelt.

Ernsthafte Wissenschaftler versuchten auch, Urracs Anomalien zu untersuchen. Im Jahr 1968 kam der Geologe F. Leo Misaki hierher und fand heraus, dass es hier viel Eisen und Magnetit gibt, was erklären könnte, warum hier bei Gewittern so oft Blitze zu sehen sind, sowie die Natur des mysteriösen blauen Leuchtens in der Luft .

Letztendlich kam Misaki jedoch zu dem Schluss, dass „es keine einfache Erklärung für diese geochemischen Anomalien gibt“.

Auf dem Teil des Berges, der die Form eines hohen und fast genau senkrechten Felsens hat, gibt es viele Geoglyphen, die hier vor vielen Jahrhunderten von einheimischen Indianern hinterlassen wurden.

Leider ist es unmöglich, Fotos dieser Zeichnungen im Internet zu finden, aber es wird behauptet, dass einige von ihnen seltsame „nichtmenschliche“ Kreaturen darstellen.