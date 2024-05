Was ist mit dem Menschen passiert, der mit dem gefährlichsten Objekt der Erde in Kontakt kam, das in nur zwei Tagen töten kann?

Es gibt eine Katastrophe, die die ganze Welt mit der Zerstörung und den bleibenden Auswirkungen erschüttert hat, die sie in einer Stadt in der Ukraine hinterlassen hat, in der die tödlichste Substanz, die die Menschheit kennt, in großem Ausmaß freigesetzt wurde.

Die Rede ist natürlich von der Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 , bei der etwa 30 Menschen durch die erste Explosion starben und Tausende unter schrecklichen langfristigen Gesundheitsproblemen litten, nachdem ein Kernreaktor in der ukrainischen Stadt eine kritische Kernschmelze erlebte und explodierte.

Alles begann am 26. April, als Andrei Glukhov an einem freien Tag von seiner Arbeit als Nuklearsicherheitsspezialist im Kernkraftwerk Tschernobyl zu Hause war.

Laut Glukhov hatte er die Explosion gehört, sich aber zu diesem Zeitpunkt keine großen Gedanken darüber gemacht, da er 3,5 Kilometer entfernt in einem Wohnblock gewohnt hatte.

Doch als er am nächsten Tag den Kontrollraum von Block 2 anrief, teilte ihm ein Techniker mit, dass sie die Leistung erhöhen würden, um den Ausfall von Block 4 auszugleichen.

Er erzählte der New York Times im Jahr 2014, er habe seinen Kollegen gefragt: „Was ist mit Block 4 passiert?“, worauf der Mann geantwortet habe: „Schauen Sie aus dem Fenster.“

Er erinnerte sich weiter daran, wie er von seinem Balkon aus blickte und „Rauch aus der Anlage aufsteigen sah“.

In den folgenden Tagen wurden die Bewohner von Pripjat nach Kiew evakuiert, aber Glukhov blieb drei Jahre in der Anlage, um dabei zu helfen, die letzten drei Reaktoren unter Kontrolle zu halten, zusammen mit einem Mann, der schließlich mit dem gefährlichsten Objekt der Erde in Kontakt gekommen war – auch als „Elefantenfuß“ bekannt.

Artur Kornejew, 65, ein Strahlenspezialist, kam nach dem Unfall nach Tschernobyl und half drei Jahre lang bei der Entfernung radioaktiven Materials.

Seine Aufgabe war es, den Brennstoff zu lokalisieren und die Strahlungswerte zu bestimmen, um die Belastung anderer Arbeiter zu begrenzen.

„Wir waren die Vorreiter“, sagte er. „Wir waren immer an der Spitze.“

Man könnte meinen, die gesamte Strahlung sei durch die Explosion nach außen und außerhalb des Kraftwerks freigesetzt worden. Tatsächlich blieben jedoch fast 200 Tonnen Uran und seine radioaktiven Nebenprodukte in der zerstörten Anlage zurück.

Dieses Zeug kann sich so stark erhitzen, dass es alles um sich herum, von Beton bis zu Gebäuden, zum Schmelzen bringt.

Doch wenn es abkühlt, sieht es ein wenig aus wie erstarrte Lava und es ist äußerst gefährlich, sich auch nur in seiner Nähe aufzuhalten – ganz zu schweigen davon, es anzufassen.

Aber Kornejew sagte, dass sie beim Aufräumen tatsächlich ihren Stiefel oder eine Schaufel benutzen, um es aus dem Weg zu schieben.

Der Effekt?

Der Strahlenspezialist hat aufgrund seiner starken Strahlenbelastung nun Katarakte und andere Probleme und darf das Werk aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen nicht mehr betreten.

„Sowjetische Strahlung ist die beste Strahlung der Welt“, scherzte er gegenüber der Veröffentlichung.

Nachdem Kornejew das Ausmaß des Schadens gesehen hatte, war er einer der ersten, der Experten im Westen darauf aufmerksam machte, dass der Sarkophag möglicherweise eine weitere große Menge Radioaktivität freisetzen könnte.

Damals einigten sich 1995 sieben Nationen darauf, groß angelegte Arbeiten zur Sicherung von Block 4 zu finanzieren, was dazu führte, dass die verbleibenden zwei in Betrieb befindlichen Reaktoren von Tschernobyl geschlossen wurden, wobei der letzte im Jahr 2000 stillgelegt wurde.

Nachdem er im Wesentlichen die Grundlagen für das geschaffen hatte, was später das „Arch-Projekt“ werden sollte, war Kornejews Arbeit beendet und Glukhov leitete weiterhin das Projekt, eine Struktur, die geschaffen wurde, um die Strahlung innerhalb des zerstörten Reaktorblocks 4 einzudämmen.

Nachdem er in das Katastrophengebiet zurückgekehrt war, um den Bogen zu untersuchen, kam er am gefürchteten Reaktorblock 4 vorbei und sagte: „Mir wurde das Ausmaß der Katastrophe bewusst, als ich den offenen Kern glühend sah.“

Herr Glukhov, der jetzt bei der Leitung des „Arch-Projekt“ hilft, sagte, er könne den Anblick, der ihn bei seiner Rückkehr nach Tschernobyl begrüßte, nicht vergessen.

„Ich erkannte das Ausmaß der Katastrophe, als ich den offenen Kern glühen sah“, sagte er. „Ich wünschte nicht, dass es jemals jemand sehen würde.“