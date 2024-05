Affirmationen: Fülle manifestieren mit dem Neumond im Stier

Der Neumond ist eine Zeit der Anfänge und somit die perfekte Gelegenheit, Absichten für persönliches und finanzielles Wachstum zu fassen, insbesondere wenn er im einfallsreichen Zeichen des Stiers stattfindet.

Die Stier-Energie ist bekannt für ihre starke Verbindung zur Erde und eine natürliche Neigung zu Stabilität und Fülle und unterstützt Bemühungen, Wohlstand und Komfort zu manifestieren.

So können Sie den Neumond im Stier nutzen, um kraftvolle Absichten zu setzen und Fülle zu manifestieren.

1. Bereiten Sie Ihren Raum vor.

Schaffen Sie zunächst eine ruhige und erdende Umgebung. Stier schätzt Schönheit und Komfort, also reinigen Sie Ihren Raum, zünden Sie erdigen Weihrauch (wie Patschuli oder Sandelholz) an und stellen Sie vielleicht ein paar grüne Pflanzen oder Blumen um sich herum auf.

Das Ziel besteht darin, der Umgebung ein üppiges und fruchtbares Gefühl zu verleihen und so die Energie widerzuspiegeln, die Sie anziehen möchten.

2. Gestalten Sie Ihre Absichten

Schreiben Sie Ihre Absichten in Bezug auf Wohlstand und Überfluss auf. Geben Sie genau an, was Sie anziehen möchten – sei es finanzielle Stabilität, neue Karrierechancen oder mehr Wohlstand.

Die Stier-Energie bevorzugt praktische und erreichbare Ziele. Denken Sie also an die kleinen, realistischen Schritte, die zu Ihren größeren Zielen führen können.

3. Visualisierungstechniken

Nehmen Sie an einer Visualisierungssitzung teil, in der Sie sich Ihr Leben so vorstellen, wie Sie es mit Ihrer neu entdeckten Fülle führen würden. Stellen Sie sich vor, selbstbewusst mit Geld umzugehen, kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen und sich in Ihrem Wohlstand sicher zu fühlen.

Visualisieren Sie alle Aspekte Ihres Lebens in Fülle – das Gefühl des Friedens, das mit finanzieller Sicherheit einhergeht, die Freude, sich Komfort leisten zu können und die Möglichkeit, Ihren Reichtum mit Ihren Lieben zu teilen.

Der Schlüssel liegt darin, alle Sinne und Emotionen in diese Visualisierung einzubeziehen, um sie so lebendig wie möglich zu gestalten.

4. Verwenden Sie Affirmationen

Erstellen Sie Affirmationen, die Ihre Absichten verstärken. Wiederholen Sie sie während Ihres Rituals, schreiben Sie sie auf oder integrieren Sie sie in Ihren Alltag. Hier ein paar Beispiele:

„Ich bin offen und empfänglich für alle Reichtümer, die mir das Leben bietet.“

„Mein Handeln schafft beständigen Wohlstand.“

„Ich bin auf die Energie der Fülle ausgerichtet.“

„Ich ziehe von Natur aus Glück und finanzielle Stabilität an.“

5. Führen Sie ein Manifestationsritual durch

Sammeln Sie in der Nacht des Neumonds Ihre schriftlichen Absichten, eine grüne Kerze (für Wohlstand und Wachstum) und ein Blatt Papier. Zünden Sie die Kerze an, lesen Sie Ihre Absichten laut vor und meditieren Sie dann ein paar Minuten darüber.

Wenn Sie sich bereit fühlen, verbrennen Sie das Stück Papier als Symbol dafür, dass Sie Ihre Absichten dem Universum mitteilen.

Während es brennt, stellen Sie sich vor, wie Ihre Absichten mit dem Rauch aufsteigen und sich im Universum verteilen.

6. Praktische Schritte

Da der Stier Wert auf Praktikabilität legt, skizzieren Sie umsetzbare Schritte, die Sie im Anschluss an das Ritual unternehmen können, um Ihre Absichten in die Tat umzusetzen.

Dazu kann die Einrichtung eines Sparkontos, die Beratung eines Finanzplaners, die Teilnahme an einem Workshop zum Thema Geldanlage oder sogar die Gründung eines Nebengeschäfts gehören. Machen Sie einen Plan und beginnen Sie mit echten, konkreten Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Ziele.

7. Behalten Sie Ihren Fokus bei

Halten Sie die Energie Ihrer Absichten am Leben, indem Sie sie täglich überdenken. Sie können dies erreichen, indem Sie ein Fülle-Tagebuch führen, in dem Sie alle Fortschritte oder Gedanken im Zusammenhang mit Ihren finanziellen Zielen notieren.

Die kontinuierliche Pflege Ihrer Absichten wird Ihnen helfen, die Energie in Bewegung zu halten und die Fülle, die Sie suchen, in Ihr Leben zu bringen.

8. Erstellen Sie eine Visionen Tafel

Verwenden Sie Bilder, Wörter und Symbole, die für Sie Fülle darstellen. Ordnen Sie sie auf einer Tafel oder einem Papier an, um eine visuelle Darstellung Ihrer Wünsche zu erhalten. Platzieren Sie diese Visionen Tafel dort, wo Sie es täglich sehen werden.

9. Verbinden Sie sich mit der Natur

Stier wird von Venus regiert, dem Planeten der Liebe und Schönheit. Verbringen Sie Zeit im Freien, insbesondere in der Natur. Pflanzen Sie Samen, kümmern Sie sich um Ihren Garten oder genießen Sie einfach die Schönheit blühender Blumen.

10. Üben Sie Dankbarkeit

Fülle beginnt mit der Wertschätzung dessen, was Sie bereits haben. Drücken Sie jeden Tag Ihre Dankbarkeit für die Segnungen in Ihrem Leben aus. Diese positive Energie zieht mehr Fülle an.

Indem Sie diese Schritte unter dem Neumond im Stier befolgen, nutzen Sie eine kraftvolle kosmische Ausrichtung, die Wachstum, Stabilität und Wohlstand unterstützt.

Denken Sie daran: Der Schlüssel zu einer effektiven Manifestation ist Beständigkeit und Glaube an den Prozess, gepaart mit praktischen Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Ziele.