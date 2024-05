Alle Weltsprachen erschienen zum ersten Mal vor etwa 200 – 300 Jahren!

Vor etwa 200–300 Jahren tauchten zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit verschiedene Sprachen auf, und bis dahin wurde im Tatarenreich auf der ganzen Welt nur eine Sprache gesprochen.

Aus den Wurzelwörtern der prototatarisch-mazedonischen Sprache wurden vom selben deutsch-nordischen Institut verschiedene Sprachen geprägt. Von Gorgi Shepentulevski

Im Jahr 1750, nur nach 50 Jahren in Betrieb, hatte das Deutsch-Nordische Institut allein in Europa über 700 Hochschulen und Universitäten und weitere 100 auf der ganzen Welt gegründet, nicht nur zum Zweck der Schaffung neuer Sprachen, sondern auch zur Fälschung aller tatarischen Wissenschaften und Wissen.

David Ewing Jr. hat diese Nummer in seinem Buch „Tartaria Tatar City“ richtig identifiziert. Auch sein anderes Buch mit dem Titel „Tartaria Hitler“ ist zu diesem Thema eine gute Lektüre.

Diese Zahl an Hochschulen und Universitäten wuchs im Laufe der Jahre exponentiell und erreichte schließlich die Zahl von 25.000 Universitäten sowie eine unbekannte Zahl von Hochschulen auf der heutigen Welt, die alle vom getarnten Deutsch-Nordischen Institut betrieben werden.

Sie schufen neue Wörter, indem sie zusätzliche oberflächliche Elemente in die Wurzelwörter einfügten, um die bestehende Bedeutung des Wortes zu ändern und ein neues Wort ohne Bedeutung zu schaffen.

Aus diesem Grund geht die heutige Etymologie nicht auf die tatarische Zeit zurück und die Bedeutung der Wörter ist meist bedeutungs- und wertlos.

Neben „Teilen und Herrsche“ war die etymologische Spur einer der Hauptgründe für die oberflächliche Schaffung neuer Sprachen, da alte mazedonische Wörter aus in Runen geschriebenen Silben gebildet wurden und jede Silbe einen Wert von Energie und Kraft hatte und ihre Bedeutung auf die Schöpfung selbst zurückführte.

Jede Rune war ein Energiesymbol für das Bewusstsein und die Kraft der Lebenskraft, und das Schreiben einer Rune bedeutete, die Kraft, für die sie stand, anzurufen und zu lenken.

Es war nicht die erwachsene Bevölkerung, der die neuen Sprachen aufgezwungen wurden, sondern kleine Kinder im Alter von nur zwei Jahren wurden gewaltsam von ihren Familien getrennt und in bereits vorbereiteten Kinderbetreuungseinrichtungen untergebracht, wo man die Kinder zwangsweise dazu zwang, neue Sprachen zu lernen.

Dieses erzwungene Erlernen neuer Sprachen erfolgte über einen langen Zeitraum, beginnend im Jahr 1820, kurz nach dem Napoleon-Krieg, und endete mit dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945.

So wurden Kinder aus aller Welt gezwungen, eine neue Sprache und eine neue Kultur zu lernen:

Nach der großen Flut von 1802, die durch einen 600 m hohen Tsunami verursacht wurde, der Tartaria verwüstete und bald darauf durch Hochspannungs-DEW vernichtete, gefolgt von einer Bodeninvasion auf seine Festung, die als „Napoleonischer Krieg gegen Russland“ bekannt ist; Alle tatarischen Städte waren verlassen, und die überlebende Bevölkerung ließ sich in Dörfern und auf dem Land nieder, um von ihren eigenen Produkten zu leben.

Es gibt zahlreiche Hinweise auf Geisterstädte auf der ganzen Welt in der Zeit von 1840 bis 1860 mit leeren Straßen, die von Schlammfluten bedeckt waren.

In den Jahren 1840-60 waren auf den Straßen der Großstädte keine Menschen zu sehen! Moskau, St. Petersburg, Edinburgh, Kopenhagen, Dresden, Rio, Toronto, Paris, London, Rom, Kiew, Sun Francisco, Chicago, um nur einige zu nennen. Bis 1860 gab es in Großstädten überhaupt keine Menschen, und dann tauchten plötzlich Menschen zuerst in London und dann in Paris auf!

Die Herrscher der Neuen Weltordnung hinter den Kulissen hatten die bevorstehenden Ereignisse bereits im Detail geplant und waren sehr gut vorbereitet, finanziert und organisiert.

Zu diesem Zweck hatten Administratoren der Neuen Weltordnung einhundert Jahre zuvor, um 1700 n. Chr., die wichtigste Institution finanziert, gegründet und ermächtigt, mit der spezifischen Aufgabe, die Alte Welt in eine brandneue oberflächliche Welt umzugestalten.

Diese Institution wurde „Deutsch-Nordische Institution“ mit Sitz in Deutschland genannt und ihre Aufgabe bestand darin, die gesamte tatarische Lebensweise zu verändern, von der Ernährung der Menschen bis hin zu dem, was die Menschen denken, praktisch und wissenschaftlich auf allen Ebenen der Wissenschaft und Natur.

Als die Arbeit erledigt war, wurde sie nach 300 Jahren ihres Bestehens im Jahr 2012 geschlossen und anschließend in Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt umgewandelt, um die zukünftige Weltbildung zu überwachen und zu leiten. Alle Aufzeichnungen über seine Existenz wurden gelöscht. Ich habe davon von Dr. Petar Popovski erfahren, der ausführlich über gefälschte Geschichtsbücher dieser Institution sprach.

Eine der Aufgaben der deutsch-nordischen Institution bestand darin, Tausende neuer Sprachen zu erfinden, um die einzige Sprache der tatarischen Zeit zu ersetzen, die von allen auf allen fünf Kontinenten gesprochen wurde.

Woher kamen Waisenkinder?

Von 1820 bis 1945 wurden in großem Umfang auf der ganzen Welt Millionen von Kindern aus Dörfern und auf dem Land gewaltsam entführt und von ihren Eltern getrennt, in Städte gebracht und in Waisenhäusern untergebracht, wo sie einer Gehirnwäsche unterzogen und gezwungen wurden neue Sprachen und Kulturen kennenzulernen.

Die Trennung der Kinder von ihren Eltern erfolgte mit vorgehaltener Waffe durch viele oberflächlich herbeigeführte Kriege und Krisen, und im Laufe dieser langen Zeit wurden die Städte immer bevölkerter und die Dörfer nach und nach verlassen.

Zu einem Zeitpunkt unserer jüngeren Vergangenheit, vor etwa 150 Jahren, gab es zwei verschiedene Gemeinschaften auf der Welt: diejenigen vom Land, die noch die mazedonisch-tatarische Sprache sprachen und alte tatarische Kultur und Traditionen praktizierten, und diejenigen aus den Städten, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und neue Sprachen sprechen und neue Kultur praktizieren.

Wenn Menschen aus Dörfern in ihre nahegelegene Stadt gingen, hatten sie oft Schwierigkeiten, sich untereinander zu verstehen. Als Menschen vom Land in die Städte zogen, mussten sie sich an die neue Sprache und Kultur anpassen und sie erlernen.

Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass, als Hitler in Deutschland an die Macht kam und er vor großen Menschenmengen sprach, die Leute vom Land nicht verstanden, was er sagte.

Das war bei der weißen Rasse der Fall, der ältesten Rasse der Erde.

Aber bei unseren Schwestern und Brüdern der Rassen Gelb, Braun und Schwarz war das eine andere Geschichte.

Die gelbe Rasse war die zweite Rasse, die vor etwa 300 Jahren geschaffen wurde. Die braune Rasse war die dritte Rasse und die schwarze Rasse war das vierte Rasse. Sie alle sind aus tatarisch-mazedonischen Genen entstanden, was uns alle im Grunde zu Schwestern und Brüdern macht, unabhängig von der Farbe unserer Haut.

Vor ihrer Erschaffung hatten die Herrscher der Welt bereits auf die gleiche Weise neue geschriebene und mündliche Sprachen für sie entwickelt, indem sie alte mazedonische Wurzelwörter verwendeten und die oben genannten Elemente einfügten, und als diese drei Rassen erschaffen wurden, dachte man, sie seien neu.

Von Beginn ihres Lebens an sprachen sie Sprachen, und als sie erwachsen wurden und ihre Bevölkerung zunahm, wurden sie in bereits geräumten Gebieten von tatarischen Städten und Bauwerken in Asien, Afrika, Amerika, Australien, Neuseeland und überall sonst im Pazifik angesiedelt.

Nur Europa und der asiatisch-russische Kontinent waren der alten indigenen tatarischen weißen Rasse vorbehalten.

Alle diese drei Rassen wurden größtenteils nach der Zerstörung von Tartaria gegründet. Diejenigen, die vor der großen Flut von 1802 n. Chr. gegründet und besiedelt wurden, wurden in unterirdischen Städten in Sicherheit gebracht und kehrten nach der Flut an die Erdoberfläche zurück .

Wenn Sie australische Aborigines fragen, warum sie ihre Gesichter und Körper mit weißer Farbe bemalen, wird er Ihnen die Antwort zu Ehren der Weißen sagen, die sie vor der großen Flut gerettet haben.

Es gibt eine weitere sehr interessante mündliche Überlieferung unter australischen Aborigines, die besagt, dass sie Zeuge einer Hitzekatastrophe auf der Erde waren, bei der der Boden brannte und Steine ​​schmolzen, und dass sie es schafften, zu überleben, indem sie sich in unterirdischen Höhlen versteckten. Fragt sich irgendjemand, was das war?

Es waren die Hochspannungs-Scaler-Wellenenergiewaffen, die die tatarischen Städte schmolzen und in Staub verwandelten, ähnlich der Waffe, die am 11. September die Zwillingstürme von New York zum Einsturz brachte.

Als diese drei Rassen speziell für ihre Ankunft auf dem Land auf bereits gerodeten Gebieten aus tatarischen Städten angesiedelt wurden, gab es dort noch einige einheimische weiße tatarische Bevölkerungsgruppen, einige von ihnen Riesen von 5, 8, 13 m Höhe, und neu gegründete Siedler nahm Kontakt mit ihnen auf, begrüßte sie freundlich und brachte ihnen neben vielen anderen tatarischen Fähigkeiten, Techniken und Kenntnissen den Anbau von Obst und Gemüse bei.

In Australien ist viel Geschichte an den Wänden von Höhlen und Felsvorsprüngen geschrieben.

In der chinesischen Tradition ist es eine wohlbekannte Tatsache, dass der größte Verdienst für die Vereinigung Chinas auf dem Wissen beruhte, das die Mazedonier über Eisenverhüttung, Schießpulver und Kanonenproduktion und Bewaffnung erlangten. Die Chinesen geben das höflich zu und sind ihren mazedonischen Mentoren dankbar.

Darüber hinaus wurden die traditionelle chinesische Kräutermedizin sowie die spirituelle buddhistische Tradition Tibets und Indiens von der mazedonischen tatarischen weißen Rasse geerbt, die dort bereits Jahrhunderte vor der Ankunft der gelben und braunen Rasse lebte.

Wenn Sie daher einen indischen buddhistischen Mönch fragen, der Sanskrit-Papyrusformate geschrieben hat, die in seinen Tempeln gefunden wurden, wird er Ihnen sagen, dass er es nicht weiß, weil sie sie dort gefunden haben. Sie wissen nicht einmal, was in diesen Sanskrit-Papyrusformaten geschrieben steht, und nur etwa 5 % davon wurden entschlüsselt, weil Sanskrit in Runen geschrieben ist, genau wie der mittlere Text des Rosetta-Steins.

Der Name „Sanskrit“ bedeutet „Handschrift“, während Steininschriften wie die auf dem Rosetta-Stein durch Laserdruck erstellt wurden, genau wie wir heute aus einer Computerdatei drucken. Sowohl die Sanskrit-Handschrift als auch der Steinlaserdruck wurden mit alter mazedonischer Runenschrift geschrieben, und die berühmte Bibliothek von Alexandria wurde mit Sanskrit-Papyrusformaten tatarischer Literatur gefüllt.

Dies war auf dem amerikanischen Kontinent bei Mayas, Inka, Azteken, Olmeken, Tolteken und allen nordamerikanischen Stämmen der Fall, deren gesamtes Wissen und ihre Erfindungen von Tartaria geerbt wurden.

Das Gleiche gilt für die pazifischen Nationen. Nach ihrer Gründung wurden sie alle in diesen Gebieten angesiedelt, in denen sie jetzt leben. Ein Maui/Mauri-Mitglied dieser Gruppe namens Jay Mack sagt, dass es in der mündlichen Überlieferung der Maui aus Neuseeland heißt, dass „Maui aus Mazedonien nach Neuseeland kam und durch Ägypten reiste, das die Hochburg der Mazedonisch-Tartaren war. Ein Weltreich, in dem sich die Bibliothek von Alexandria befand. Diese mündliche Überlieferung hat ihren Ursprung in den meisten pazifischen Ländern. Jay Mack sagt auch, dass ihr „Kuia/Whaea oder Ältester, Heiler/Seher und öffentlicher Redner Dr. Rangimarie Turuki Rose Pere“ von der Ankunft Mauis aus Ägypten im Pazifik sprach.

Bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass viele pazifische Sprachen, darunter die Mauri-Sprache und die Sprache der Aborigines, und die Phänotypen dieser Sprachen so gut miteinander verbunden sind, dass Sanskrit eine Art Schriftform dieser Sprachen ist.

Dies bedeutet, dass die meisten pazifischen Sprachen, die nicht von englischen und französischen Kolonisatoren beeinflusst wurden, beim Schreiben sprechen und jedes Symbol/jeder Buchstabe ihrer Wörter einen bestimmten Klang hat, anders als beispielsweise im Englischen, Französischen oder Ungarischen, wo zwei oder mehr Buchstaben vorhanden sind und zusammen nur einen Laut repräsentieren. In der heutigen modernen mazedonischen Sprache hat jedes Symbol/jeder Buchstabe der Wörter einen bestimmten Klang, genau wie im Sanskrit. Heute ist modifiziertes Sanskrit die offizielle Sprache in Uttarakhand, Nordindien.

Eines der ältesten mit Sanskrit-Runen eingravierten Artefakte wurde am Ufer des Solo-Flusses in Java, Indonesien, gefunden. Es handelte sich um eine handtellergroße versteinerte Pseudodon-Süßwasserschale. Bei der Entschlüsselung lautete es: „IL ZETA MACEDONIA“.

Über die tamilische Sprache wurde ein Mythos geschaffen, der besagt, dass sie die Mutter aller dravidischen Sprachen und möglicherweise die prototatarische Sprache sei, was falsch ist.

Alle drawidischen Sprachen, einschließlich Tamil, gehen auf eine protodravidische Sprache zurück, aber die protodravidische Sprache wurde nur indirekt vom Sanskrit beeinflusst, leitete sich jedoch nicht direkt vom Sanskrit ab.

Als sich die tamilische Sprache aus ersten ursprünglichen Drawidischen Sprache entwickelte, wurde sie in ihrem Entwicklungsprozess sanskritisiert, was einige Forscher zu der Annahme verleitet, dass Tamil das ursprüngliche Sanskrit sei.

Alle drawidischen Sprachen sind im Gegensatz zur fusionierten Sanskrit-Sprache stark agglutinierende Sprachen.

Das bedeutet, dass die protodrawidische Sprache auf der Grundlage einer anderen Sprache entwickelt wurde, die eng mit der protomazedonischen Sanskrit-Sprache verwandt ist, indem in die vorhandenen Wurzelwörter zusätzliche grammatikalische Komposita eingefügt wurden, um ihre Bedeutung zu ändern.

Anschließend entwickelten sich alle Sprachen dieser drawidischen Gruppe, einschließlich Tamil, auf der Grundlage der protodravwidischen Sprache, indem viele grammatikalische Komposita in die bereits agglutinierten Wurzelwörter eingefügt wurden, um deren Bedeutung zu ändern, und so die agglutinativste Sprachgruppe der Welt zu schaffen Welt.

Das war auch bei der ungarisch-magyarischen Sprache der Fall, nicht weil die ungarisch-magyarische Sprache zu dieser drawidischen Sprachgruppe gehört, sondern weil die ungarische Sprache, genau wie die drawidische Sprachgruppe, indirekt von der protomazedonischen Sanskrit-Sprache beeinflusst wurde und sich hauptsächlich in dieser Gruppe entwickelte ein Prozess der Verklumpung, der der Grund dafür ist, dass heute in Ungarn niemand mehr die sogenannte altmagyarische Sprache verstehen kann.

Aus diesem Grund gehören weder die dravidische Sprachgruppe noch die magyarische Sprache zur indogermanischen Sprachgruppe. Die ungarische Sprache ist heute eine der am stärksten verklumpten Sprachen der Welt, und es gibt Wörter mit mehr als 100 Buchstaben pro Wort, für die es keine entsprechende Übersetzung ins Englische gibt.

Forscher finden heute Ähnlichkeiten zwischen der sogenannten altungarischen Sprache und einigen Sprachen im nördlichen Amazonas-Regenwald, wie der Shillipanu-Sprache, und der in Paraguay beheimateten Guaraní-Sprache, aber sie haben keine Ahnung, dass das, was sie als altungarische Sprache bezeichnen, tatsächlich indirekt von der protomazedonischen Sprache beeinflusst ist.

Das Erscheinen der bulgarischen Sprache vollständig im mazedonischen Lexikon und in der mazedonischen Schrift vor etwa 150 Jahren schuf die romantischste tatarisch-mazedonische Geschichte. Das deutsch-nordische Institut nahm die mazedonische Sprache und benannte sie in bulgarische Sprache um und schuf über Nacht eine oberflächliche bulgarische Landessprache, die vollständig aus der mazedonischen Sprache entstand, so wie es die englische Sprache in Nordamerika, das Spanische in Mittel- und Südamerika oder das Portugiesische in Brasilien ist .

Alle diese Sprachen sind erst etwa 200–300 Jahre alt und wurden oberflächlich auf der Grundlage der protomazedonischen Wurzelwörter erfunden, indem viele der oben genannten Elemente hinzugefügt wurden, um die ursprüngliche Bedeutung des Wortes zu ändern, aber die Wurzelwörter blieben überwiegend gleich, und weil alle Obwohl die Sprachen der Welt Ableitungen der protomazedonischen Sprache sind, so finden Forscher Ähnlichkeiten zwischen ihnen, aber keiner von ihnen konnte jemals korrekt überprüfen, woher diese Ähnlichkeiten kommen und was ihre wahre zugrunde liegende Verbindung ist.

In Westafrika – der Republik Mali – weisen Dogons mündliche Überlieferung und zeremonielle Symbolik alle Merkmale der Proto-Sprache und -Kultur auf. Hier sind einige Wörter aus der tatarischen Zeit: Bara – Fragen, Nogi Dolgi – Lange Beine, Po Telo – After Bodi, Sega Telo – Dieser Körper, Eveja – Hier ist sie.

An der archäologischen Stätte Blombos-Höhle in Südafrika, 50 m vom Indischen Ozean entfernt, 35 m über dem Meeresspiegel und 300 km östlich von Kapstadt gelegen, auf einem der Steinartefakte mit den Abmessungen: 8 cm lang und 2,5 cm, darin ist eine Sanskrit-Rune-Schrift eingraviert, die lautet: „ZETA MACEDONIA“.

Und zu guter Letzt ist die etymologische Bedeutung des Wortes „CITY“ „JEDER“ und die Bedeutung von „OF“ ist „IN“.

So bedeutet beispielsweise „CITY OF LONDON“ „JEDER IN LONDON“. Das Gleiche gilt für jede andere Stadt auf der Welt, für alle in Paris, für alle in Moskau, für alle in San Francisco usw., die zur Zeit der Wiederbesiedlung leerer Städte mit Waisenkindern und Menschen aus Dörfern die Gründungselite des Nordisches Institut in Deutschland verwendete diesen Ausdruck, der bis heute erhalten bleibt, jedoch eine andere Bedeutung hat.

Mehr über die Sprache in Tartaria lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“