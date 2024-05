Im Jahr 1937 entdeckte Walter Hitzler in den Kerkern Ägyptens das vermutliche Raumschiff des Gottes Amset

Walter Hitzler leitete 1937 eine geheime deutsche archäologische Expedition nach Ägypten. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, dass die alten Völker in Kontakt mit hochentwickelten Zivilisationen standen, Gottheiten, deren technologische Fortschritte der heutigen Gesellschaft verborgen bleiben.

Die Hypothese wird von Mainstream-Wissenschaftlern abgelehnt, doch jedes Jahr entdecken Befürworter alternativer Theorien mehr Beweise dafür, dass Paläokontakte vor Tausenden von Jahren stattgefunden haben, nicht nur in Ägypten, sondern auch in Indien, Mesopotamien, China, Südamerika, Afrika und Australien. Dies zeigt an, dass die Erde mehrmals besucht wurde.

Als Walter einen weiteren Eingang zum unterirdischen Komplex entdeckte, stürzte er sich hinein, angetrieben von dem Wunsch, Beweise für seine Theorien zu finden. Er wurde von drei Kollegen begleitet.

Sie berichteten jedoch, dass Walter sich so schnell durch die Gänge und Kammern bewegte, dass sie ihn bald aus den Augen verloren. Trotz der hervorragenden Akustik blieben ihre Anrufe unbeantwortet.

Verblüfft verließen seine Gefährten das Labyrinth und wiesen die übrigen Mitglieder der Expedition an, in der Nähe dieses Eingangs ein Lager aufzuschlagen, in der Hoffnung, dass der Expeditionsleiter sicher herauskommen würde.

Und genau das ist passiert. Fast 18 Stunden später erschien Hitzler völlig erschöpft im Gang. Die Einträge in seinem Tagebuch waren in ihrer Detailliertheit erstaunlich. Sogar diejenigen, die ihm am nächsten standen, seine treuesten Freunde und Kollegen, glaubten, Walter sei verrückt geworden.

Seine Einträge beschrieben ein kolossales Raumschiff des antiken Gottes Amset. Er behauptete, dass sich im Kerker ein Portal zu einer anderen Realität befinde, die er betreten habe.

Am nächsten Tag schilderte Walter Hitzler, nachdem er seine Fassung wiedererlangt hatte, die Ereignisse im Kerker deutlicher. Als er den Raum betrat, erfüllte eine klingende Musik die Luft, die ihn zu beschwören schien.

Das Glockenspiel war so fesselnd, dass er unwillkürlich, wie von einer unsichtbaren Kraft, von dem Klang angezogen wurde. Plötzlich erschienen zwei Priester neben ihm.

Ihre Kleidung deutete darauf hin, dass er in eine andere Zeit versetzt worden war, vielleicht in die Zeit der Pharaonen.

Die Priester überreichten ihm ein seltsames Artefakt, das einem goldenen Gitter ähnelte, in dessen Mitte sich eine goldene Kugel befand. In jeder Zelle befand sich ein Glas, in das der Name einer Gottheit aus dem ägyptischen Pantheon eingraviert war.

Er berührte das nach dem Gott Amset benannte Glas und wurde sofort in eine riesige Halle transportiert. Dort beobachtete Walter ein kolossales Gerät mit einer Länge von etwa 180 Metern und einer Breite von 35 Metern, das mit verschiedenen Tafeln, Hebeln, Knöpfen und Bildschirmen verziert war.

Hitzler versuchte, mit einem der Panels zu interagieren, aber es geschah nichts. Er versuchte dasselbe mit einem anderen Panel, ohne Erfolg.

Erst beim dritten Versuch begann das gesamte Bauwerk zu beben, als wäre es von einem Erdbeben erschüttert worden. Eine starke Vibration ging vom Gefäß selbst aus. An der Vorderseite des Fahrzeugs befanden sich Luken, die mit Goldplatten verziert waren und auf denen Symbole standen, die Walter unbekannt waren.

Ohne es zu erkennen, streckte er die Hand aus und berührte das erste Symbol, das er sah.

Die Platten öffneten sich und enthüllten eine Schicht einer Substanz, die dickem schwarzem Glas ähnelte. Dadurch waren die Steuergeräte des Kolosses sichtbar.

Ein Knopf leuchtete rot und ein Strahl bewegte sich hin und her und erzeugte ein kreisförmiges Muster auf dem Glas. Der Forscher legte seine Handfläche auf den roten Kreis und der Strahl stoppte. In der nächsten Minute verspürte der Deutsche starke Schmerzen in seinem Arm, als wäre er durch Dampf verbrüht worden.

Im nächsten Moment packten zwei Priester seine Arme und geleiteten ihn eilig zum goldenen Gitter mit der Kugel, wobei sie seine unverletzte Hand gegen ein Symbol drückten. Nach einer Weile erlangte der Mann in einem der Hallen des Kerkers das Bewusstsein wieder.

Sein Arm hatte keine Schmerzen mehr, aber er wies mehrere Narben auf, die an tiefe Verbrennungen erinnerten. Dies war Walters unbestreitbarer Beweis dafür, dass tatsächlich alles passiert war. Nachdem er sich erholt hatte, ging er zu seinen Kameraden und brach vor Erschöpfung zusammen.

Am folgenden Tag versuchte der Forscher, den Komplex erneut zu betreten. Diesmal gab es jedoch keine Musik und das rätselhafte Portal war nirgends zu finden. Seine Kollegen glaubten, dass Walter seinen Verstand verloren hatte, und wiesen seine Anzeige trotz der Anzeichen von Brandflecken zurück.

Anschließend beschloss Hitzler, einen ganzen Tag im Kerker zu verbringen, um die Wahrheit herauszufinden. Er vermutete, dass die Technologie irgendwann aktiviert werden könnte. Nachdem er für die vereinbarte Dauer unten geblieben war, gelang es ihm nicht, wieder aufzutauchen, und alle Versuche, ihn aufzuspüren, erwiesen sich als vergeblich.

Von der Expedition 1937 gelangte nur sein Tagebuch zurück nach Deutschland und diente als einzige Aufzeichnung des rätselhaften Vorfalls. Was Walter betrifft, so herrscht die vorherrschende Meinung vor, dass er dieses andere Reich ein zweites Mal betrat und sein Schicksal danach unbekannt blieb.

Der antike griechische Mathematiker und die schlafenden Gottheiten

Ein im Schweizer Kloster San Gallen aufbewahrtes altes Pergament beschreibt einen Tunnel und eine Glaspyramide. Es wird angenommen, dass dieses Dokument vom antiken Mathematiker Thales verfasst wurde, der nach Ägypten reiste, um die Pyramiden zu studieren.

Dort traf er auf eine riesige scharlachrote Glaspyramide und drei Reihen Glasvitrinen, in denen wunderschön geschmückte Individuen in silbernen und goldenen Gewändern standen.

Der Priester, der Thales diese Kammer zeigte, hielt zunächst Informationen zurück, enthüllte aber schließlich, dass es sich um den Tempel der schlafenden Götter handelte.

Tragischerweise wurde der Priester am Tag nach der Enthüllung von unbekannten Angreifern ermordet, und Thales entging mit der Hilfe eines Bewunderers, eines prominenten Heerführers des hellenistischen Ägypten, nur knapp dem Tod.

Trotz dieser einflussreichen Unterstützung war Thales gezwungen, Ägypten an Bord des ersten Schiffes in Richtung Norden zu verlassen. In seinen Schriften beschuldigt Thales die geheimen Priester des Gottes Amset, seine Vertreibung inszeniert zu haben, und behauptet, ihr Einfluss erstrecke sich auf die gesamte griechische Regierung Ägyptens.

Das Thales zugeschriebene ägyptische Pergament befand sich bis 1711 in der Bibliothek des Klosters St. Gallen, danach wurde sein Verbleib unbekannt. Es tauchte 1806 an der Französischen Akademie der Wissenschaften wieder auf. Ein spezielles Team von Wissenschaftlern, das von Napoleon beauftragt wurde, altägyptische Artefakte aufzuspüren, untersuchte es.

1876 ​​gelangte das Pergament in die Vatikanische Bibliothek. Die katholische Kirche, die dafür bekannt ist, Geheimnisse zu bewahren, hat das Pergament seitdem vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Darüber hinaus erinnerte sich Ezing an ein arabisches Manuskript, in dem die unterirdische Schatzsuche eines Bagdader Wesirs beschrieben wurde, bei der er auf König Zohhak traf, eine Gestalt mit auf der Schulter getragenen Schlangen, die seine Feinde aus der Ferne tödlich treffen konnte.

Die Suche nach dem Raumschiff durch die pragmatischen Deutschen

Während einer verdeckten Nazi-Expedition in Ägypten, die sich über drei Jahre bis Ende 1942 erstreckte, traf Esing auf einen deutschen Wissenschaftler aus der historischen Abteilung der wissenschaftlichen Abteilung des Reichssicherheitshauptamtes, SS-Hauptsturführer Konrad von Wallenstein.

Ab 1934 suchte sein Team nach dem Raumschiff der Gottheit Amset. Aufzeichnungen über dieses kolossale Bauwerk finden sich in verschiedenen arabischen Quellen, und Berichten zufolge besuchte Yusuf al-Ashraf, ein Adliger und Gesandter am ägyptischen Hof, dieses Schiff im 14. Jahrhundert und verfasste einen umfassenden Bericht für Tamerlanes Wahlkampfbüro.

Der Bericht verzichtete auf die verschnörkelte Sprache und beschrieb einen in die Berge gehauenen Tunnel und einen Bergkristallgipfel, der in allen Farbtönen schimmerte, ähnlich der Schatzkammer des Großmoguls. Dieser Gipfel war den höchsten Bergen ebenbürtig und seine Basis war groß genug, um 10.000 Pferden Platz zum Weiden zu bieten.

Yusuf al-Ashraf beschrieb, wie er Krieger mit silbernen Körpern und Gesichtern in einer Kristallpyramide sah, von Priestern beschrittene Wege und dreidimensionale Darstellungen einer rätselhaften Zivilisation.

Man glaubte, dass jeder Priester von Amset eine ganze Stadt oder eine große Armee im Alleingang vernichten könnte. Diese Priester hatten dort angeblich über 11 Zyklen von 999 Jahren gelebt, sollten aber bald zu den Sternen aufbrechen.

Yusuf al-Ashraf versuchte, sie als Verbündete für Tamerlan zu gewinnen, aber die himmlischen Wesen lehnten das Angebot ab. Das Raumschiff des Gottes Amset soll auf einem Bergplateau gelegen haben und nur durch einen eigens dafür gegrabenen Tunnel zugänglich sein.

Yusuf al-Ashraf berichtete auch von Kristallschiffen, die über Berge springen konnten, und Kommunikationsgranaten, die über eine Marschstrecke von fünfzehn Tagen funktionierten.

Der Bericht wurde aus der Sowjetunion entfernt

Die Deutschen erwarben den Bericht eines mittelalterlichen Adligen sowie andere Tamerlane-Archive, die 1934 heimlich von der UdSSR nach Deutschland überführt wurden und als Dokumente von besonderer Bedeutung galten.

Die deutsche wissenschaftliche Abteilung ging davon aus, dass es sich bei einem solchen Schiff nicht um ein Einzelstück an Land handelte, und untersuchte und katalogisierte sorgfältig alle diesbezüglichen Beweise.

In Ägypten wiesen mehrere Standorte erhebliche geologische Anomalien auf, die als Wohnstätte des Sternengottes Amset geeignet waren.

Es wurde angenommen, dass sich die kolossale Skulptur von Amset, die in Manuskripten als vollständig aus Gold gefertigt beschrieben wurde, in der Hauptkammer von Amsets geheimem Tempel befand, einem Ort, der nur dem Hohepriester bekannt war.

Dort kommunizierte er direkt mit den Sternen und überbrachte nach seiner Rückkehr dem Rat der Priester das unwiderlegbare und sofort vollstreckbare Urteil der Götter. Die großen Steinkisten in der Haupthalle, deren Zweck unbekannt war, blieben rätselhaft, da sie in den Amset gewidmeten Manuskripten nicht erwähnt wurden.

Diese Steinkisten wurden mit außergewöhnlich klaren und hochwertigen Illustrationen verziert. Nach sorgfältiger Gravur füllten Künstler unbekannter Identität die Radierungen mit Gold- und Silbertönen.

Die Bilder zeigten überwiegend Personen in ungewöhnlicher Kleidung, die rätselhaften Aktivitäten nachgingen, außerdem Darstellungen von Sternen, Schlangen und verschiedenen architektonischen Formen.

Doch ein großartiges künstlerisches Werk ließ selbst Ezing, dem Wunder nicht fremd waren, wie gebannt dastehen.