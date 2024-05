Die außerirdische Reptilienrasse: Leben sie seit Jahrhunderten unter Menschen?

Im Laufe der Geschichte haben wir Geschichten über diese seltsam aussehenden Kreaturen gehört, die offenbar unter uns auf der Erde leben.

Es gibt so viele Geschichten über Reptilienwesen sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, als ob diese Wesen seit Anbeginn der Zeit auf unserem Planeten präsent wären.

Die Geschichte spricht von ihnen und auch in der heutigen Zeit werden sie immer häufiger gesichtet.

Seit Jahrhunderten gibt es Geschichten über Wesen, die halb Mensch, halb Reptil sind, aber ist das nur das Ergebnis menschlicher Fantasie oder gibt es noch mehr an diesen seltsamen Wesen, die unsere Geschichtstexte erobert haben?

Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, finden wir mehrere Geschichten über seltsame Kreaturen, die von unseren Vorfahren verehrt wurden.

In Südamerika sind Quetzalcoatl und Kukulkan einige der Götter, die als Reptilienwesen verehrt werden.

Quetzalcoatl ist eine mesoamerikanische Gottheit, deren Name aus der Nahuatl-Sprache stammt und „gefiederte Schlange“ bedeutet.

Die Verehrung einer gefiederten Schlange ist erstmals im ersten Jahrhundert v. Chr. oder im ersten Jahrhundert n. Chr. in Teotihuacan dokumentiert.

Eine gefiederte Schlangengottheit wurde in der Geschichte Mesoamerikas von vielen verschiedenen ethnopolitischen Gruppen verehrt.

Die früheste ikonografische Darstellung der Gottheit befindet sich vermutlich auf Stele 19 an der olmekischen Stätte La Venta .

Sie zeigt eine Schlange, die sich hinter einer Person erhebt, die wahrscheinlich an einem schamanischen Ritual teilnimmt.

Man geht davon aus, dass diese Darstellung um 900 v. Chr. entstanden ist. Für die Azteken war Quetzalcoatl, wie sein Name schon sagt, eine gefiederte Schlange, ein fliegendes Reptil (ähnlich einem Drachen), das Grenzen setzte (und übertrat) zwischen Erde und Himmel.

Er war eine Schöpfergottheit, die wesentlich zur Erschaffung der Menschheit beigetragen hat. Kukulkan ist der Name einer Maya-Schlangengottheit, der auch zur Bezeichnung historischer Personen dient.

Obwohl stark mexikanisch geprägt, hat Kukulkan seinen Ursprung bei den Maya der klassischen Periode, als er als Waxaklahun Ubah Kan, die Kriegsschlange, bekannt war, und er wurde als die postklassische Version der Visionsschlange der klassischen Maya-Kunst identifiziert.

Aber diese Geschichten sind nicht nur in mesoamerikanischen Kulturen präsent, sondern auch in Asien und altasiatischen Zivilisationen, in denen von Drachenkaisern und Drachengöttern die Rede ist.

Ist es möglich, dass der Mensch der Antike mit diesen seltsamen Wesen interagierte, die wir heute Reptiloiden nennen?

Manche Leute interpretieren sogar Texte in der Bibel und vermuten, dass sie mit jenseitigen Reptilienwesen in Verbindung gebracht werden.

Die Seraphim, und wir können über sie im Buch Jesaja lesen. In der Bibel gibt es im Buch Genesis eine Geschichte über eine Schlange, die Eva in Versuchung führt, indem sie ihr die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis anbietet.

Eva verliebt sich in die Schmeicheleien der Schlange, isst von diesem Apfel und verändert die Menschheitsgeschichte für immer, was dazu führt, dass Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben werden.

In alten Legenden war den Texten zufolge die Schlange, die Eva die verbotene Frucht anbot, eine humanoide Gestalt, bevor Gott die Schlange bestrafte.

Was wir hier haben, ist eine Beschreibung eines Reptilienwesens in der Bibel.

Im Koran gibt es auch seltsame Geschichten über Wesen, die Dschinn genannt werden und laut Texten vor den Menschen auf der Erde lebten.

Die Geschichte erzählt, dass Iblis, der Anführer der Dschinn, einmal Gott beleidigte, rebellisch war und wie die Schlangen im Garten Eden verflucht wurde und für immer auf der Erde gefangen blieb.

Es gibt eine Hopi-Legende über drei Städte an der Pazifikküste, die vollständig unter der Erde lagen, und dieser Legende zufolge ließ ein Meteoritenschauer vor 5.000 Jahren seltsame Wesen, sogenannte Echsenmenschen, unter der Erde Zuflucht suchen.

Diese Kreaturen bauten unter Los Angeles ein ausgeklügeltes Tunnelnetz und nutzten dabei fortschrittliche Technologien, die sogar Gestein schmelzen konnten.

In Benares, Indien, gibt es eine fast identische Legende, die vom Brunnen von Sheshna handelt, der in der hinduistischen Legende ein Eingang in eine unterirdische Stadt der Nagas ist, die den Texten zufolge eine Rasse halbgöttlicher Schlangenmenschen sind, die in einer Höhle leben unterirdische Stadt namens Patala.

Der Mythologie zufolge ist es ein Ort großer Macht und nur die Heiligen konnten mit ihm Kontakt aufnehmen.

Wir haben unterschiedliche Kulturen, die praktisch die gleichen Überzeugungen teilen, Kulturen, die der Geschichte nach nie miteinander verbunden waren und dennoch viele ähnliche Geschichten teilen.

Die Ubaid-Kultur ist ein weiteres großartiges Beispiel für Geschichten, in denen es um seltsame Wesen geht, die der Beschreibung dessen ähneln, was wir heute als Reptilien kennen.

Die Ubaid-Kultur breitete sich nach Norden über Mesopotamien aus und ersetzte nach und nach die Halaf-Kultur.

Der britische Archäologe Sir Leonard Woolley war einer der ersten, der den heutigen Irak auf der Suche nach Beweisen für eine der ältesten landwirtschaftlichen Gemeinschaften der Welt freilegte. Eine humanoide Figur mit Eidechsenmerkmalen wurde entdeckt und hat Archäologen schockiert.

Figuren, die seltsam aussehende Wesen mit Eidechsen-Aussehen darstellen, sind einzigartig und werden in unzeremoniellen Posen gezeigt, die darauf hindeuten, dass es sich nicht um Götter handelte, sondern vielleicht um gewöhnliche Wesen, die unter Menschen lebten.