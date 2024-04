Russlands TOP 3 Geheimnisse außer dem Vorfall am Djatlow-Pass

Eine mysteriöse, ungeklärte Explosion, eine anomale Zone und eine makabre Kreatur, die im Wald entdeckt wurde – auch diese seltsamen russischen Geheimnisse sind bis heute ungelöst.

1. „Akte X“ im Ural

Im Sommer 1996 fand Tamara Prosvirina, eine schizophrene Frau, die in der kleinen Stadt Kyschtym im Uralgebiet (1.764 km östlich von Moskau) lebte, ein seltsames Lebewesen im Wald und brachte es nach Hause.

Sie nannte die Kreatur „Aljoschenka“ [Kurzform für Alexey], nach ihrem Sohn, der damals wegen Diebstahls im Gefängnis saß.

Menschen, die die Kreatur sahen, sagten, sie sehe überhaupt nicht menschlich aus: „Sein Mund war rot und rund, er sah uns an. Er sah traurig aus, ich hatte Schmerzen, als ich ihn ansah“, erinnert sich Proswirinas Schwiegertochter, die Aljoschenka zufällig sehen durfte.

Als Prosvirina in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert wurde, starb die Kreatur, da es niemanden gab, der sich um sie kümmerte. Sein Körper wurde von Prosvirinas Freund mumifiziert – erst später wurde er von der örtlichen Polizei beschlagnahmt, die kein Interesse daran zeigte, seinen Ursprung zu untersuchen.

Der örtliche Polizist Vladimir Bendlin, der später von der Presse den Spitznamen „Fox Mulder“ erhielt, war der erste und einzige, der versuchte, die Geschichte zu verstehen. Er bewahrte den Körper der Kreatur in seinem heimischen Kühlschrank auf und gab Berichte in Auftrag, die leider zu sich gegenseitig ausschließenden Schlussfolgerungen kamen:

Einer behauptete, Aljoschenka sei kein Mensch, der andere behauptete, es sei ein Kind mit schrecklichen Missbildungen – eine Hypothese, die gar nicht so unplausibel ist. denn die Stadt Kyshtym war Schauplatz der ersten Atomkatastrophe in der sowjetischen Geschichte, vergleichbar mit Fukushima und Tschernobyl.

Heute scheint eine endgültige Schlussfolgerung über den Ursprung des mysteriösen Wesens allzu weit entfernt, da fast alle an dem Mysterium beteiligten Personen gestorben sind, die Leiche verschwunden ist und seine „Mutter“, Tamara Prosvirina, tödlich von einem Lastwagen angefahren wurde Nacht.

2. Die M-Zone

UFO-Sichtungen, Halluzinationen, Berichte über mysteriöse Lichter am Himmel und defekte Kompasse und Elektronik sind alles Merkmale einer anomalen Zone in der Wildnis Russlands.

Ein 45 Quadratkilometer großes Gebiet inmitten eines dichten Waldes in der Region Perm ist vielen Menschen innerhalb und außerhalb Russlands als Molebsky-Dreieck, Permer Anomaliezone oder M-Zone bekannt.

Mehrere Zeugen berichten von mehreren seltsamen Vorkommnissen in der Gegend, die vom Erkennen mysteriöser Lichtkugeln bis hin zu körperlichem Übelkeitsgefühl oder, alternativ dazu, moralischer und körperlicher Hochstimmung, von Wetter- oder technischen Anomalien bis hin zu schweren Halluzinationen reichen. Unzählige Berichte über UFO-Sichtungen tragen zur Begeisterung der Öffentlichkeit über die M-Zone bei.

Scharen von Ufologen und regelmäßigen Touristen, die auf der Suche nach Antworten sind, strömen in die Zone, darunter auch die Fernsehsendung „Sightings“ der Fox Broadcasting Company. Keiner der Besucher konnte das M-Zone-Rätsel lösen. Bis jetzt.

3. Die Tunguska-Explosion

Am 30. Juni 1908 explodierte ein unbekanntes Objekt in einem verlassenen Wald in Sibirien. Wissenschaftler schätzten, dass das Objekt am Himmel über dem Fluss Podkamennaya Tunguska explodierte und Schäden verursachte, die so stark waren, wie eine Wasserstoffbombenexplosion verursacht hätte. Infolgedessen wüteten Magnetstürme auf der gesamten Nordhalbkugel und die nahegelegene Waldmasse um das Epizentrum wurde vernichtet.

Da die Explosion in Siedlungen zu spüren war, die bis zu 800 km vom Epizentrum entfernt lagen und niemand Trümmer (z. B. von einem Meteoriten) entdeckt hatte, hatten die Einheimischen verschiedene Theorien über den Ursprung des mysteriösen Ereignisses.

Einige Christen dachten, es sei die Wiederkunft Christi, die einheimische heidnische Bevölkerung glaubte, es sei die Ankunft ihres Donnergottes, andere befürchteten, es sei der Beginn des zweiten russisch-japanischen Krieges (da der erste gerade erst im Jahr 1905 endete). Manche wollten sogar ein fehlgeschlagenes Experiment des amerikanischen Erfinders Nikola Tesla dafür verantwortlich machen.

Obwohl die Wissenschaft Fortschritte machte und mehrere Expeditionen versuchten, die Ursache der Explosion herauszufinden, bleibt die Tunguska-Explosion bis heute ein Rätsel. Der Hauptgrund dafür ist das völlige Fehlen eines Kraters und jeglicher Trümmer des Objekts, die die Explosion verursacht haben könnten.

Da es einen Unfall gibt, aber nichts, was ihn möglicherweise verursacht haben könnte, gibt es bis heute verschiedene Verschwörungstheorien .

Einige glauben, dass es sich um ein außerirdisches, nuklearbetriebenes Raumschiff handelte, andere um einen Klumpen Antimaterie, während andere glauben, dass es sich um einen Eiskometen handelte, der beim Aufprall schmolz. Auf jeden Fall ist die Tunguska-Explosion ein weiteres ungelöstes russisches Rätsel.