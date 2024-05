Geomangetischer Sturm: Sonneneruption M9.1 bricht in der geoeffektiven Region 3663 aus

Eine sehr starke Sonneneruption der Größe M9.1 brach am 4. Mai 2024 um 06:19 UTC in der aktiven Region 3663 aus. Das Ereignis begann um 06:02 Uhr und endete um 06:30 UTC. Dies ist die sechste und stärkste Sonneneruption der M-Klasse seit X1.6 am 3. Mai.

Dieser Ausbruch war mit Radioemissionen vom Typ II (geschätzte Geschwindigkeit 950 km/s) und IV verbunden, was darauf hindeutet, dass ein koronaler Massenauswurf (CME) erzeugt wurde.

Darüber hinaus wurde von 06:13 bis 06:16 UTC ein 10-cm-Radioburst mit einem Spitzenfluss von 280 sfu entdeckt. Ein 10-cm-Funkausbruch weist darauf hin, dass der mit einer Sonneneruption bei der 10-cm-Wellenlänge verbundene elektromagnetische Ausbruch doppelt oder größer war als der anfängliche 10-cm-Funkhintergrund. Dies kann ein Hinweis auf erhebliche Funkstörungen im Zusammenhang mit einer Sonneneruption sein. Das Rauschen ist im Allgemeinen nur von kurzer Dauer, kann jedoch bei empfindlichen Empfängern wie Radar, GPS und Satellitenkommunikation Störungen verursachen.

Am 03. Mai schleuderte eine Sonneneruption der Klasse X1,6 ( Film ) ein CME auf die Erde zu. NASA- und NOAA -Modelle stimmen darin überein, dass der Großteil des CME nördlich unseres Planeten vorbeiziehen sollte, wobei seine Südflanke am späten 5. Mai unser Magnetfeld streift.mäßig starkegeomagnetische Stürme der Klasse G2 möglich.

ls der Mai begann, existierte der Sonnenfleck AR3663 noch nicht. Jetzt ist es zehnmal breiter als die Erde und knistert von starken Sonneneruptionen.

Dieser viertägige Film vom Solar Dynamics Observatory der NASA zeigt die Entwicklung des Sonnenflecks:

Während der oben gezeigten Zeit entwickelte AR3663 ein „Beta-Gamma-Delta“-Magnetfeld gemischter Polarität. Dies bedeutet, dass es instabil ist und Energie für starke Explosionen der X-Klasse enthält.

Tatsächlich hat es bereits einen solchen Ausbruch (X1,6 am 3. Mai) und fast einen weiteren (M9,1 am 4. Mai) ausgelöst. An diesem Wochenende stehen weitere Fackeln an.